Neue Klangfülle in Neustift

Ihrer Bestimmung übergeben wurde die neue Chororgel in der Pfarrkirche St. Peter und Paul am Samstag Abend. Im Rahmen einer feierlichen Pontifikalmesse segnete der emeritierte Generalabt der Prämonstratenser Chorherren, Thomas Handgrätinger, das neue Instrument im Altarraum. Seinen schönen Klang stellte Professor Peter Wittrich im Anschluss an die Weihe vor. Begleitet wurde der Organist von der Chorgemeinschaft und Schola St. Peter und Paul unter Leitung von Günther Lehrmann.

Freising– Die Nische neben dem Chorgestühl von Ignaz Günther war bisher frei. Vom flüchtigen Kirchenbesucher war sie kaum wahr genommen worden. Doch eine Chororgel hatte es bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der damaligen Klosterkirche gegeben. Durch einen Franzoseneinfall im Jahr 1800 wurde diese jedoch zerstört und die Pfarrgemeinde trennte sich von ihr. Das hat Kirchenpfleger Josef Geißdörfer bei seiner Recherche in den Unterlagen der Pfarrei gefunden. Entsprechende groß war die Freude bei Pfarrherr Mariasoosai Arulandu, dass sich die Kirchenverwaltung entschlossen hatte, eine neue Chororgel in Auftrag zu geben. Denn mit dem Instrument begleiten die Patres künftig die Stundengebete wie die abendliche Vesper oder das liturgische Morgengebet. Ein großer Tag also für die Pfarrgemeinde.

Der Psalm „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ erfüllte zu Beginn des Gottesdienstes das Kirchenschiff. Im Chorgestühl hatte auch der Orgelbaumeister Norbert Bender Platz genommen, der die Disposition mit den sechs Registern erstellt hatte. Den Gläubigen in den Kirchenbänken schien der Klang der einmanualigen Orgel ebenfalls zu gefallen. Andächtig lauschten sie dem „Kyrie“, dem Sanctus“ und dem „Agnus dei“ aus der Missa „Dixit Maria ad angelum“ von Hans Leo Hassler. Eine ganz neue Liturgie breche an, meinte Handgrätinger. Und weil die Weihe der Orgel mit dem Beginn der Adventszeit zusammenfiel, bot es sich für den ehemaligen Generalabt der Prämonstratenser an, den Adventskranz zu segnen, auf dem am Sonntag das erste Licht entzündet wurde.

