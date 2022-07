Entscheidung gefallen: Name für neue Freisinger Grund- und Mittelschule steht fest

Von: Andreas Beschorner

Startklar im September: Die neuen Steinschulen in Freising werden rechtzeitig zum Schulbeginn fertig - und haben jetzt auch einen Namen. © Lehmann

Um den Namen der neuen Freisinger Schulen hatte es unter den Stadträten emotionale Auseinandersetzungen gegeben. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Freising – Es bleibt dabei: Die neuen Schulen auf dem Gelände der früheren General-von-Stein-Kaserne werden „Grundschule Freising am SteinPark“ und „Mittelschule Freising am SteinPark“ heißen. Der Stadtrat hat am Donnerstag mit 20:13 diese Namensgebung beschlossen und damit den Beschluss des Kulturausschusses bestätigt – nach abermals harten Diskussionen das Ende eines steinigen Wegs.

Referatsleiter Karl-Heinz Wimmer betonte, dass es nicht an der Verwaltung, sondern am Staatlichen Schulamt und am Kultusministerium gelegen habe, dass der Antrag der Grünen aus dem Jahr 2019, sich über die Namensgebung Gedanken zu machen, nicht verhinderte, dass das Verfahren jetzt dann doch in einer Art „Hauruck“ über die Bühne gehen musste.

„Es geht nicht um eine General-von-Stein-Schule“

Das Rektoren-Duo Sabine Jackermaier und Simon Pelczer führte die Gründe an, die die Schulfamilie zu dieser Namensgebung veranlasst habe: Es gehe nicht um eine General-von-Stein-Schule. „SteinPark“ habe sich eingebürgert, als die FOS/BOS, die Volkshochschule oder auch jetzt das Impfzentrum im ehemaligen Stabsgebäude untergebracht gewesen seien, habe der Name auch kein Problem dargestellt. Es gebe das SteinCenter, außerdem ein Kinderhaus mit Namen „SteinPark“. Aussagen, denen Rudolf Schwaiger (CSU) durch lautes und langes Klopfen auf den Tisch zustimmte.

Eva Bönig (Grüne) sagte, für sie habe sich der Name General-von-Stein mit dem Kauf der Fläche durch die Stadt im Jahr 2007 „erledigt“. Drängend sei es nun, die General-von-Stein-Straße umzubenennen, um da keine Verbindungen herstellen zu können. Schulreferentin Monika Riesch (FSM) wiederholte ihr Credo: Die Geschichte zu thematisieren, sei wichtig. Aber jetzt gelte es, eine „Neuorienterung“ vorzunehmen – weg von General von Stein.

Die derzeit nach dem Artillerie-General benannte Straße könnte man in Edith-Stein-Straße umtaufen. „Fasziniert, was über General von Stein so alles erzählt wird“, war Richard Paukner (AfD): Er habe dort gedient, alle hätten immer nur von der „Ari“ gesprochen, die Namenswahl der Schulfamilie finde er gut.

Eben jene Schulfamilie habe aber kaum Chancen gehabt, sich mit der Namensgebung intensiv zu befassen, bemängelte Susanne Günther (Grüne): Die Gremien hätten genau eine E-Mail mit den Namensvorschlägen erhalten, seien darin – und zwar mit Ein-Tages-Frist – um ein Ja oder Nein gebeten worden. Günther regte an, sich Zeit zu nehmen, „um zu einer demokratischen Lösung zu kommen“. Dafür plädierte auch Peter Warlimont (SPD), der dem Namen Edith Stein „einen gewissen Charme“ zubilligte.

„Unfair“ gegenüber den Schulen

Rigoros lehnte Ulrich Vogl (ÖDP) die Namensvorschläge ab: Er sehe „krampfhafte Versuche, den Bezug zur alten Kaserne zu negieren“. Nicolas Pano-Graßy (Linke) sprach von „konstruierten Argumenten“. Er wollte eine Vertagung, um für das Schuljahr 2023/2024 eine Lösung zu finden. Doch sein Antrag fiel mit 21:12 Stimmen durch. Der Vorschlag „am SteinPark“ wurde mit 20:13 angenommen.

Während sich Geschichtsreferent Guido Hoyer (Linke) für die Sitzung entschuldigt hatte, bezog OB Tobias Eschenbacher (FSM) am Ende Position: Der Stadtrat müsse selbstkritisch sehen, dass „wir diese Diskussion vor zwölf Jahren hätten führen sollen“. Denn bei einem 2010 von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerb war „Otto-von-Freising-Park“ als Sieger gekürt worden. Davon wusste auch noch Vogl. Und er wusste, dass man dann dem „Druck“ eines Investors nachgegeben und das Gelände „SteinPark“ genannt habe. Die Schulen, so der OB, hätten diese Systematik übernommen. Ihnen das nun zu verwehren, wäre „unfair“.