„Des öfteren muss ich noch das Navi bemühen“: Neuer Freisinger Dekan spricht über seine Ziele

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Feierliche Zeremonie in der vollen Georgskirche: Die Freisinger bereiteten Domkapitular Daniel Reichel am Sonntag einen warmen Empfang zur Amtseinführung als Leiter des Pfarrverbands St. Korbinian und künftiger Leiter der Stadtkirche Freising. © Leh

Herzlich empfangen wurde der künftige Leiter der Stadtkirche in Freising. Im Interview verrät er, wie er sich die Zukunft in der Domstadt vorstellt.

Freising – Zwölf Jahre lang war Daniel Reichel zuletzt in der Region Rosenheim tätig. Am Sonntagnachmittag wurde der 46-Jährige offiziell von Weihbischof Bernhard Haßlberger in sein neues Amt als Leiter des Pfarrverbands St. Korbinian und künftiger Leiter der Stadtkirche Freising eingeführt. Etliche Gläubige, darunter auch Fahnenabordnungen, nahmen an der Zeremonie teil. Reichel, der über zehn Jahre lang Rosenheimer Dekan war und 2016 in das Metropolitankapitel München aufgenommen wurde, wirkt seit 1. Januar als Geistlicher in Freising und wurde mit dem Aufbau der Freisinger Stadtkirche beauftragt. Das FT hat bei dem Domkapitular nachgefragt, wie es ihm bisher in Freising erging, und wie er sich die Zukunft vorstellt.

Herr Reichel, wie wurden Sie an Ihrer neuen Wirkungsstätte aufgenommen? Haben Sie sich schon etwas eingelebt?

Ich wurde sehr herzlich begrüßt. Sei es in den Gottesdiensten, die ich bereits feiern durfte, oder auch jeweils ganz persönlich. So langsam finde ich mich in Freising zurecht. Des öfteren muss ich noch das Navi bemühen, um ans Ziel zu gelangen, aber das wird bestimmt bald auch ohne gelingen. Ich fühle mich schon sehr wohl in Freising.

Offizielle Mitteilungen kommen bereits von der Adresse „Stadtkirche“. Ist die Umstrukturierung etwa schon vollzogen? Oder steht dieser Prozess noch an, den Sie ja leiten und begleiten sollen?

Ich würde sagen, wir sind mittendrin im Prozess der Stadtkirchen-Werdung. Ich hoffe, wir können in naher Zukunft die Gründung der Stadtkirche Freising feiern. Aber auch dieser Tag wird dann „nur“ ein weiterer Punkt des gemeinsamen Weges sein, auf dem wir alle gemeinsam als Gemeinden in der zukünftigen Stadtkirche unterwegs sind. Es ist ein dynamischer Prozess, der seine Zeit braucht, und die sollten wir uns nehmen. Ich glaube, es lohnt sich, wenn sich die Gemeinden gegenseitig besser kennenlernen und von den Erfahrungen untereinander profitieren, ja füreinander da sind.

Wie sieht nach Ihren Vorstellungen die Stadtkirche Freising in ein paar Jahren aus? Was wird sich gegenüber jetzt geändert haben? Und: Freuen Sie sich darauf?

Ich hoffe, dass dann die zarten Brücken, die schon zwischen den einzelnen Gemeinden gebaut wurden, mehr und mehr an Tragkraft gewonnen haben. Ich freue mich mit den Ehren- und Hauptamtlichen, daran weiterzubauen und unseren gemeinsamen Glauben lebendig zu halten.

Die Freisinger Stadtpfarrkirche St. Georg ist derzeit wegen der Sanierung eingerüstet. Das Projekt haben Sie übernommen. Verstehen Sie sich als „Chef“ auch als ein Bauherr?

Zur Aufgabe eines Pfarrers gehört es auch, gelegentlich Bauherr zu sein. Dies soll aber nicht mein Tun bestimmen.

Die Kirche steht vor großen Herausforderungen. Auch in Freising gibt es viele Kirchenaustritte. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, dass es darauf ankommt, als Kirche wieder deutlich zu machen, worum es uns geht. Den Auftrag Jesu weiterzutragen, für die Menschen da zu sein, zu helfen und zu stärken. Nicht von oben herab zu agieren, sondern auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen, dazu will ich meinen Beitrag leisten.