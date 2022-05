Neue Notrufsäulen für Freisings Badeweiher - Wasserwacht sieht das auch kritisch

Von: Magdalena Höcherl

SOS: Die neuen Notrufsäulen – hier am Südstrand des Pullinger Weihers – stehen pünktlich zum Saisonstart bereit. © Stadt

Die Badeweiher um Freising sollen sicherer werden - mit Notrufsäulen. Die Wasserwacht ist von den neuen Einrichtungen aber nicht restlos begeistert.

Freising – Langsam beginnt die Badesaison: Dabei sollen die Seen um Freising sicherere werden. Daher wurden nun am Badesee Stoibermühle, am Vöttinger Weiher und am Pullinger Weiher insgesamt fünf Notrufsäulen für rund 35 000 Euro installiert. Eine sechste soll bald folgen. Die Säulen laufen autark und brauchen daher keinen Stromanschluss. Wer von dort einen Notruf absetzt, wird direkt mit der Rettungsdienstleitstelle verbunden.

Sinnvolle Ergänzung zum „normalen“ Notruf

Die Errichtung der Notrufsäulen geht auf einen Antrag der Freien Wähler zurück. „Im Radio habe ich gehört, dass die Björn-Steiger-Stiftung das fördert“, berichtet Stadtrat Robert Weller im FT-Gespräch. Sein erster Gedanke: „gute Idee“. Obwohl Smartphones inzwischen nahezu allgegenwärtig seien, komme es immer wieder vor, dass das Telefon gerade, wenn es gebraucht werde, nicht griffbereit sei. „Mit den Säulen lässt sich die Zeit, Hilfe anzufordern, verkürzen. Und der Notruf kommt direkt in der Leitstelle an.“ Gerade in den vergangenen Jahren hätten sich doch immer mal wieder Badeunfälle im Landkreis ereignet. Die Säulen seien daher eine sinnvolle Ergänzung zum „normalen“ Notruf. Besonders freut sich Weller darüber, dass die Zeitspanne zwischen Antrag und Realisierung recht kurz gewesen sei.

Die Wasserwacht Freising, die ihre Station an der Stoibermühle hat, erfuhr von der Aktion erst, als die Säulen aufgestellt worden sind. „Wenn sie mehr Sicherheit beim Baden schaffen, war das auf jeden Fall eine sinnvolle Anschaffung“, sagt Michael Papacek, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe. „Das wird sich übers Jahr zeigen.“

Wasserwacht Freising noch nicht restlos überzeugt

Restlos überzeugt ist er aktuell noch nicht: Die Standorte hätten möglicherweise besser gewählt werden können. „Bei uns an der Stoibermühle stehen zwei im Nordbereich relativ eng beisammen. Es wäre möglicherweise sinnvoller gewesen, eine Säule am Westufer zu platzieren, wo im Sommer auch viele Leute liegen.“

Und noch etwas merkt Papacek an: „Der Notruf geht direkt an die Leitstelle, die muss dann uns informieren. Vielleicht ist es schneller, wenn die Leute an der Stoibermühle direkt zu uns kommen“, mutmaßt Papacek. Fest stehe jedoch: „Für die Zeiten vor und nach unserem Wachbetrieb ist das bestimmt ein gutes zusätzliches Angebot.“

Nun, wo die Badesaison beginnt, erinnert die Stadt an die Verhaltensregeln in den Naherholungsgebieten. „Da der Erholungswert für alle Gäste absoluten Vorrang vor allen anderen Nutzungen hat, wurden entsprechende Benutzungssatzungen erlassen“, berichtet Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. „Für die Einhaltung dieser eigentlich selbstverständlichen Grundlagen sorgen Beschäftigte der Stadt Freising, damit sich Jung und Alt auch wirklich wohl fühlen können.“

Gebote

Das Fahren und Abstellen von Fahrzeugen außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze ist nicht erlaubt. Feuer darf nur an den ausgewiesenen Plätzen gemacht werden. Erlaubt ist die Benutzung tragbarer Grillgeräte mit einem Abstand von mindestens 30 Zentimetern zum Boden. Grillfeiern sollten beim Ordnungsamt angemeldet werden. Das gilt ebenso für sämtliche geplante Veranstaltungen (Kontakt: naherholung@freising.de). Die Grünanlagen sind sauber zu halten, Müll gehört in die dafür vorgesehenen Behälter. Vor allem Glasscherben sind wegen der Verletzungsgefahr umgehend zu entsorgen.

Verbote

Es ist nicht gestattet, in den Naherholungsgebieten zu nächtigen, zu zelten oder Wohnwagen aufzustellen. Eine Ausnahme ist der Vöttinger Weiher: Dort ist Zelten erlaubt. Waren, Speisen und Getränke aller Art dürfen nicht verkauft werden. Ebenso verboten ist es, Tiere aller Art zu füttern. Hunde und Co. müssen während der Badesaison von 15. Mai bis einschließlich 15. September zu Hause bleiben. Die Benutzungssatzungen sind online auf www.freising.de unter „Kultur & Freising“ beziehungsweise „Seen“ nachzulesen.

Standorte der Notrufsäulen

Am Pullinger Weiher: Nord- und Südstrand in der Mitte der Liegewiese; Vöttinger Weiher: Süd-West-Eck des Badebereichs; Badesee Stoibermühle: am nord-westlichen Seeufer und am nord-östlichen Ufer.

