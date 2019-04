Nach verzwickter Vorgeschichte: Neuer Kindergarten am Wettersteinring eingeweiht

Zweimal musste der Startschuss für den neuen Kindergarten am Wettersteinring in Freising verschoben werden. Jetzt wurde die Kita eingeweiht.

Freising – Es war ein turbulenter Herbst für Erzieher, Kinder und Eltern. Eigentlich hätte der Kindergarten am Wettersteinring bereits im September 2018 eröffnen sollen. Aufgrund von baulichen Verzögerungen musste der Start der neuen Kita jedoch zweimal verschoben werden. Erst Ende Oktober startete der Betrieb. Am Donnerstag wurde der Bau eingeweiht.

„Ich freue mich sehr, dass Betreuer und Kinder im schönen neuen Zuhause angekommen sind“, sagte Tobias Eschenbacher bei dem kleinen Festakt, der von einem jugendlichen Klarinetten-Trio untermalt wurde. Der Oberbürgermeister betrat die Räume der Kita zum ersten Mal, wie er erzählte. Beim Richtfest im Mai 2018 war ihm der Zutritt verwehrt, damals war der Estrich noch ganz frisch. Seine Eindrücke am Donnerstag angesichts der Kinder: „Es wuselt.“

Neue Kita bietet Platz für 160 Kinder

2015 hatte die Stadt beschlossen, den alten Kindergarten am Wettersteinring abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Erzieher und Kinder wurden in Containern an der Johannisstraße umgesiedelt. In dem neuen Gebäude untergebracht ist nun auch der ehemalige Kindergarten „Gänseblümchen“, der zuvor 18 Jahre lang am Unteren Graben daheim war.

Die Kita bietet auf zwei Etagen und 1000 Quadratmetern Platz für rund 160 Kinder, die in fünf Kindergarten- und drei Krippen-Gruppen aufgeteilt sind. Holzbau und lichtdurchfluteten Räume sorgen für eine warme Atmosphäre. Kosten: 5,2 Millionen Euro. Rudolf Striegl vom Hochbauamt erinnerte an rund ein Jahr Bauzeit und verheimlichte auch die Verzögerungen beim Umzug nicht. „Zum Schluss hat es arg gezwickt. Aber weil alle an einem Strang gezogen haben, wurde diese schwierige Zeit gemeistert.“ Inzwischen sei das Feedback positiv.

Happy End nach schwieriger Bauphase

„Die Umzugszeit war eine spannende, aufregende und stressige Zeit für alle“, berichtete Kindergarten-Leiterin Sigrid Reiser. Ihr Dankeschön galt dem Personal, den Eltern und allen Helfern im Rahmen des Umzugs. Nun werde man den Kindern Zeit zum Erproben und Entdecken geben. „Hier können sie spielen, die Welt entdecken, lachen, Freude haben, singen und tanzen.“ Sandra Tillner, Leiterin der Grippe zählte auf, was die Betreuer den Kindern dazu geben. „Liebe, Respekt, Vertrauen, Zuneigung, Nähe. Ein Platz zum Wachsen.“

Die Segnung nahmen der katholische Pfarrer Peter Lederer und die evangelische Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana vor. „Der Kindergarten ist kein Ort, wo Kinder aufbewahrt werden, sondern der erste Ort der Bildung“, betonte der Stadtpfarrer. Hoesch de Orellana zitierte aus dem Kinder-Evangelium und betonte: „Die Kinder sind nicht nur der Stadt wichtig, sondern stehen auch bei Jesus in der ersten Reihe.“

