Nach sechs Jahren: Neuer Schub für das Projekt „Lerchenfelder Unterführung“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die wichtige innerstädtische Trasse für Fußgänger und Radfahrer zur Querung der Isar (l.) muss neu gestaltet werden. Ein dafür nötiger 34 Quadratmeter großer Eingriff betrifft ein Grundstück, das dem Isarenhaus-Verein (Mitte) gehört. © Lehmann

Es ist eine wichtige Trasse für Fußgänger und Radler: Die Lerchenfelder Unterführung wartet ewig auf Erneuerung. Jetzt ging‘s einen Schritt weiter.

Freising – Es ist die wichtigste Trasse vor allem für Lerchenfelder Fußgänger und Radler und zugleich die „größte Schwachstelle“: Der sogenannte Bahnposten 15 wartet seit Langem auf Erneuerung. Jetzt ist die Stadt diesem Ziel einen Schritt nähergekommen – wenn auch nicht ganz ohne Widerstände.

Das Ziel ist in all den Jahren gleich geblieben

Dass die Isarvorstadt zwischen der Altstadt und Lerchenfeld städtebaulich überplant und verbessert werden soll, ist seit Langem bekannt und auch als Teil der Innenstadtkonzeption seit mittlerweile zwölf Jahren beschlossene Sache. Der Planteil Nord des dafür notwendigen Bebauungsplans mit der Nummer 132 war am Mittwoch Thema im Planungsausschuss. Stichwort: Unterführung am ehemaligen Bahnposten 15 und Neubau des Vermessungsamts an der Erdinger Straße.

Viele Jahre haben die 2015 begonnenen Planungen also inzwischen auf dem Buckel, 2017 war der B-Plan 132 für den Bereich Nord öffentlich ausgelegt worden. Jetzt, sechs Jahre und zahlreiche Variantenabwägungen zur Unterführung der Bahnlinie später, wurden die Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung samt den abwägenden Stellungnahmen der Verwaltung den Stadträten im Planungsausschuss vorgelegt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Ziel freilich hat sich in all den Jahren nicht geändert: Die sicherlich wichtigste innerstädtische Trasse für Fußgänger und Radfahrer zur Querung der Isar, eben jene Unterführung beim ehemaligen Bahnposten 15, weist erhebliche funktionale und gestalterische Mängel auf, ist „eine der größten Schwachstellen im gesamtstädtischen Fuß- und Radwegenetz“, wie es im Sachbericht heißt, muss also ertüchtigt und durch eine zeitgemäße und barrierefreie Unterführung für Fuß- und Radfahrer ersetzt werden.

Es geht auch ums Vermessungsamt

Die andere wichtige Funktion, die der Bebauungsplan erfüllen soll: Der Freistaat Bayern war an die Stadt Freising wegen der Verlegung des Standorts des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom Domberg herunter an einen anderen geeigneten Standort in Freising herangetreten. In Vorgesprächen war das Grundstück an der Erdinger Straße mit den Stellplätzen der Vermessungsverwaltung und des Amtsgerichts als geeigneter Standort für den erforderlichen Verwaltungsneubau in Betracht gezogen worden.

Nach eingehender Beratung der mehrere hundert Seiten umfassenden Einwände, Stellungnahmen und Abwägungen, wurde der B-Plan 132 am Mittwoch mit den beschlossenen Änderungen gebilligt und zur neuerlichen öffentlichen Auslegung freigegeben.

Isarenhaus-Verein hat Einwände

Die Einwendungen, die sich gegen die ausgewählte Variante für die neue Unterführung Bahnposten 15 wandten, betrafen beispielsweise den 34 Quadratmeter betreffenden Eingriff in ein Grundstück, das nicht der Stadt, sondern dem Isarenhaus-Verein gehört. Der Verein sperrt sich gegen die notwendige Verlegung einer Zufahrt und die befürchtete Wertminderung.

In ihrer Abwägung argumentierte die Stadt, es handele sich bei dieser Variante um die einzige, die eine Optimierung der Fuß- und Radwegeverbindung ermögliche. Der Verlust von 34 Quadratmeter könnte durch eine unmittelbar angrenzende Tauschfläche (38 Quadratmeter) ausgeglichen werden, die 34 Quadratmeter seien notwendig, um für die nördliche Rampe die vorgeschriebene Mindestbreite von sechs Meter zu ermöglichen. Die Erschließung bleibe auch bei einer Verlegung der Zufahrt gesichert, eine Wertminderung sei nicht zu erkennen.