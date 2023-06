Mit Käfer „Emma“ zum Eisessen: Oldtimerfreunde treffen sich zur Hopfenfahrt

Teilen

Bobbycar trifft Cadillac: Beim Anblick des 65 Jahre alten amerikanischen Straßenkreuzers mit der Haifischflosse staunt die zweijährige Millie. Ob für den Besitzer ein kurzer Fahrzeugtausch in Frage kommt? © Lehmann

Farbenfroh und manchmal laut: Bei der Hopfenrundfahrt stellten Oldtimer-Liebhaber dem FT ihre Automobile vor. Nicht jeder geht gleich mit seinem Liebling um.

Freising – Wenn ein DeLorean, ein Ford Mustang und ein VW Käfer in der Freisinger Altstadt herumstehen, dann weiß vermutlich jeder, was los ist: die Aufstellung zu Hopfenfahrt der Oldtimerfreunde Freising. Am Sonntagvormittag war es wieder einmal so weit: Fans von ausgefallenen und oftmals seltenen Automobilen waren aus Nah und Fern angereist, um auch heuer im gemächlichen Tempo die Schönheit der Hallertau zu erkunden. Angeführt wurde der Autokorso dieses Jahr von einem ganz speziellen Fahrzeug, nämlich einem Trabi Kombi mit Jens Spindler aus Freising am Steuer.

Nummer 1 ist ein Trabi

Bereits ab 9 Uhr wurde auf der Unteren Hauptstraße fleißig rangiert und eingeparkt – vom nostalgischen Mercedes über überraschend viele VW Käfer bis zum Nachzügler, einem rosaroten Cadillac aus dem Jahr 1958, stilecht mit Haifischflossen und John-F.-Kennedy-Aufkleber an der Stoßstange. „Ich fahr’ mit dem auch zur Arbeit“, erzählte Spindler auf FT-Nachfrage, während er das Startschild mit der Nummer 1 an den Trabi anbrachte.

Seit fünf Jahren ist der Trabant im Besitz von Spindler, davon hat er vier Jahre lang an dem Fahrzeug rumgebastelt. „Der fährt 100 Stundenkilometer Spitze“, verriet Spindler, allerdings fügte er gleich hinzu: „Da muss man halt dann am besten schwerhörig sein, so laut wird der.“

Mit dem Käfer erfüllt sich Langenbacherin einen Kindheitstraum

Weniger laut war hingegen der weiße VW-Käfer Cabrio von Ilka Reithmeier. „Das ist mein erstes Auto, das ich mir selbst gekauft habe. Der ist jetzt 30 Jahre in meinem Besitz.“ Freiwillig, so betonte sie, würde sie ihren Oldtimer, Baujahr 1979, nie hergeben. Dabei ist der bestens erhaltene Käfer nicht nur ein Sonntagsauto: Auch Reithmeier steigt regelmäßig in das Kultmobil und hat sichtlich Spaß damit.

„Ich beneide ja jeden um dieses schöne Hobby“, musste Staatsminister Florian Herrmann zugeben, der ein kurzes Grußwort sprechen durfte. Eines sei für ihn zudem völlig klar: „Bayern ist halt ein Oldtimerland.“

Ebenfalls mit einem Käfer war Daniela Wißuwa aus Langenbach da. „Den hab ich mir zum 40. Geburtstag gewünscht“, erzählte sie. „Schon als Kind wollte ich nämlich genauso einen haben.“ Ihr Käfer ist zwar ganzjährig angemeldet, wird aber dennoch nur selten gefahren – oder wie es die Langenbacherin ausdrückte: „Der darf nur zum Eisessen raus.“ Wobei, bei genauerer Nachfrage wurde auch deutlich, dass der Käfer eigentlich eine Sie ist, „Emma“ heißt und einen treuen Mitfahrer hat, nämlich einen Wackeldackel auf der Hutablage.

Gemütliche 36 PS fährt das älteste Mobil

Auch heuer wieder mit dabei: der knallrote Ford Ballila als ältestes Fahrzeug der Hopfentour. „Der ist Jahrgang 1934“, erklärte Besitzer Andi Peyerl aus Erding. Rund 100 Stück gibt es von diesem Automobil aus Stummfilmzeiten noch, das mit 36 PS vermutlich die Nachhut des Ausflugs gebildet haben dürfte.

Rund 80 Oldtimer wurden so nach und nach eingeparkt, bis rauf zum Marienplatz. Ob nun Ford Mustang oder Ford Thunderbird, ob ein Volvo aus den 1970ern oder ein Mercedes Benz Coupé von 1958: Die Oldtimerliebhaber waren gut gelaunt und in bester Fahrstimmung.

Am Start kommt es zu einem ungleichmäßigen Kräftemessen

Kein Wunder, das Wetter war perfekt und die Route über Mauern, Volkenschwand, Wolnzach, Allershausen und wieder zurück nach Freising zwar bekannt, aber trotzdem immer wieder reizvoll. Und auch der Freisinger Verein der Oldtimerfreunde zeigte sich zufrieden, außer dass, wie bereits voriges Jahr, es dem Verein am Nachwuchs fehlt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kurz vor der Abfahrt kam es allerdings dann doch noch zu einem kleinen Fahrzeug-Kräftemessen auf Höhe des Eiscafés Da Sandro. Dort wollte nämlich der rosa Cadillac in die Innenstadt einfahren, während ein nicht mehr so ganz gut gelaunter Senior auf seinem E-Scooter rausfahren wollte. Das Ergebnis: Der riesige Ami-Schlitten musste schließlich umständlich zurücksetzen. Was genau der ältere Herr dabei lautstark schimpfend von sich gab, war aufgrund des mächtigen Motorengeräusches vom Cadillac leider, oder vielleicht auch erfreulicherweise, nicht zu verstehen. (Richard Lorenz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.