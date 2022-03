Nach SOS-Signal des Freisinger THW-Chefs: Staatsminister will „stärkere Honorierung“ für Ehrenamt

Von: Manuel Eser

Die THW-Einsatzkräfte leisten wertvolle ehrenamtliche Arbeit - für die sie von der Politik mehr Unterstützung fordern. Symbolbild © Hauke-Christian Dittrich / dpa

In einem Brandbrief hat Freisings THW-Leiter von der Politik mehr Wertschätzung für ehrenamtliche Blaulicht-Kräfte gefordert. Nun reagiert der Staatsminister.

Freising – Sein SOS-Signal hat hohe Wellen geschlagen: Wie berichtet, hat sich der Freisinger THW-Leiter Michael Wüst in einem langen Facebook-Post besorgt über den permanenten Katastropheneinsatz seiner ehrenamtlichen Kräfte gezeigt – und dafür sehr viel Zuspruch erhalten. Auch bei Florian Herrmann ist der Hilferuf angekommen. „Die Ängste und Sorgen sind nachvollziehbar“, sagte der bayerische Staatsminister aus Freising dem FT. „Es gibt gute Gründe, das Ehrenamt stärker zu honorieren.“

Was sich die Blaulicht-Kräfte wünschen

Nach Flüchtlingskrise, Naturkatastrophen und zwei Jahren Pandemie kämen immer mehr Ehrenamtliche an die Grenze ihrer persönlichen Belastbarkeit, hatte Wüst betont. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und Tausender nach Deutschland flüchtender Menschen stellt er sich die Frage: „Wie sollen wir das noch schaffen?“

Von der Politik wünscht sich der THW-Leiter ein Zeichen der Wertschätzung und schlägt vor, Blaulicht-Ehrenamtlichen zusätzliche Rentenpunkte für ihren Einsatz gutzuschreiben – als „greifbaren Dank“, als Kompensation für berufliche Nachteile, die sich durch das Engagement ergeben, und als Anreiz für neue ehrenamtliche Kräfte.

„Man kommt an körperliche und mentale Grenzen“

Herrmann versteht Wüst. „Wir haben jetzt seit mehreren Jahren eine wechselnde Katastrophenlage. Natürlich kommt man da an körperliche und mentale Grenzen.“ Ihm sei es wichtig, sich um die Menschen, die sich mit Herzblut engagieren würden, zu unterstützen. Es sei Aufgabe des Staates, zu sehen, wie weit man ehrenamtliche Kräfte in Anspruch nehmen könne, und wo man sie entlasten müsse. „Deshalb prüfen wir die Dauer eines Katastrophenfalls sehr genau. Ich strebe aber auch eine stärkere Honorierung an – über die bisherigen steuerlichen Begünstigungen hinaus.“

Staatsminister Florian Herrmann © ft

Allerdings hält er den von Wüst vorgeschlagenen Weg nicht für zielführend. „Das Ganze über Entgelte in der gesetzlichen Rente zu erreichen, ist für mich der falsche Ansatz und ein Stück weit systemfremd.“ Schließlich gehe es bei der Altersvorsorge um ein entgeltliches Beschäftigungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, während Ehrenamt eben auf Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit beruhe.

„Es ist auch schwer vorstellbar, das ohne riesig viel Bürokratie zu gewähren“, betont Herrmann. Schließlich müsste genau dokumentiert werden, wer wann wie viel Einsatzzeit habe. „Und es würde auch zu Gerechtigkeitsfragen zwischen Blaulicht und anderem Ehrenamt führen.“

Was sich der Ministergut vorstellen kann

Herrmann spricht sich aber für Steuererleichterungen für Ehrenamtliche aus. Allerdings brauche es dazu auch Mehrheiten. „Bayern ist im Bund mit dem Vorschlag eines Steuerabzugsbetrags für unentgeltlich ehrenamtlich Tätige gescheitert.“ Und noch etwas ist dem Minister wichtig, um das Gesamtsystem zu stärken: Entbürokratisierung. „Wir müssen dafür sorgen, dass Ehrenamtliche mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit zur Verfügung steht.“

Insgesamt sieht Herrmann Bayern gut aufgestellt, was das ehrenamtliche Engagement betrifft. So seien von 450 000 Kräften in Blaulicht-Organisationen 430 000 ehrenamtlich Tätige. Zudem seien im Freistaat 25 pro 1000 Personen in der Freiwillige Feuerwehr engagiert. Bundesweit sind es 13. „Das ist ein guter Ausgangspunkt für uns in Bayern.“

Die gute Nachricht: Wer ehrenamtlich tätig ist, lebt länger. Das geht aus einer Studie der Universität von Michigan hervor, von der Herrmann berichtet. Durch das Ehrenamt steige das Selbstwertgefühl, und die Lebenszufriedenheit, die entsteht, wenn man anderen hilft.

