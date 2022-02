Der Freisinger Pilgervater ist heimgegangen: Trauer um Edmund Himmelstoß

Von: Wolfgang Schnetz

Der schönste Moment der Wallfahrt: Wenn Edmund Maria Himmelstoß auf einer seiner 50 Pilgerfahrten in der Basilika in Altötting ankam, waren die Strapazen des Weges stets schnell vergessen. © Privat

Über 50 Mal ist Edmund Himmelstoß von Freising nach Altötting gepilgert. Hunderte Wallfahrer hat er begleitet. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.

Freising – „Mir daad’n wieder wallfahr’n geh!“: Mit diesen Worten ist Edmund Maria Himmelstoß in die Tagblatt-Redaktion gekommen, wenn es darum ging, die traditionelle Pfingstfußwallfahrt der Legio Mariae von Lerchenfeld nach Altötting in der Zeitung ankündigen zu lassen. Und er hatte auch immer ein Bild der Altöttinger Madonna mit im Gepäck. „Daad mi gfrein, wenn sie in d’Zeitung kam“, war stets sein leiser Wunsch, der ihm auch meist erfüllt wurde. Edmund Maria Himmelstoß war ein Mann der leisen Töne – und er lebte für seine Wallfahrt. Jetzt ist der langjährige Pilgervater heimgegangen. Am Dienstag starb der bekannte Freisinger im Alter von 79 Jahren.

1964 begann alles

Der Sohn einer Neustifter Bäckerfamilie begann 1964 mit der Pilgerfahrt nach Altötting. Damals war Ludwig Erhard noch Bundeskanzler, der FC Bayern hatte gerade den Aufstieg in die Bundesliga gemeistert und Himmelstoß seinen 22. Geburtstag gefeiert. Durchgehalten habe er seine erste Wallfahrt, weil ihm damals die Pilgergemeinschaft Kraft gegeben habe, erinnerte er sich 2015 in der Tagblatt-Redaktion: „Und weil man halt ein bisserl Ehrgeiz hat.“ Als er die Basilika zum ersten Mal gesehen habe, sei er dennoch viel zu müde gewesen, um ergriffen zu sein. „Ich war fix und fertig“, erinnerte er sich damals im FT-Gespräch. Und er war sich seinerzeit anno 1964 in der Basilika sicher: „Das ist mit Sicherheit meine letzte Wallfahrt gewesen.“

Der Pilgervater

Doch da irrte der junge Edmund: Er blieb den Wallfahrern treu – und noch mehr: „Von 1969 bis 2010 hat er schließlich die Freisinger Pfingstfußwallfahrt der Legio Mariae von Lerchenfeld nach Altötting mit großem persönlichem Engagement auch geleitet“, erinnert sich Anton Maier, der ihm als Leiter der Wallfahrt als sogenannter Pilgervater nachfolgte, im Namen der Freisinger Wallfahrer: „Aus den anfänglich 100 Pilgern in den 1960er Jahren sind inzwischen zirka 1000 Pilger geworden, die sich in acht Gruppen zu Fuß auf den Pilgerweg nach Altötting machen.“ Viele tausend Jugendliche und Erwachsene seien durch das Erleben der Wallfahrt „in ihrem christlichen Glauben bestärkt“ worden, betont Maier.

Tiefer Glaube

Basis für den unermüdlichen Einsatz des bescheidenen Wallfahrers sei „sein tiefer Glaube und seine Verwurzelung in der katholischen Kirche“ gewesen. Maier sagt: „Sehr wichtig waren ihm das Rosenkranzgebet und die stille Anbetung vor dem Allerheiligsten.“

Die Auszeichnung

Im Jahr 2015 wurde Himmelstoß für sein Engagement als Wallfahrtsleiter von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher als „langjähriger Vereinsfunktionär“ ausgezeichnet. Anton Maier: „Über die Wallfahrt hinaus war ihm der Einsatz für das ungeborene Leben und für Menschen am Rande unserer Gesellschaft ein tiefes Anliegen. So hat er sich für die Wärmestube engagiert und immer wieder fanden Menschen in Notlagen ein temporäres Refugium bei ihm. Die Freisinger Pfingstwallfahrer sind sehr dankbar für sein unermüdliches und segensreiches Wirken und werden seiner bei den nächsten Wallfahrten gedenken.“

Die Trauerfeier

Die Trauerfeier für Edmund Maria Himmelstoß findet an diesem Freitag, 4. Februar, um 10.30 Uhr in St. Peter und Paul statt. Die Beerdigung am Neustifter Friedhof schließt sich an.