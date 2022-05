Nach Pannen-Serie: Freising hat Raser wieder auf dem Radar

Von: Andreas Beschorner

Zurück auf den Radar: Die Stadt Freising will Rasern künftig wieder die Stirn bieten. © tp/Archiv

Eine schon fast groteske Pannenserie hat die Verkehrsüberwachung in Freising zuletzt deutlich erschwert. Das soll sich jedoch demnächst wieder ändern.

Freising – Die Situation ist „prekär“, wie es im Sachbericht hieß: Personelle Engpässe und technische Probleme führen dazu, dass eine Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet kaum mehr möglich ist. Die Lösung, die der Finanzausschuss der Stadt Freising am Montag beschloss: den Beitritt zum Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern.

Bereits im Jahr 2020 habe festgestanden, so wurde den Stadträten berichtet, dass die bisher von der Kommune verwendete Messanlage ihre Zulassung verlieren werde, weil Ersatzteile fehlten und eine Eichung nicht mehr möglich sei. Man habe sich damals entschieden, zusammen mit der Gemeinde Hallbergmoos ein neues Messfahrzeug mit neuer Messanlage anzuschaffen. Schließlich habe auch das derzeit verwendete Fahrzeug nicht mehr den Arbeitsschutzbestimmungen für einen ganztägigen Einsatz entsprochen. 140 000 Euro hatte man dafür vorgesehen, das Messfahrzeug wurde für rund 37 000 Euro gekauft.

Stadt Freising möchte zur Kommunalen Verkehrsüberwachung

Doch dann das nächste Problem: Die eigentlich favorisierte Messanlage erhielt keine Zulassung. Technisch umsetzbar wäre lediglich eine Lösung gewesen, die nochmals 180 000 Euro verschlungen hätte. Zu allem Überfluss sei dann noch hinzugekommen, dass die Messstunden für beide Kommunen durch die Beschäftigten nicht mehr zur Gänze geleistet werden können. Man hat sich also völlig neu orientiert.

Die Folge: Die Verwaltung wurde beauftragt, in Verhandlungen und detaillierte Gespräche mit dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern einzutreten, die als Verfolgungs-, Ahndungs- und Bußgeldbehörde derzeit schon rund 220 Kommunen betreut. Dabei, so der Vorschlag der Verwaltung, komme eigentlich für die Stadt nur die Mitgliedschaft im Zweckverband infrage, was Kosten in Höhe von 120 Euro je Messstunde plus vier Euro pro Messvorgang bedeuten würde.

Stadträtin sieht „großen Schritt in die richtige Richtung“

Insgesamt habe man also pro Jahr mit rund 250 000 Euro zuzüglich der Fallzahlenkosten von je vier Euro zu rechnen. Dabei seien die Messstundenzahl und vor allem die Orte, an denen gemessen wird, flexibel. Die gesamte Auswertung und Bearbeitung der Messungen übernehme der Zweckverband.

Die Räte befürworteten diesen Weg: Für Ulrich Vogl (ÖDP) war es richtig, die kommunale Verkehrsüberwachung zu verbessern – vor allem im Hinblick auf die Sicherheit des nicht-motorisierten Verkehrs. Denn Geschwindigkeitsmessungen seien „keine Schikane“ für Pkw-Lenker. Monika Schwind (FSM) fand den Beitritt zum Zweckverband „einen großen Schritt in die richtige Richtung“. Werner Habermeyer (Grüne) betonte, dass man so „die Vorteile einer großen Gemeinschaft nutzen“ könne. Peter Warlimont (SPD) lobte an dieser Lösung die „Verstetigung und Verlässlichkeit“ der Messungen. So wurde dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Beitritt zum Zweckverband endgültig abzusegnen.