Schulden rauben ihm nicht den Schlaf: OB erklärt, warum Freising trotz Millionen-Miesen gut gerüstet ist

„Weil wir jetzt so viel in die Infrastruktur investieren und alles auf den neuesten Stand bringen, wird die Stadt in den Jahrzehnten darauf keinen großen Sanierungsstau haben“: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher erklärt, warum ihm um Freising nicht bange ist. © Lehmann

Auf 157 Millionen Euro könnte die Verschuldung der Stadt Freising 2023 anwachsen. Im Interview erklärt der OB, warum ihm das keine schlaflosen Nächte bereitet.

Freising – Mit großer Sorge haben einige Stadträte in den Haushaltssitzungen auf die finanziell angespannte Situation der Stadt Freising reagiert: Der Kämmerer kalkuliert mit einer Neuverschuldung von 60 Millionen Euro. Würden tatsächlich Kredite in dieser Höhe in Anspruch genommen werden, würde der Schuldenberg auf etwa 160 Millionen Euro anwachsen. Dem FT erklärt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, wo er die Ursachen für die aktuellen Probleme sieht, welche Sparmaßnahmen künftig in den Fokus rücken, und warum er trotz allem keine schlaflosen Nächte hat.

Die aktuelle Finanzlage er Stadt hat die Stadtratsfraktionsvorsitzende der Grünen, Susanne Günther, in Ihrer Haushaltsrede zu einem drastischen Bild greifen lassen: Der Patient liegt aus ihrer Sicht im Koma. Steht Freising tatsächlich vor dem finanziellen Exitus, Herr Oberbürgermeister?

In so einer Debatte wird natürlich nach griffigen Formulierungen gesucht. Ich halte dieses konkrete Bild aber für nicht sachgerecht.

Warum nicht?

Wenn ich mir die Gewerbesteuern von 2014 bis 2019 ansehe, liegen wir bei über 50 Millionen Euro im Jahresdurchschnitt. Jetzt haben wir nur noch in etwa die Hälfte. Da macht sich der Corona-Einbruch bei den Gewerbesteuer-Zahlern sehr deutlich bemerkbar. Wenn man aber in Aussicht stellt, dass sich die Lage wieder stabilisiert, dann werden wir mit Sicherheit nicht dauerhaft in dieser Situation stecken. Dennoch müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns so weit konsolidieren, dass die Stadt später wieder ein Polster für kommende Krisen hat.

Sie haben also angesichts des Schuldenbergs keine schlaflosen Nächte?

Nein, denn wir haben in den letzten zehn Jahren unheimlich viele Projekte gestemmt und dadurch unser Anlagevermögen enorm aufgewertet. Da spreche ich nicht nur über die Projekte, die über die Jahre abgeschrieben werden können, wie zum Beispiel die Westtangente oder die Schulen, sondern auch über den Wohnungsbau, der Einnahmen generiert. Wir haben über 1000 Wohneinheiten in der Stadt, da steckt schon ein gewaltiges Vermögen dahinter. Und noch etwas relativiert die augenblickliche Schuldenlast: Weil wir jetzt so viel in die Infrastruktur investieren und alles auf den neuesten Stand bringen, wird die Stadt in den Jahrzehnten darauf keinen großen Sanierungsstau haben. Von daher gehe ich davon aus, dass die Rücklagen wieder wachsen. Damit wird der Saldo auch wieder deutlich besser werden.

Der finanzielle Kraftakt geht aber noch ein paar Jahre so weiter. Welche Projekte stehen an?

Der Hochwasserschutz bleibt großes Thema, und natürlich wird uns auch der Umbau der Innenstadt noch ein paar Jahre beschäftigen. Aber die beiden Hauptpunkte auf unserer Agenda werden für die kommende Dekade der Wohnungsbau und die Schulen sein.

Das Nächste Schulgroßprojekt läuft: Nach der Inbetriebnahme der Steinpark-Schulen wird nun die Grundschule Vötting zum Teil saniert, zum Teil neu gebaut. © Lehmann

Was passiert bei den Schulen konkret?

Nachdem wir jetzt den Bau der Steinparkschulen abgeschlossen haben, sind wir aktuell an der Grundschule Vötting dran, die zum Teil saniert, zum Teil neu gebaut wird. Als Nächstes ist die Grundschule St. Korbinian an der Reihe, außerdem entsteht in Lerchenfeld noch eine zweite Grundschule in den nächsten Jahren.

