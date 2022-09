Obstgarten am Schafhof wird bald Realität - Baumpaten werden gesucht

Sternenäpfel für Familie Warnhold aus Moosburg: (v. l.) Regina mit Tobias (2) und Papa Christian mit Florian (4) freuten sich über das Angebot von Luise Naderer von den Luisengärten. © Lehmann

Ein besonderer Obstgarten soll im kommenden Jahr am Schafhof entstehen. Interessierte können sich dabei als Baumpaten selbst engagieren.

Freising – Am vergangenen Sonntag meinte es Petrus ganz und gar nicht gut mit dem Streuobstwiesentag auf dem Freisinger Schafhof, denn bis Mittag war es vor allem sehr regnerisch, recht windig und vor allem ziemlich kalt.

Hatten sich voriges Jahr noch rund 400 Naturfreunde zum Probieren von Äpfeln aller Sorten und Größen eingefunden, rechnete der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Freising (LPV), Matthias Maino, heuer höchstens mit 200 Gästen – wenn überhaupt. Gute Nachrichten gab es für Maino trotz herbstlichen Witterungsverhältnissen dennoch – für ihn geht nämlich bald ein Lebenstraum in Erfüllung.

Der Kultursorten-Garten ist Mainos Herzensprojekt

Für die Besucher gab es am Sonntag viel zu sehen und zu hören beim vierten Streuobstwiesentag auf dem Freisinger Schafhof – angefangen von diversen Vorträgen, über Veredlungsvorführungen bis hin zu Ponyreiten und Bogenschießen zwischen Apfelbäumen. „Das große Engagement des LPV muss man einfach würdigen“, betonte Landrat Helmut Petz in der Eröffnungsrede.

Sein größter Dank galt vor allem Matthias Maino und dem LPV-Vorsitzenden Robert Scholz, dem „Energiezentrum“ des Verbands. Es sei laut Petz auch Maino gewesen, der seit vergangenem Jahr ein ganz besonderes Projekt für den Landkreis vorangetrieben hätte – nämlich das Anlegen eines großen und weiträumigen Kultursorten-Gartens auf dem Schafhof. Der Clou an der Sache: Dort können dann Naturfreunde sogenannte Baum-Paten werden. „Aber dazu braucht mal halt Geld und Flächen“, so Petz.

Mit dem Projekt wird die Artenvielfalt gestärkt

Die Finanzierung habe sich laut dem Landrat so gelöst: Je ein Drittel werde von der Sparkasse Freising, der Stadt und dem Landkreis als fortlaufende Förderungen übernommen – die Flächen am Schafhof konnten von der TU gepachtet werden. Petz ist von diesem Projekt mehr als nur begeistert: „Es ist einfach wunderbar!“

Die Vorteile dieses sehr außergewöhnlichen Projektes lägen laut Petz auf der Hand, nämlich eine Stärkung der Artenvielfalt und zugleich ein wichtiger Stadtbaustein, ganz abgesehen von dem pädagogischen Effekt eines solchen riesigen Obstgartens für die Öffentlichkeit. „Hier lernt man Verantwortung für die Natur zu übernehmen und sich um die Schöpfung zu kümmern“, so die Einschätzung des Landrates.

Maino plant insgesamt bis zu 350 Bäume

Ab März 2023 sollen die ersten Bäume auf dem Schafhof gedeihen dürfen, wie Maino auf FT-Nachfrage erklärte – insgesamt plane er bis zu 350 Bäume zu pflanzen. Was ihm sehr am Herzen liegt: „Damit können wir die alten Sorten hier etablieren“ – Sorten, von denen beispielsweise der einstige Pfarrer von Hohenbercha, Korbinian Aigner, in seiner „Apfel-Bibel“ geschrieben hat.

Aigner, der 1941 in die Konzentrationslager Dachau und Sachsenhausen deportiert wurde und sich auch dort um Äpfel kümmerte, ist für Maino eine wichtige Persönlichkeit und deutlich spürbar auch ein Vorbild im Menschsein und in puncto Bewahren von alten Sorten.

Die Größe des Areals ist beeindruckend

„Baum-Pate ist man lebenslang, die Leute müssen sich wirklich durchgehend kümmern und beispielsweise zum Gießen kommen und vor allem Geduld mitbringen, bis mal der erste Apfel dranhängt“, erklärte Maino. „Das wird toll“, ist er überzeugt und und meinte weiter: „Was soll ich sonst irgendwann im Ruhestand machen, ich kann ja nicht immer Kaffee trinken gehen!“

Die Größe des Areals ist auf jeden Fall beeindruckend: Nutzt der LPV aktuell am Schafhof eine Fläche von 5 Hektar für ihr Streuobst, sollen demnächst 15 Hektar dazukommen.

Richard Lorenz