„Super-super“: Sie kam zum richtigen Zeitpunkt - neue BRK-Rettungswache eingeweiht

Von: Manuel Eser

Teilen

Feierten das neue Domizil: (vorne v.l.) Hubert Böck (Leiter Rettungsdienst), Anton Neumaier (BRK-Kreisvorsitzender), BRK-Präsidentin Angelika Schorer, Gertrud Friess-Ott (stellvertretende Vorsitzende des BRK-Bezirksverbands Oberbayern), Vize-Landrätin Anita Meinelt, die Freisinger Bürgermeisterin Eva Bönig, BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl, Architekt Christian Hartl sowie Wieskurat Weihbischof em. Bernhard Haßlberger und Dekan Christian Weigl. © Lehmann

Mit mehr als drei Jahren Verspätung ist die neue BRK-Hauptrettungswache eingeweiht worden. Dafür war das Timing beim Umzug nahezu perfekt.

Freising – Nach rund fünfjähriger Planung hatte der Bau an der Kreisgeschäftsstelle Anfang 2018 begonnen, wie sich Geschäftsführer Albert Söhl am Freitagnachmittag beim Festakt erinnerte. Zwei Jahre später konnte das Team den Dienst in der neuen Wache aufnehmen – auf dem Areal, wo man schon seit 1957 beheimatet ist. „Eigentlich hätte im April 2020 die Einweihung stattfinden sollen“, berichtete Söhl. „Doch da hat uns Corona einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht.“

Im Kampf gegen die Pandemie hingegen war es ein Segen, dass der Einzug noch kurz vor dem ersten Corona-Fall im Landkreis stattfinden konnte. „In dem alten Gebäude wären wir da nicht mehr zurechtgekommen“, betonte Söhl im Hinblick auf die räumliche Enge. Allein die Hygienemaßnahmen, die im neuen Gebäude möglich sind, waren Gold wert.

BRK-Vorsitzender erlaubt sich Spitze gegen Kommunalpolitiker

Inklusive der Sanierung des alten Gebäudes, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, belaufen sich die Kosten auf 9,9 Millionen Euro, berichtete Söhl. Damit liegt man im Kostenrahmen, was BRK-Kreisvorsitzenden Anton Neumaier zu einer Spitze animierte: „Man liest in der Zeitung jetzt ständig von Kostenexplosionen. Wenn einige Kommunalpolitiker wissen wollen, wie man Schätzungen einhält, können sie sich an Herrn Söhl und unseren Architekten Christian Hartl wenden.“

Dass ihm der Auftrag „wahnsinnig Spaß“ gemacht habe, erklärte Hartl, und das, obwohl oder vielleicht gerade weil die Rahmenbedingungen widrig waren. „Ganz enge Bauverhältnisse auf dem Areal und schlechte Bodenverhältnisse haben uns bautechnisch vor große Herausforderungen gestellt.“

Der „Rote Riese“ wird zu einem neuen Freisinger Wahrzeichen

Als „unverzichtbar, menschlich und lebensnah“ bezeichnete Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig den BRK-Kreisverband. Es sei eine Freude gewesen, dem „Roten Riesen“ beim Heranwachsen zuzusehen. Auf die knallige Farbe der Außenwände kam auch Vize-Landrätin Anita Meinelt zu sprechen. „Das BRK leuchtet über ganz Freising.“ Sie würdigte den Einsatz der Rettungskräfte in der Pandemie und der Flüchtlingskrise. „Ohne das BRK an unserer Seite hätten wir das nicht geschafft.“

Gertrud Friess-Ott, Vize-Vorsitzende des BRK-Bezirksverbands Oberbayern, sah in dem neuen Gebäude ein Sinnbild für die Vielseitigkeit des Roten Kreuzes, das etwa auch viel soziale Arbeit leiste. Mit Blick auf ihren Heimatkreisverband Erding meinte sie über den Bau: „Chapeau, da müssen wir noch nacharbeiten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die bayerische BRK-Präsidentin Angelika Schorer sprach von einem „Freudentag“ für den „Vorzeige-Kreisverband“. Sie wies zugleich auf den Fachkräftemangel hin, der das Rote Kreuz belaste. Auch deshalb sei ein Tag der offenen Tür, wie er am Sonntag in Freising stattfindet, wichtig. „Es wäre schön, wenn Sie da Menschen für eine Tätigkeit im BRK begeistern könnten.“ So wie Dirk Wiepke. Der Notarzt kommt in einem kurzen Film über die neue Geschäftsstelle zu Wort. Sein Fazit: „In Freising ist das Team super, sind die Einsätze super, und die Wache ist super-super.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.