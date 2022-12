Einbruchsserie in Freising: Unbekannte suchen mehrere Geschäfte heim

Unbekannte Einbrecher haben drei Geschäfte in Freising und eines in Neufahrn heimgesucht. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

In Freising ist es zu einer Einbruchserie in mehrere Läden gekommen. Auch in ein Neufahrner Geschäft wurde eingebrochen.

Freising/Neufahrn - Wie die Polizei mitteilt, statteten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einem Lederwarenhandel und zwei Bekleidungsgeschäften an der Unteren Hauptstraße in Freising unerbetenen Besuch ab. Der oder die Täter drangen jeweils über ein Fenster ein. Insgesamt erbeuteten sie etwa 1200 Euro in bar aus den Wechselkassen. Zudem entwendeten sie zwei Pullover und eine Reisetasche, vermutlich zum Transport des restlichen Diebesguts.

In der Nacht zum Samstag scheiterten Einbrecher hingegen dabei, die Tür eines der Geschäfte in der Ladenzeile an der Echinger Straße 13 bis 21 in Neufahrn aufzuhebeln. Die Tür wurde jedoch laut Polizei erheblich beschädigt – der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise erbitten die PI Freising, Tel. (0 81 61) 5 30 50, und die PI Neufahrn, Tel. (0 81 65) 9 51 00.