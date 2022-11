Volles Rohr, volle Kanne, wundervoll verspielt: Neue Freisinger Band „Haifisch“ veröffentlicht erstes Album

Die Freisinger Band „Haifisch“ stellt am Samstag, 5. November, im Lindenkeller ihr Debut-Album vor. (v. l.) Martin Wildfeuer (Bass, Gesang) , Norbert Bürger (Gitarre, Gesang) und Stephan Treutter (Schlagzeug, Gesang). © Band

Norbert Bürger aus Freising hat eine neue Band gegründet: „Haifisch“ steht für einen Mix aus Rock, Pop, Jazz und Elektro. Das erste Album ist schon erhältlich.

Freising – Der Gitarrist und Komponist Norbert Bürger hat eine neue Band gegründet. Sie heißt „Haifisch“ und steht für einen wildromantischen Mix aus Rock, Pop, Jazz und Elektro-Sounds. Ein Album gibt es auch schon. Es trägt den bezeichnenden Titel „everything is possible“. Die Band hat Biss. Und was für einen. Live ist die Dreimann-Combo zu der neben Bürger (Gitarre, Vocals) noch die beiden Lokalmatadore Stephan Treutter (Schlagzeug, Gesang) und Martin Wildfeuer (E-Bass, Gesang) zählen, ein echter Kracher. Das klassische Trio geht ebenso brachial wie genial zu Werke.

„Für Zappa zu poppig, für Pop zu zappaesk“

Der Sound spottet im besten Sinne jeder Beschreibung. Volles Rohr, volle Kanne, dabei auch noch wundervoll verspielt, betont lässig und experimentell. Alles Attribute die zutreffen, aber der Sache nicht wirklich gerecht werden. Noch dazu, weil die straff durcharrangierten Stücke von einem fröhlich-melancholischen Dreigesang begleitet werden. Das Trio hat sich dazu eigens von der Freisinger Sängerin Julia Schröter „coachen“ lassen.

„Natürlich ist das Jazz, weil alles Jazz ist“, sagt Bürger über das Repertoire von „Haifisch“. Am besten finden er und seine beiden Mitstreiter, alles absolute Cracks an ihren Instrumenten die Definition von Tontechniker und Musikstudio-Betreiber Yogi Lang. Der stellte während der Produktion des Albums trocken fest: „Für Zappa ist es zu poppig und für Pop ist es zu zappaesk.“

In den Lockdowns eifrig gearbeitet

Ein Stempel der ziemlich gut zu den 15 penibel produzierten Takes auf „everthing is possible“ passt. Entstanden ist das Ganze während Corona. „Im ersten Lockdown wurde komponiert. Im zweiten Lockdown geprobt und im dritten das Haifisch-Album produziert,“ heißt es in der Band-Info. Und das kam so: Inspiriert „von einer Dame“ hat Bürger im März 2020 angefangen, ein Lied und eine Melody dazu schreiben. Das war gleich der Auslöser die nächste Nummer und von da an, immer weiter zu schreiben, bis schließlich ein ganzes Programm dabei heraus kam.

Das hat er dann seinen beiden Wunschkandidaten für die Band vorgestellt. Die waren begeistert. Schnell war klar, man ist auf einer Wellenlänge. Auf dieser Basis und in dem Bewusstsein, dass sich hier jeder einbringen und ausleben kann, hat man dann den speziellen Sound der Band entwickelt. Herausgekommen ist ein in sich schlüssiges Werk. Eines, das auch und gerade live funktioniert. Das hat sich bereits bei Konzerten im Alten Kino in Ebersberg, in der Alten Kaserne in Landshut und im Jazzclub „Hirsch“ in Moosburg gezeigt.

Strenger Galopp durch die moderne Musikgeschichte

Grund genug für eine „everything is possible“-Tour. Die beginnt mit einer Vorpremiere in Straubing im „Raven“ am 3. November. Danach folgt die große CD-Release-Party im Lindenkeller am Samstag, 5. November, um 20 Uhr. Im Anschluss führt die Tour nach Regensburg in den „Leeren Beutel“ (4. Dezember) und noch einmal nach Ebersberg ins „Alte Kino“ (26. Januar). Und schließlich ist auch noch ein „Blind Date“ dabei, das noch nicht verraten wird.

Die muntere Mischung aus Eunuchenchor (Bandjargon) und strengem Galopp durch die moderne Musikgeschichte ist jetzt also auf CD verewigt. Bürger selbst sagt dazu: „Ich erkenne die Sounds der letzten 50 Jahre.“ Wie auch immer, das Album sucht in seiner orchestral und theatralisch angelegten Art, in seiner strikten Konsequenz und musikalischen Freigeistigkeit seinesgleichen. Womit wir wieder bei Frank Zappa und seinen „Mothers of Invention“ wären. Oder bei Jimi Hendrix und seiner legendären „Experience“. Die hätten sicher ihre helle Freude an diesen 15 frisch gepressten Haifisch-Happen.

„everything is possible“ online streamen

Das Album ist in den „Die Farm Studios“ von Musiker und Tontechniker Yogi Lang in Attaching entstanden. Man kann es über die Homepage www.haifisch-band.de beziehen. Es kostet 15 Euro. Die CD „everything is possible“ kann als digitales Album heruntergeladen oder gestreamt werden unter: https://norbertbrger.bandcamp.com/album/everything-is-possible-3 oder einfach per Email bestellen unter: norbert.buerger@web.de. Und es gibt noch einen Youtube-Videoclip unter Haifisch „everything is possible“. Vorverkauf für das Konzert im Linkenkeller: Tourist-Info Rindermarkt 20. Im Vorverkauf kostet das Ticket 16 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.

Alexander Fischer

