„Nacht der Musik“: Freisinger Kneipe muss wegen Beschwerde früher Schluss machen - Umfrage im Artikel

In den Sozialen Medien hagelt es böse Kommentare

Wegen eines einzigen Anwohners muss eine Kneipe bei der „Freisinger Nacht der Musik“ früher zumachen als geplant. Unmut und Unverständnis sind groß.

Freising – Einmal im Jahr wird die Innenstadt zur Musik- und Partymeile: bei der „Freisinger Nacht der Musik“. Am Samstag werden wieder Menschen durch die Freisinger Hauptstraße ziehen und das beliebte Kneipen-Hopping zelebrieren. Das freut viele. Aber nicht alle. Ein Anwohner hat dafür gesorgt, dass in der Q-Bar an der Oberen Hauptstraße das DJ-Duo Tutti Frutti nicht, wie ursprünglich geplant, bis 3 Uhr früh auflegen darf, sondern um 0.30 Uhr Schluss sein muss. Und das ist in Freising gerade ein ziemlicher Aufreger.

Seitdem die Veranstalter – Prima leben und stereo – dies mitgeteilt haben, hagelt es etwa auf Facebook böse Kommentare über den Beschwerdeführer. Wie die Stadt auf FT-Nachfrage mitteilt, habe sich bereits im März ein Anlieger bei der Stadt gemeldet, der, wie es Pressesprecherin Christl Steinhart formuliert, „sich besorgt zeigte über mögliche Musikdarbietungen in der Q-Bar bis drei Uhr“ anlässlich der „Freisinger Nacht der Musik“.

Damals hätten noch keine Anträge der Veranstalter vorgelegen, so Steinhart weiter, weshalb auch noch keine Genehmigung der Veranstaltung ergangen sei. Bei einem Gespräch Mitte April habe die Stadtverwaltung die Veranstalter der „Freisinger Nacht der Musik“, den Verein Prima leben und stereo e.V. (Plus), dann auf die Bedenken des Anwohners hingewiesen. Plus habe daraufhin seinerseits vorgeschlagen, die Spielzeiten in der Q-Bar auf 0.30 Uhr zu verkürzen, um Nachbarschaftsstreitigkeiten von Haus aus zu vermeiden.

Hannes Wunner, Inhaber der Q-Bar, wundert sich über all das schon gar nicht mehr. Denn dass dieser Nachbar ständig die Polizei anrufe, wenn an normalen Tagen um Punkt 23 Uhr noch nicht alle Tische reingeräumt seien, das gehe „schon seit Jahren“ so, berichtet Wunner. Er ärgere sich schon gar nicht mehr darüber. Dass man an einem Tag im Jahr wie der bei der „Freisinger Nacht der Musik“ nicht „ein Ohr zudrücken“ kann, versteht er nicht. Wunner, der selbst in der Ziegelgasse lebt, ist der Überzeugung, dass man eben Kompromisse eingehen muss, wenn man in der Stadt wohnt.

Das sehen auch die meisten Kommentatoren in den sozialen Netzwerken so. Wer sich da beschwere, solle „sich in Grund und Boden schämen“. Und warum der Anwohner denn mitten in der Stadt lebe, nur „um sich dann über die Geräusche des Stadtlebens zu beschweren“.

