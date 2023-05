„Mir wird leicht mulmig“: Neue Hürden für Windenergie machen Landrat Helmut Petz Sorgen

Bei all den Fallstricken, die sich derzeit für den Bau von Windrädern auftun, frägt man sich: Wie konnte die Anlage in Kammerberg überhaupt errichtet werden?

Überall lauern Fallstricke

Landrat Helmut Petz will den Bau von Windrädern im Landkreis Freising vorantreiben. Doch überall lauern Fallstricke. Einer davon ist der Freisinger Dom.

Landkreis – Anstatt Klarheit gibt es nun noch mehr Unwägbarkeiten, anstatt Antworten wurden weitere Fragen aufgeworfen: Landrat Helmut Petz berichtete in der Bürgermeisterdienstbesprechung am Donnerstag den Landkreis-Gemeindeoberhäuptern, was die 4. Beiratssitzung des Regionalen Planungsverbands (RPV) zur Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie an neuen Erkenntnissen gebracht hat.

Petz hätte gerne Antworten auf die vielen noch offenen Fragen für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister weitergegeben. Stattdessen musste er von „weiteren massiven Einschränkungen“, einem „Irrsinn an Detailregelungen“ und „vielen Fragen, denen am Ende nur wenig verlässliche Antworten gegenüberstanden“, berichten.

Ein Gesetz, das „kein Schwein versteht“

So hat sich etwa ein Diskussionspunkt aufgetan, den bislang noch keiner auf dem Schirm hatte, wie Petz sagte: Sind die ausgewiesenen Flächen als Rotor-in- oder als Rotor-out-Flächen anzusehen? Der Landrat zitierte hierfür Paragraf 4 des Wind-an-Land-Gesetzes, was aber, wie er sagte, „kein Schwein versteht“. Was genau dahintersteckt und wie man den Paragrafen genau auslegen soll, auch das wurde in der Beiratssitzung „ergebnisoffen diskutiert“.

Laut Petz könnte es bedeuten, dass man an die Grenze der ausgewiesenen Fläche den Mastfuß der Anlage stellen kann, die Rotorblätter jedoch darüber hinaus ragen dürfen. „So würde man möglichst viele Anlagen unterbringen.“ Doch es gebe auch Befürworter der Rotor-in-Planung, wie Petz sagte, wonach sich die gesamte Anlage einschließlich der Rotorblätter innerhalb der Vorrangflächen befinden muss. „Damit will man den Bürgern die Gehirnakrobatik ersparen und ihnen sagen: Jenseits der Grenze ist Ruhe.“ Das jedoch würde eine dramatische Verringerung von Flächen zur Folge haben, weshalb Petz hofft, dass sich der RPV für die Rotor-out-Planung entscheide.

Dom und Altstadt genießen besonderen Schutz

Eine weitere Einschränkung für die Stadt Freising und angrenzende Gemeinden könnte die Abstandsregelung zu historischen Denkmälern bedeuten. Denn zwei davon genießen den Plänen zufolge besonderen Schutz: der Dom zu Freising und die Freisinger Altstadt. Die Besonderheit hier: Es gilt ein Tabuabstand von 2,5 Kilometern und ein Prüfabstand von zehn Kilometern zu Dom und Altstadt, um die historischen Gebäude optisch nicht durch Windräder zu beeinträchtigen. „Das schränkt uns massiv ein“, bedauerte Petz.

Bei der langen Liste von Parametern, die bei der Ausweisung von Vorranggebieten zu beachten sind, sagte Petz: „Mir wird leicht mulmig, ob man das alles in dieser Zeit schafft.“ Denn zum Stichtag 31. Dezember 2027 soll eine Fläche von insgesamt 1,1 Prozent der Gesamtfläche Bayerns ausgewiesen sein. „Danach gilt der allgemeine Privilegierungsgrundsatz und jeder kann dort sein Windrad bauen, wo es immissionsschutzrechtlich möglich ist.“ Er appellierte an die Anwesenden, das für ihre jeweilige Gemeinde in die Hand zu nehmen. „Denn der RPV wird keine gemeindlichen Planungen, die vertretbar sind, über den Haufen schmeißen.“ Die Planungsausschusssitzung, auf der alle finalen Parameter auf den Tisch kommen, ist für den 13. Juni festgelegt.

Immerhin wurde in der Beiratssitzung beschlossen, die Mindestgröße für Vorranggebiete von zehn Hektar auf zwei oder drei zu reduzieren. Dadurch tun sich die Landkreise Freising und Erding leichter, ihre Vorrangflächen nachzuweisen, da sie überwiegend kleinteiligere Flächen in petto haben.

