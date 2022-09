Freising nimmt Abschied von Dekan Deutsch: „Du bist etwas ganz Besonderes“

Teilen

Voll besetzt war am Sonntag die Christi-Himmelfahrtskirche beim Gottesdienst für den verstorbenen Pfarrer und Dekan Wolfgang Deutsch. © Martin

Bewegend: Für den verstorbenen Geistlichen Wolfgang Deutsch gab es einen „Auferstehungsgottesdienst“.

Freising – Ein Requiem voller Zuversicht und Empathie: Zu Ehren des kürzlich verstorbenen evangelischen Pfarrers und Dekans Wolfgang Deutsch versammelten sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Gläubige und Wegbegleiter aus der evangelischen Kirchengemeinde in Freising in der Christi-Himmelfahrts-Kirche.

Keinen „Trauergottesdienst“ wolle man feiern, sondern einen „Auferstehungsgottesdienst“. Das sei so im Sinne des beliebten Geistlichen gewesen, betonte Dekan Christian Weigl. „Den eigenen Tod, den stirbt man nur, mit dem Tod der anderen, muss man leben.“ Diese Passage aus einem Gedicht habe Deutsch an den Anfang seiner Aufzeichnungen gestellt, die er für die eigene Trauerfeier niedergeschrieben habe, sagte Weigl.

Kein Nachruf sollte es sein

Nicht um „Verdienste“ solle es gehen, keinen „Nachruf“ wolle er hören. Gewissheit habe er immer gehabt, dass ihn nichts „scheiden könne von der Liebe Gottes“. Und daher gelte: „Jesus lebt und mit ihm auch ich“.

Wie sehr Deutsch das Priesteramt als Berufung gelebt habe, daran dürfe er aber doch erinnern, meinte Weigl. 18 Jahre habe er die evangelisch-lutherische Gemeinde in Freising geleitet, am Ende auch als Dekan des neu gegründeten Dekanats Freising mit zehn Kirchengemeinden im Großraum um den Flughafen München. Jedem Menschen habe er das Gefühl gegeben „Du bist etwas ganz Besonderes“, so Weigl.

Mit Deutsch geht eine Ära zu Ende

Eine Ära gehe zu Ende, betonte Pfarrerin Dorothee Löser. Jetzt sei es Zeit, „Danke“ zu sagen. Ganze „Generationen“ habe er in den einzelnen Familien begleitet, von der Taufe über die Trauung bis hin zu Beerdigungen. „Wir haben miteinander gelacht und geweint“, erinnerte sich Löser. Bei den wöchentlichen Schweigemärschen gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen sei die Familie Deutsch immer dabei gewesen. „Wenn sie einmal nicht dabei waren, dann gab es einen sehr triftigen Grund.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Menschen auf ihrem letztem Lebensweg begleiten, dafür sei er gerne auch in der Palliativstation im Freisinger Klinikum vor Ort gewesen. Der Einrichtung ließ Deutsch posthum auch die Spenden zukommen, die nach dem festlichen Gottesdienst in die Körbe gelegt wurden. Die kirchenmusikalische Gestaltung hatten die Kantorei und der Posaunenchor übernommen.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.