Neuer Dekan für Freising gefunden

Der Nachfolger für Dekan Jochen Hauer steht fest. Auch der Termin für die Amtseinführung in Freising steht schon fest.

Das Evangelisch-Lutherische Dekanat Freising freut sich über einen neuen Dekan: Im November tritt Christian Weigl die Nachfolge von Jochen Hauer an, der nach langem Wirken in Freising diesen Sommer in den Ruhestand geht. Weigl, der bisher als stellvertretender Dekan an der Evangelisch-Lutherischen Dankeskirche im Münchner Norden wirkte, wird am 3. November in sein neues Amt eingeführt. Er findet ein n eues Gemeindezentrum vor. Weigls Ziel ist es, die Kirche zum starken „Player“ im Raum Freising weiterzuentwickeln: „Ich möchte daran arbeiten, dass das evangelische Profil noch weiter geschärft wird.“

Lesen Sie auch: Führungswechsel bei der DEULA. Der Hochwasser-Ticker hält Sie über die Entwicklung der Isar auf dem Laufenden.

ft