Sie haben den Sozialen Wohnungsbau bereits angesprochen. Wohnraum wird händeringend gesucht. Was wird die Stadt hier in den kommenden Jahren leisten?

Wir sind uns im Stadtrat einig, den Bestand der Wohnungen auszubauen, damit wir langfristig noch mehr Wohnraum sichern können. Unser aktuelles Problem ist, dass viele Sozialwohnungen in den 80er und 90er Jahren von privaten Investoren gebaut wurden und und seit Jahren sukzessive aus der sozialen Bindung fallen. Sie stehen dann auf dem freien Markt zur Verfügung. Auch bei einigen städtischen Wohnungen endet diese soziale Bindung im Übrigen. Die könnten wir also ebenfalls auf den freien Markt anbieten und deutlich mehr Gewinn erzielen. Aber das ist nicht unsere Absicht, dafür haben wir die Wohnungen nicht gebaut.

Bezahlbarer Wohnraum: An der Angerstraße entstehen 30 Sozialwohnungen. © Lehmann

Müsste man demnach nicht private Investoren bei aktuellen Projekten in die Pflicht nehmen, auch wieder Sozialwohnungen zu errichten?

Das machen wir bereits. So hat bei der Realisierung des sogenannten Stadtbalkons im Stein-Park eine Genossenschaft den Zuschlag unter der Bedingung erhalten, einen Teil der Wohnungen sozial gebunden zu realisieren. Auch an der Angerstraße haben wir zur Bedingung gestellt, zumindest 30 Sozialwohnungen zu schaffen, die jetzt die Bayernheim GmbH gekauft hat. Und künftig wenden wir das Sobon-Modell anwenden. Sobon steht für Soziale Bodennutzung. Heißt: Wenn wir künftig einen Bebauungsplan aufstellen, muss derjenige, der auf der Grünen Wiese Bauland bekommt, 30 Prozent sozialgebundenen Wohnungsbau realisieren. Erstmals kommt dieses Modell in Gänze beim Neustifter Feld zum Einsatz.

Und wie sieht der weitere Zeitplan bei der Innenstadtsanierung aus?

Mit der Neugestaltung der Oberen Hauptstraße wird im kommenden Frühjahr der zeitintensivste und komplizierteste Bauabschnitt beendet. Gleichzeitig beginnt die Sanierung von der Unteren Hauptstraße bis zum Asam-Gebäude, die Ende 2023 abgeschlossen wird. 2024 legen wir eine Pause ein wegen des Korbiniansjubiläums. 2025 wird es dann weitergehen – vermutlich mit einem schwierigen Thema: der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens unter dem Marienplatz. Da müssen wir abwarten, wie lange wir dafür brauchen. Und darauf folgt die weitere Sanierung bis zur Amtsgerichtsgasse. Ich schätze, dass wir 2027 die Neugestaltung der Hauptachse abgeschlossen haben. Und dann sind die Nebengassen weiter an der Reihe mit neuem Pflaster und barrierefreien Wegen.

Sind die Großprojekte in den kommenden Jahren bewältigt, kann sich der Vermögenshaushalt wieder erholen. Allerdings hat auch der Verwaltungshaushalt bereits Defizite. Kann dieses strukturelle Problem, für das Tagesgeschäft eigentlich nicht mehr genug Einnahmen zu erwirtschaften, behoben werden?

Die Frage ist: Was bedeutet strukturelles Problem?

Wenn das aktuelle Defizit von Jahr zu Jahr Bestand haben sollte, wäre das doch ein strukturelles Defizit. Und nicht von Ungefähr hat ja auch das Landesamt das Konsolidierungsgutachten von der Stadt eingefordert.

Das stimmt. Dieses Gutachten hat uns dabei geholfen, Kostenstellen auszumachen, bei denen wir Geld sparen beziehungsweise Einnahmen steigern können. Es wurden dabei auch Kostenstellen ausgemacht, die noch auf Stadtratsbeschlüssen beruhen, die man selber gar nicht zu verantworten hat, sich aber eben im Haushalt festgesetzt haben. Da müssen wir uns schon immer wieder fragen: Braucht es das noch – oder geben wir Geld für etwas aus, das keinen Nutzen mehr hat. Grundsätzlich wird in dem Gutachten aber angemahnt, dass sich die Stadt Freising auf ihre Pflichtaufgaben konzentriert und darüber hinaus nicht zu viel Geld ausgibt. Letztlich muss sich die Politik alles anschauen und abwägen, wo gespart werden soll und wo nicht.

