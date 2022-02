Notärzte dringend gesucht: Nicht nur Corona macht dem BRK-Rettungsdienst in Freising zu schaffen

Von: Magdalena Höcherl

Gut aufgestellt, stark beansprucht: Nicht nur die Corona machte dem BRK Freising im Jahr 2021 zu schaffen. © BRK

Der Rettungsdienst im Kreis Freising blickt auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. Nicht nur die Pandemie hat den Einsatzkräften einiges abverlangt.

Landkreis – Nicht nur das BRK im Kreis Freising hat damit zu kämpfen: Deutschlandweit gibt es zu wenig Notärzte. Den Bedarf abzudecken ist aktuell, in Zeiten von Corona, eine Herausforderung, berichtet Hubert Böck, Leiter des Rettungsdienstes.

Impfdienst statt Notarztdienst

Das Grundproblem sei, dass immer weniger Ärzte bereit seien, die Weiterbildung zum Notarzt zu absolvieren – „aus den verschiedensten Gründen“, sagt Böck. Vor Beginn der Pandemie sei die Lage in verschiedenen Regionen daher schon angespannt gewesen. „In Freising hatten wir aber eine gute Besetzungsquote. Notärzte sind nur ganz selten ausgefallen“, so Böck.

Doch mittlerweile merke man den Mangel auch im Landkreis. Der Grund dafür: Corona – beziehungsweise die Impfzentren. „Ärzte, die neben ihrer Arbeit in der Praxis oder im Krankenhaus noch Kapazitäten haben, suchen sich natürlich die Stelle aus, wo sie am besten verdienen und die Arbeit vergleichsweise entspannt ist.“ Das treffe auf den Notarztdienst eher weniger zu.

Die Versorgung tagsüber sei übrigens kein Problem: „Das deckt das Klinikum ab. Nachts und am Wochenende teilt die Kassenärztliche Vereinigung die Dienste ein.“ Normalerweise hat dann an den drei Standorten Freising, Eching und Moosburg ein Notarzt Dienst. Doch immer öfter bleibt dieser Posten unbesetzt. „In der Nacht zum Mittwoch gab es zum Beispiel für Freising niemanden“, erklärt Böck. Im Notfall müssen dann die Notärzte aus Moosburg oder Eching anrücken – oder einer wird sogar per Hubschrauber eingeflogen.

Notfallsanitäter als „Ersthelfer“

Damit die Zeitverzögerung bis zur Behandlung so gering wie möglich gehalten wird, gibt es seit einigen Jahren die speziell ausgebildeten Notfallsanitäter, die die Patienten versorgen und die Zeit überbrücken, bis der Notarzt eintrifft, erklärt Böck. Das sei ein guter Ansatz. Trotzdem müssten Staat oder Kliniken Anreize schaffen, damit sich mehr Ärzte für die Zusatzqualifikation entscheiden.

Nicht nur die Notarztsituation habe sich durch Corona verschärft. Aufgrund der aufwendigen Schutzmaßnahmen, die seit zwei Jahren unerlässlich sind, kämen die Rettungskräfte zunehmend an ihre psychischen und physischen Grenzen. Seinem Team spricht der Rettungsdienstleiter daher ein großes Lob aus – und betont: „Jeder Bürger kann im Notfall mit einer guten und schnellen Hilfe rechnen.“

Dass die BRK-Kräfte enorm gefordert sind, zeigt die Bilanz von 2021: Der BRK-Rettungsdienst hat im Kreis Freising 780 000 Einsatzkilometer zurückgelegt. „Das bedeutet, wir sind fast 20 Mal um die Erde gefahren“, berichtet Böck. Damit habe man das hohe Niveau aus der Zeit vor Corona wieder erreicht. Der BRK-Rettungsdienst wird an vier Standorten im Landkreis betrieben: in Freising, Moosburg und Eching sowie am Stellplatz Nandlstadt. „24 228 Einsätze im Jahr 2021 bedeuten einen Schnitt von über 66 Einsätzen pro Tag für die Helfer. Gegenüber 2020 stieg die Gesamtzahl der Einsätze um fast acht Prozent“, so Böck.

Vor allem Krankentransporte

Das Gros der Einsätze 2021 sei auf Krankentransporte entfallen. Diese werden nötig, wenn Patienten zum Beispiel aufgrund einer Operation nicht gehen können, bettlägerig sind, oder wenn Menschen auf der Fahrt ins Krankenhaus und retour medizinische Betreuung brauchen – etwa Dialyse- oder Chemotherapie-Patienten.

„6023 Krankentransporte leisteten die 100 haupt- und etwa 90 ehrenamtlichen Rotkreuz-Rettungskräfte des BRK-Kreisverbands Freising in den abgelaufenen zwölf Monaten“, so Böck. Dahinter folgten Notarzteinsätze (4146) und Notfalleinsätze (3549).

Die Gründe für solche Einsätze sind breit gestreut und reichen von internistischen Notfällen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung oder Blutzuckerentgleisungen über Unfälle im Straßenverkehr, bei der Arbeit, in der Freizeit oder in der Schule. Zu diesen 13 718 Einsätzen, die über die Krankenkassen abgerechnet werden, kommen 10 510 Einsätze wie beispielsweise Gebietsabsicherungen oder Unfälle ohne verletzte Personen hinzu.

Erweiterung in Nandlstadt

Erfreulich sei, dass am Stellplatz Nandlstadt die Vorhaltezeiten zum Jahr 2022 um 17 Stunden wöchentlich erweitert wurden. In den Auswertungen zeige sich, dass im Januar 20 Einsätze in diesen zusätzlichen Zeiten durchgeführt worden seien – „also eine deutliche Verbesserung der Versorgung für die Bevölkerung in diesem Bereich“.

