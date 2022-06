Neustart für die Fronleichnamsprozession: So wird der Feiertag heuer in Freising begangen

Im Jahr 2019 fand die letzte Freisinger Fronleichnamsprozession (Bild) vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Nach zwei Jahren Pause pilgern die Gläubigen jetzt wieder durch die Stadt. Die Prozession führt allerdings wegen der Baustellensituation über die Untere Hauptstraße (nicht wie üblich über die Obere Hauptstraße) zum Domberg. © Lehmann

Nach zwei Jahren Pause findet die Fronleichnamsprozession der Freisinger Pfarreien wieder statt - allerdings etwas anders als gewohnt.

Freising – Auch die Fronleichnamsprozession der Freisinger Pfarreien wurde die vergangenen zwei Jahre wegen Corona ausgesetzt. Jetzt startet diese Tradition wieder – und zwar am Donnerstag, 16. Juni. Da ist die Altstadt in der Zeit von 6 bis gegen 12 Uhr für den allgemeinen Fahrverkehr gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert, wie die Stadtverwaltung meldet.

Anlieger werden gebeten, Häuser zu schmücken

Der Festgottesdienst mit Weihbischof Bernhard Haßlberger beginnt um 8.30 Uhr auf dem Marienplatz. Die anschließende Prozession führt vom Marienplatz über Untere Hauptstraße und Heiliggeistgasse zum Domberg. Die Anlieger werden gebeten, ihre Häuser dem Anlass entsprechend nach Möglichkeit zu schmücken und zu beflaggen. Zum festlichen Ausklang findet im Domhof ein Frühschoppen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt.

Um einen ungestörten Prozessionsverlauf ermöglichen zu können, „werden für den Veranstaltungszeitraum begleitend in der Unteren Hauptstraße, in der Heiliggeistgasse und der Unteren Domberggasse sowie am Domberg absolute Halteverbote angeordnet und zur Information der Verkehrsteilnehmer selbstverständlich frühzeitig ausgeschildert“, meldet die Stadt. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge müssen noch vor Beginn der Prozession abgeschleppt werden. Bei Regen wird der Gottesdienst direkt in der Domkirche gefeiert, die Prozession schließt sich ebenfalls im Dom an. Das abschließende traditionelle Beisammensein im Domhof findet auch bei Regen (mit Regenschirmen) statt. ft

Wichtige Informationen zum Feiertag Fronleichnam in Freising

Änderung bei der Müllabfuhr in Freising: Die Anlieger von Marienplatz, Unterer/Oberer Hauptstraße und Heiliggeistgasse werden anlässlich der Fronleichnamsprozession und des Feiertages ausdrücklich gebeten, die Biotonnen erst am Freitag, 17. Juni, bis spätestens 9.45 Uhr zur Abfuhr bereitzustellen. Wegen des Feiertags verschiebt sich die Abholung von Donnerstag, 16. Juni, auf Freitag, 17. Juni.

Damit alle am Freitag früh ausreichend Zeit haben, ihre Tonnen an den Straßenrand zu stellen, beginnt die Abholung ausnahmsweise erst um 9.45 Uhr. Die Biotonnen sollen im genannten Bereich also nicht bereits am Mittwochabend, sondern erst am Freitagmorgen herausgestellt werden.

Die Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH informiert, dass an Fronleichnam der Betrieb der Stadtbuslinie 650 erst um 12 Uhr beginnt.

Wegen der Fronleichnamsprozession muss der Bereich in der Altstadt von 8 bis 12 Uhr für den allgemeinen Fahrverkehr sowie Busverkehr gesperrt werden.

Der Linienbetrieb in der Innenstadt wird vormittags eingestellt.