Es gibt aber auch freiwillige Maßnahmen, an denen sich die Stadt vermutlich nicht gesund sparen sollte.

Richtig. Wir fördern ein großes Spektrum an Institutionen, die für das gesellschaftliche Leben wichtig sind. Man muss auch sagen, dass wir alles haben, was man sich als Kommune überhaupt leisten kann. Wie viele Städte gibt es, die zugleich ein Schwimmbad, eine Eishalle, eine Bücherei und ein Theater bieten? Da stehen wir schon auf einem sehr hohen Niveau.

Was liefert das Gutachten konkret für Hinweise?

Es ist relativ umfangreich und beinhaltet unterschiedlichste Themen, die wir einzeln in den jeweiligen Ausschüssen behandeln werden. Da stehen Dinge drin wie: Schaut eure Steuersätze an, kann man die erhöhen? Werft einen Blick auf eure Gebührenkalkulation für städtische Einrichtungen, kann man die anpassen? Ehrlicherweise subventionieren wir in sämtlichen Einrichtungen sehr viele Bereiche.

Das Gutachten präsentiert also viele kleinere Stellschrauben, die zusammen dann einen größeren Effekt ergeben.

Es gibt auch Einzelposten, wo sich viel sparen lässt, was aber auch einen negativen Effekt haben könnte. Ein Beispiel ist die Gewährung einer Großraumzulage: Die Freising-Zulage ist eine freiwillige Leistung an die Belegschaft. Das kostet uns pro Jahr etwa eine halbe Million Euro. Das ist schon viel Geld. Aber warum gibt es diese Großraumzulage? Klarer Fall: Weil bei uns die Lebenshaltungskosten hoch sind. Wenn wir also hier sparen, sind wir womöglich auf einen Schlag in einer noch schlechteren Situation, was die Fachkräfte angeht, weil die dann vermutlich woanders hingehen. Da muss man abwägen, ob wir uns durch eine Einsparung nicht mehr schaden als nutzen.

Aber auch die Erhöhung von Einnahmen, etwa von Steuern, ist h in schlechten Zeiten problematisch, wenn alle ohnehin schon unter der negativen wirtschaftlichen Situation leiden.

Klar. Dass die Steuereinnahmen so drastisch gesunken sind, heißt ja, dass es großen Teilen der Betriebe nicht sonderlich gut geht. Man würde durch eine Steuererhöhung die „Letzten“, die noch Steuern erwirtschaften, bestrafen – und bekommt von den anderen ohnehin nichts. Und natürlich kann ich mit hohen Steuern auch Unternehmen vergraulen.

Der Stadtrat hat aufgrund der finanziell schwierigen Situation eine Haushaltssperre erlassen: Es dürfen pro Posten nur 80 Prozent des Budgets abgerufen werden. Was bedeutet das konkret?

Wir haben insgesamt über 1000 Haushaltsstellen, die unter der Sperre stehen, aber nicht überall kann die Freigabe von Mitteln untersagt werden. Wenn es etwa um Ausgaben geht, die vertraglich vereinbart oder gesetzlich verpflichtend sind, kommen wir gar nicht drum herum, dieses Geld auch fließen zu lassen. Aber wenn es um Investitionen geht, die nicht zwingend erforderlich sind, werden wir damit in den Ausschuss gehen. Nach meinem Dafürhalten geht es bei der Haushaltssperre allerdings nicht darum, per se überall 20 Prozent zu streichen, sondern sich jede Ausgabe genau anzuschauen, und zwar nicht nur am Jahresende in den Haushaltsdebatten, sondern über das ganze Jahr hinweg. Es ist eine Art Sperrvermerk.

Dann ist es also nicht so, dass einzelne Bereiche in jedem Fall zum Stillstand kommen, wenn das Budget aufgebraucht ist?

Nein, aber wenn man einen Etat voll auszahlen will, egal ob es um einen Zuschuss geht, eine Institution oder die Renovierung eines Gebäudes, muss das in den Ausschuss. Dann heißt es: Dies oder jenes steht an – soll man es machen oder nicht?

Auf was freut sich der Oberbürgermeister nächstes Jahr in Freising?

Auf die Fertigstellung des Bauabschnitts in der oberen Altstadt. Die Öffnung der Moosach stand seit jeher auf meiner politischen Agenda. Insofern ist die Innenstadtsanierung für mich fast ein politisches Lebenswerk.