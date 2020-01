Leidenschaftlicher Reporter mit einem Herz für Tiere: Nachruf auf Herbert Feind

Herbert Feind arbeitete rund 30 Jahre in der Technikabteilung des Münchner Merkur und machte sich als Reporter vor allem in Rudelzhausen einen Namen. Am 25. Dezember ist er nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Freising/Sandelzhausen – Er war ein Zeitungsmensch durch und durch: Herbert Feind aus Sandelzhausen (Landkreis Kelheim). Rund 30 Jahre arbeitete der gelernte Schriftsetzer in der Technikabteilung des Münchner Merkur und machte sich als leidenschaftlicher Reporter vor allem in der Gemeinde Rudelzhausen einen Namen. Am 25. Dezember ist Herbert Feind im Alter von 67 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Stellvertretender Leiter der Technik in Freising

1952 erblickte Herbert Feind in Wien das Licht der Welt. Als er im Jahr 1973 nach Deutschland kam, fing der gelernte Schriftsetzer beim Merkur in München an. Zehn Jahre später siedelte er wie viele seiner Kollegen von der Landeshauptstadt nach Freising um. Im Technikbereich war er unter anderem mitverantwortlich für die Zusammenstellung von Anzeigen zu kompletten Seiten. Zudem oblag ihm die Kontrolle der fertigen Zeitungsseiten, ehe diese ins Druckhaus kamen, um dort belichtet zu werden. In Freising war er bis zu seinem Ruhestand auch stellvertretender Leiter der Technik.

„Er hat seine Arbeit immer zu 110 Prozent gemacht“

Bei den FT-Lesern machte sich Herbert Feind als leidlichenschaftlicher Reporter einen Namen. Was in der Gemeinde Rudelzhausen geschah, hielt er unter dem Kürzel „hf“ gewissenhaft in Wort und Bild fest. „Als Lokalreporter hat er das Vereinsleben in der Region geprägt“, erzählt sein Sohn Gerald Feind im FT-Gespräch. Und egal, ob als Techniker oder Reporter: „Er hat seine Arbeit immer zu 110 Prozent gemacht.“

Ein großes Herz für Tiere

Herbert Feind, der zwei Söhne und eine Tochter hat, hatte auch ein großes Herz für Tiere – vor allem für Hunde. Ob der erste Familienhund Maxl, sein langjähriger, treuer Weggefährte Charly, Bärli oder Sissi: Er hat sie alle in sein Herz geschlossen und mit ihnen den perfekten Ausgleich zum stressigen Alltag gefunden.

Früher zählten auch Motorradtouren, Wandern in den Bergen und Skifahren zu seinen Hobbys. Doch mit fortschreitender Krankheit konnte er diesen nicht mehr nachgehen – zu sehr war er körperlich eingeschränkt. Umso bewundernswerter für seinen Sohn: „Anstatt mit seinem Schicksal zu hadern, hat er immer weiter gemacht und neue Herausforderungen gesucht. Sein Blick war immer nach vorne gerichtet.“

Herbert Feind war ein guter Klavierspieler

Herbert Feind war auch ein Musikliebhaber: Er mochte Rockmusik genauso wie Klassik und Beethoven sowie später dann Countrymusik. Er selbst spielte Klavier. „Was immer im Radio gelaufen ist, konnte er nachspielen“, erinnert sich sein Sohn.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Herbert Feind für immer seine Augen geschlossen.