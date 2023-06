Nach Hackerangriffen: Maschinenring Freising hat sich erholt - „Feuerwehr für Landwirte“

Teilen

Zahlreiche Landwirte, Betriebshelfer, Junglandwirte und Austragler trafen sich im Gasthaus Burger in Helfenbrunn, um sich über Neuigkeiten beim Maschinenring austauschen. © Lorenz

Der Maschinenring Freising wurde Opfer eines Hackerangriffs. Inzwischen hat man sich davon erholt. Die Mitglieder sind zufrieden, doch vonseiten der Verantwortlichen gab es auch Kritik.

Landkreis – „Der Maschinenring ist die Feuerwehr für die Landwirte.“ Das war der Tenor von FW-Landtagsabgeordnetem Benno Zierer in der jüngsten Jahresmitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Freising.

Vor Kurzem trafen sich zahlreiche Landwirte, Betriebshelfer, Junglandwirte und Austragler beim Gasthaus Burger in Helfenbrunn, um sich über Neuigkeiten beim Maschinenring auszutauschen. Der Grund, warum die Versammlung erst so spät stattfinden konnte, ist ein überraschender: Der Maschinenring war Ende 2022 nämlich Opfer einer gewaltigen Cyber-Attacke geworden.

Im November ist laut dem Geschäftsführer des Maschinenrings Freising, Rainer Pflügler, nichts mehr gegangen. Ein Hacker-Angriff hatte das Computersystem völlig lahmgelegt. Rund einen Monat später, nach viel Arbeit und Überstunden, seien aber 95 Prozent der Maschinenring-Belege wieder eingepflegt gewesen – aktuell müsse man sich nur noch um versicherungstechnische Aspekte kümmern. Kostenpunkt der Cyber-Attacke: Rund 40 000 Euro.

Gut aufgestellt

Ansonsten läuft es laut Pflügler allerdings gut: 1670 Mitglieder sind aktuell mit den Leistungen des Vereins hoch zufrieden, das Angebot steige ständig, wie auch die Nachfragen. Nur selten riefen Landwirte an, die sich noch nicht dem Maschinenring angeschlossen haben, aber dann gelte laut Pflügler eines, freilich augenzwinkernd: „Wenn ein Nichtmitglied bei uns anruft, dann gehört er uns.“ Was Pflügler allerdings ernst meinte: „Im Landkreis Freising gibt es alles an Maschinen – und wenn ned, dann kauft’s irgendwer.“

Legten ihre Bilanz vor: (v. l.) Maschinenring-Vorsitzender Stephan Hörmannskirchner, Thomas Steinberger (Geschäftsführer ANU GmbH) und Rainer Pflügler (Geschäftsführer Maschinenring/Betriebshilfe). © Lorenz

Zum Rückblick auf das Jahr 2022: Im Bereich Soziale Betriebshilfe gab es 39 Einsätze – wobei hier händeringend nach Betriebshelfern gesucht werde, wie bei allen Maschinenringen. Was der Verein unter anderem neu anbietet: die Ausbringung von Zwischenfrüchten mithilfe von Drohnen, ebenso die Grenzsteinsuche via GPS-Vermessung, das laufe allerdings bereits seit zwei Jahren. In puncto Grenzstein-Suche betonte Pflügler: „Wir sind da so neutral wie die Schweiz.“

Um die Tätigkeiten des Maschinenrings noch mehr publik zu machen, gibt es inzwischen auch einen Instagram-Account mit aktuell rund 900 Followern. „Ich dachte erst, das wären viel“, so Pflüger, allerdings sei er dann von Jüngeren belehrt worden, dass die Zahl eher eine geringere sei.

Stabile Finanzen

Über die Tätigkeiten der Agrar-Natur-Umwelt GmbH (ANU) berichtete anschließend ANU-Geschäftsführer Thomas Steinberger: Vom Winterdienst über Grundstückspflege und Kraftstoff-Sammelbestellungen sei die ANU 2022 gut ausgelastet gewesen. Finanziell steht der Maschinenring stabil da: 2021 beliefen sich die Einnahmen auf rund 278 000, die Ausgaben auf rund 270 000 Euro. Einen positiven Abschluss gab es auch 2022 – und zwar mit Einnahmen von rund 327 000 und Ausgaben von etwa 320 000 Euro.

Wie wichtig das Angebot und die Leistungen vom Maschinenring Freising sind, bestätigte auch Zierer in seinem Grußwort. Die Bedeutung der Maschinenringe werde noch weiter zunehmen, weil auch die Anforderungen an Landwirte stetig steigen würden. Was er allerdings nicht verstehen konnte: das Verhalten von Leuten, die Landwirte immer wieder kritisierten, ob nun bezüglich Klima- oder Umweltschutz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kritischere Worte gab es dann auch vom BBV-Bezirkspräsident Oberbayern, Ralf Huber, zum ländlichen Flächenverbrauch. „In der Hallertau bauen wir PV-Anlagen sogar über Hopfengärten – aber über Parkplätze machen wir das nicht.“ Die Ausrede, dass es an einer PV-Verkabelungsproblematik läge, könne Huber nicht mehr hören: „Auf jeden Acker in Pfuideife kann man scheinbar ein Kabel legen, aber nicht an die Autobahn.“

Burn-out bei Bauern

Huber war aber auch noch ein sehr ernstes Thema ein Anliegen: Burn-out bei Landwirten – aber nicht von der Arbeit, die sei man von jeher gewöhnt, sondern aufgrund der ständigen Kritik von Außenstehenden. „Wir werden dauern von Leuten kritisiert, dass wir alles falsch machen. Hubers Appell an betroffene Bauern: „Es gibt Stellen beim Bauernverband, wo euch geholfen werden kann – denn das Wichtigste ist nicht der Hof, sondern eure Gesundheit und die Familien.“

Abgeschlossen wurde die Mitgliederversammlung dann von einem Fachvortrag zum Thema „Maschinenring in Afrika“, gehalten vom ehemaligen Geschäftsführer des Maschinenrings Erding, Bernhard Empl. Durch den Maschinenring könne seiner Meinung nach nämlich durchaus eine Fluchtursachenbekämpfung vor Ort in die Wege geleitet werden. Im Senegal etwa ist der Maschinenring seit 2018 aktiv.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.