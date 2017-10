Das Graben fehlt ihr schon ein bisschen, gibt Delia Hurka zu. Seit gut einem Jahr ist die 35-Jährige als Kreisarchäologin angestellt, hat Büro und Depot gegen Feldarbeit getauscht. Doch irgendwie ist ihr das Graben doch geblieben: Hurka wühlt sich gerade durch den Bestand der archäologischen Funde im Landkreis Freising.

Freising – Es ist eine halbe Stelle und sie ist befristet auf zwei Jahre. Und auch wenn das Aufgabengebiet sicherlich zwei Ganztagesstellen und eine Generation rechtfertigen würde, ist Delia Hurka froh über die Anstellung. Seit August 2016 ist sie die Kreisarchäologin, soll, so ihre Aufgabe, die Funde des Archäologischen Vereins, die seit 2013 dem Landkreis gehören und die im Depot gelagert sind, inventarisieren. Eine Mammutaufgabe.

Hurka weiß selbst, dass das eine schier „unendliche Aufgabe“ ist, für die man schon viel Leidenschaft mitbringen muss. Sind alle Funde sachgerecht gelagert, was besonders bei den Eisenfunden wichtig ist? Rund 1500 Kisten müssen geöffnet, die Funde gelistet, dokumentiert und wissenschaftlich ausgewertet werden. Freilich: Die Archäologin hat ehrenamtliche Helfer vom Archäologischen Verein, will auch mit Universitäten zusammenarbeiten, die Bachelor- oder Masterarbeiten vergeben könnten, um Funde zu erforschen.

Delia Hurka selbst hat 2009 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ihren Magister-Abschluss in vor- und frühgeschichtlicher Archäologie gemacht, war dann bei Grabungen im Großraum München mit dabei, absolvierte 2012 ein Fachvolontariat Inventarisierung, hat 2014 und 2015 bei der Konzeption zweier Dauerausstellungen in Germering und Dillingen mitgearbeitet, bevor sie 2016 die Stelle in Freising antrat. Freising – auch archäologisch „eine unglaublich spannende Region“, weiß Hurka. Es gebe hier ganz „tolle Funde“, weiß sie und erzählt leidenschaftlich von einigen besonders bemerkenswerten Stücken: der Hochzeitsbecher von Murr, dazu einige Gefäße aus der Münchshöfener Kultur, aber auch schöne Schnurkeramikbecher – Hurka hat durchaus ihre Lieblingsstücke.

Die Mutter von zwei Kindern lebt allerdings selbst nicht in der spannenden Region Freising, sondern mit ihrer Familie noch im Landkreis Augsburg. Die Fahrt sei kein Problem – immerhin habe sie hier „eine tolle Stelle und einer super Herausforderung“. Dass sich ein Landkreis eine Kreisarchäologin leistet (auch wenn das – zunächst – nur auf zwei Jahre befristet ist), sei in Oberbayern wahrlich nicht selbstverständlich, lobt Hurka die Entscheidung des Landkreises.

Von den seit vielen Jahren bestehenden Wünschen nach einem Landkreis-Museum für die archäologischen Funde weiß Hurka selbstverständlich. Die Ausstellung im Depot (im Dachgeschoß des Landratsamtes) sei schön und informativ. Freilich wäre ein richtiges Museum wünschenswert.

Aber das sei wahrlich nicht die Hauptaufgabe, für die sie eingestellt wurde, weiß die Archäologin genau. Sie, die auf eine Verlängerung des bisher befristeten Vertrags hofft, ist für die Erfassung der Funde zuständig, berät als Vertreterin des Landratsamtes als Denkmalschutzbehörde auch das Bauamt und arbeitet mit den Grabungsfirmen zusammen – beispielsweise gerade während der Arbeiten am Asamgebäude in Freising. Das klappe gut, der Rückhalt aus dem Landratsamt und durch den Landrat seien groß. Delia Hurka fühlt sich wohl. Auch ohne Feldarbeit. Auch ohne Graben mit Schaufel, Hacke, Messer und Pinsel.