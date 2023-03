Reinigungsgang mit Lichtshow: Bauausschuss hat über neue Waschanlage in Freising entschieden

Von: Manuel Eser

Die Fahrt durch die Waschstraße wird in Lerchenfeld demnächst nicht nur von Bürsten, sondern auch von einer Lichtshow begleitet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte / dpa

In Lerchenfeld soll eine moderne Anlage die in die Jahre gekommene Waschstraße ersetzen. Jetzt hat der Bauausschuss über das Projekt entschieden.

Freising – Seit fast 20 Jahren ist die Waschanlage „Blitzeblank“ im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld jetzt in Betrieb. Für Inhaberin Christine Meier ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, alles auf neu zu stellen. Sie will auf dem bisherigen Areal an der Erdinger Straße in Nachbarschaft zur ESSO-Tankstelle eine neue Anlage mit der aktuellsten Technik errichten – eine eigene Staubsaugerhalle. Hochdruckreinigungsplätze und Lichtshow beim Waschgang inklusive.

„Wir warten noch auf ein wasserrechtliches Gutachten“, berichtet Christine Meier auf FT-Nachfrage. „Sobald wir das haben, reichen wir es an die Stadt Freising weiter und starten mit dem Spatenstich.“ Ende März, so hofft sie, soll es so weit sein. Der Bauausschuss jedenfalls hat dem Projekt in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag bereits einstimmig und ohne Diskussionsbedarf Grünes Licht gegeben. „Endlich!“, meint Christine Meier erfreut. „Wir scharren schon so lange.“

Waschstraße und Saugerhalle bilden eine bauliche Einheit

Der neue Gebäudekomplex soll südlich der bestehenden Anlage errichtet werden. Neben der Waschanlage wird eine Saugerhalle mit zehn Saugstationen errichtet – alles eingeschoßig und auf dem Dach mit Photovoltaikanlagen versehen. Zudem soll ein dreigeschoßiger Bürobereich im südöstlichen Gebäudekopf entstehen.

Die neue Waschanlage misst 46 mal neun Meter, die Saugerhalle 32 mal 17,50 Meter. Beides bildet künftig eine bauliche Einheit, die mit einem asymmetrischen, flach geneigten Satteldach überdeckt wird. Firsthöhe: 5,67 Meter. Die SB-Waschplätze, in denen Kunden ihre Fahrzeuge künftig selbst hochdruckreinigen können, werden als baulich überdeckte Durchfahrboxen daneben geplant.

Inhaberin verspricht den „Mercedes unter den Waschanlagen“

Christine Meier, die die Baumaßnahme als „Familienprojekt“ deklariert, an dem auch Eltern und Bruder beteiligt sind, rechnet mit einer einjährigen Bauzeit. Bis die neuen Bürsten rotieren, bleibt die alte Anlage noch in Betrieb. Dort findet zuletzt ein Teilabbruch an beiden Enden statt. Die eigentliche Waschanlage soll aber stehen bleiben und künftig der Auto-Aufbereitung dienen.

„Ich freue mich sehr, weil die bestehende Anlage schon in die Jahre gekommen ist“, sagt Christine Meier. Künftig soll in ihrem Betrieb neueste Technik zum Zuge kommen – oder wie sie es ausdrückt: „Das wird der Mercedes unter den Waschanlagen.“ Geboten werden soll den Pkw-Fahrern nicht nur die perfekte Reinigung, sondern auch eine Lichtshow, die den Waschgang fast schon zum Event macht. Die neue Saugerhalle ermöglicht es Kunden zudem, Reinigungsmaßnahmen im Inneren des Autos unabhängig von der Witterung unter komfortablen Bedingungen durchzuführen.

