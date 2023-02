Emotionale Bürgerversammlung: „Neustifter Feld“ sorgt weiter für dicke Luft

So richtig zufrieden wirkte am Ende keiner: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher musste sich bei der Bürgerversammlung wegen des geplanten Baugebiets Neustifter Feld viel Kritik anhören, verteidigte aber die Pläne der Stadt. © Lehmann

Erneut haben Anwohner heftige Kritik am geplanten Freisinger Baugebiet Neustifter Feld geäußert. Der Oberbürgermeister hielt in der Bürgerversammlung dagegen.

Freising – Jede Menge Emotionen kochten bei der Bürgerversammlung für den Freisinger Stadtteil Neustift am Mittwoch hoch. Grund dafür war das geplante Baugebiet „Neustifter Feld“. Der Unmut und das Unverständnis der Neustifter Bürger ist nach wie vor enorm, das Mitteilungsbedürfnis riesig.

Nach den gewohnten Rückblicken und Vorschauen von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher kam im rappelvollen Saal vom Heurigen die Sprache dann auf jenes Thema, das bereits den ganzen Abend in der Luft lag: die Causa Neustifter Feld – ein durchaus imposantes Bauvorhaben auf einem ehemaligen Erdbeerfeld. Ein Neustifter merkte gleich mal an: „Es gibt dort einfach zu wenige Straßen, wo sollen die denn alle fahren, wenn bis zu 350 mehr Leute da wohnen?“

„Schrauben Sie diese Bauvorhaben zurück“

Dass der Punkt Verkehr dort ein durchaus komplexer werden könnte, musste auch Eschenbacher zugeben. Was geplant sei: Eine weitere Verkehrszählung, die wohl aufschlussreicher sein soll als die jüngste Zählung. Die sei, so der Vorwurf der Kritiker, nämlich aufgrund einer Messung während der Pandemie nicht aussagekräftig genug gewesen.

Ein anderer Bürger forderte: „Schrauben sie dieses Bauvorhaben zurück – es gibt doch Grenzen“, während ein weiterer Neustifter beim besten Willen nicht verstehen konnte, weshalb die Stadt Freising für diesen baulichen „Logenplatz“ keinen internationalen städtebaulichen Wettbewerb ausgerufen habe, sondern es zulasse, dass eine „08/15-Kiste“ dort entstehe. Für ihn sei es äußerst „unelegant“, dass sich Freising diese große Chance habe entgehen lassen.

„Das wird ein Waterloo werden“, prophezeite ein weiterer Gast, der etwas ganz anderes nicht verstehen konnte, nämlich weshalb auf dem Areal nicht Häuser für Freisinger Familien entstehen, sondern unter anderem „Sozialwohnungen“. „Wir haben eine Warteliste, auf der 600 Leute stehen – und wir sind für alle da“, entgegnete Eschenbacher. Eine Bürgerin sah das aber völlig anders: „Sie sind überhaupt nicht für alle da, sondern für die, die eine Sozialwohnung brauchen und nicht für die Freisinger Familien, die ein Häuschen kaufen wollen.“

Es liegen rund 400 Einwendungen vor

Womit der Freisinger Oberbürgermeister wenigstens ein klein bisschen die Stimmung beruhigen konnte: „Es sind sehr viele Einwendungen eingegangen, und es wird zu einer zweiten Auslegung des Bebauungsplanes kommen – deshalb wird es sich auch ein wenig hinziehen.“ Die Zahl der Einwendungen ist durchaus eindrucksvoll: Wohl über 400 insgesamt, viele davon betreffen die Verkehrssituation am Neustifter Feld. Eines sei aber jetzt schon klar: „Wir müssen das Verkehrskonzept sicher großräumiger anschauen“, betonte Eschenbacher. Den Vorwurf einer Dame, dass sich die Politik über 20 Jahre lang nicht vernünftig um Neustift gekümmert habe, widersprach Eschenbacher nicht – ganz im Gegenteil, er antwortete: „Ja, das gebe ich zu.“

Der Schuh drückte den Neustiftern aber auch noch an anderen Stellen – wie etwa in puncto Parksituation an den eh schon engen Straßen, da dort scheinbar immer wieder große Kastenwagen abgestellt werden. Auch die Nachverdichtung per se in Neustift wurde kritisiert. Nachverdichtung sei allerdings von Land und Bund erwünscht, erklärte Eschenbacher und machte klar: „Wir wollen es aber nicht so wie in Hongkong haben!“

„Sozial untypisches Verhalten“ im Steinpark

Während eine Zuhörerin befürchtete, dass deshalb der „Flair“ von Freising langsam aber sicher verloren gehe, gab es gleich mehrere Beschwerden über Jugendliche auf dem Steincenter-Platz, die wohl vor allem im Sommer und dann vorwiegend abends „sozial untypisches Verhalten“ zeigen würden. Das sei laut Eschenbacher bekannt, weshalb dort nun vermehrt die Polizei auf Streife unterwegs sei.

Nach gut zwei Stunden Bürgerversammlung, bei der gut eine Stunde lang das Thema Neustifter Feld dominiert hatte, beendete Eschenbacher die Veranstaltung. So recht zufrieden wirkten die meisten Besucherinnen und Besucher trotz Behandlung des Reizthemas dennoch beim Hinausgehen nicht. Auch das lag deutlich in der Luft. (Richard Lorenz)