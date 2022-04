Geschichte vom braven Omikron und andere Märchen: Warum das Ende der Maskenpflicht falsch ist - Ein Kommentar

Von: Helmut Hobmaier

Keine Maskenpflicht mehr: Helmut Hobmaier, Redaktionsleiter des Freisinger Tagblatts, kommentiert, diese Entscheidung. Symbolbild © Rene Traut / IMAGO

Die Maskenpflicht ist gefallen. Der Redaktionsleiter des Freisinger Tagblatts stellt die Argumente für diesen Schritt auf den Prüfstand. Ein Kommentar.

Im mit Umgang dem Corona-Virus agiert man in Deutschland gerade unprofessionell – man entscheidet parteipolitisch statt fachlich fundiert. Die Ratschläge und Warnungen der Virologen schlägt man (wieder einmal) in den Wind. So verzichtet man, in Zeiten immer noch sehr hoher Infektionszahlen, auf den Basisschutz durch Masken – und schränkt damit den Freiraum ältere Menschen und Bürger mit angeschlagener Gesundheit ein.

Man dreht einfach den Spieß um: Nicht mehr Menschen ohne Impfschutz müssen mit Einschränkungen leben, sondern Senioren, die jetzt Angst haben müssen, beim Einkaufen ihre Gesundheit zu riskieren. Man sehnt sich verständlicherweise nach Freiheit – und vergisst dabei, dass man damit auch viele Menschen gehörig unter Druck setzt.

Stellen wir die Argumente für den Wegfall des Maskenschutzes auf den Prüfstand:

Erstes Argument: „Jeder, der will, kann ja weiterhin seine Maske aufsetzen und sich so schützen.“

Tatsache ist: Die Maske hilft nur, wenn sie alle tragen. Das wiederholen alle Virologen gebetsmühlenartig, etwa die hoch angesehene Münchner Virologin Prof. Ulrike Protzer (TU Müchen).

Zweites Argument: „Die Maske schützt eh nicht so recht.“

Falsch. Die Maske ist der einfachste und mit Abstand wirksamste Schutz vor einer Infektion, was Millionen von Schülern in langen Masken-Monaten bewiesen haben. Die Ansteckungen fanden fast immer zu Hause statt, Schulen wurden nicht zu Hotspots.

Freisinger Klinikum noch immer am Anschlag

Drittes Argument: „Omikron ist harmlos, die Krankenhäuser nicht überlastet.“

Richtig ist: Das Klinikum Freising arbeitet immer noch am Anschlag. Die Belegschaft ist ausgepowert und krank. Dutzende von Covid-Patienten erfordern einen riesigen Hygiene-Schutzaufwand. Der Pandemiebeauftragte des Klinikums, Dr. Christian Fiedler, sagte vor kurzem: „Es ist fast so wie in den schlimmsten Zeiten.“

Österreich führt Maskenpflicht wieder ein

Viertes Argument: „Andere Länder lockern ebenfalls. Und das klappt auch.“

Richtig ist: In Ländern mit ähnlich niedriger Impfquote wie in Deutschland, etwa Österreich, sind die Zahlen nach dem Wegfall der Maskenpflicht explodiert. Daher hat Österreich die Maskenpflicht in Innenräumen auch wieder eingeführt. Lockerungen funktionieren nur in Ländern mit hohen Impfquoten wie Spanien, Portugal und Italien.

Fünftes Argument: „Die Corona-Schutzmaßnahmen sorgen für sozialen Unfrieden.“

Tatsache ist: Die Kritiker der Corona-Maßnahmen sind eine krasse Minderheit. Nur 19 Prozent der Bundesbürger sind für eine Aufhebung der Maskenpflicht, 69 Prozent der Bundesbürger plädieren für eine Beibehaltung (aktuelle Forsa-Umfrage). Was die Gesellschaft dagegen spalten könnte, ist der Verzicht auf Masken. Ab jetzt sind nämlich beide Lager – Menschen mit und ohne Maske – in der Öffentlichkeit gut erkennbar und werden, etwa im Supermarkt, direkt miteinander konfrontiert. Konflikte sind vorprogrammiert.

Maskenpflicht ist keine Freiheitsberaubung

Sechstes Argument: „Mit einer Maskenpflicht werden die Menschen ihrer Freiheit beraubt.“

Das ist Unsinn. Eine Maskenpflicht, etwa beim Einkaufen, ist keine Freiheitsberaubung, sondern eine kleine Unannehmlichkeit für die Dauer von Minuten. Der Wegfall dieses wichtigen Schutzes bedeutet aber für viele vorsichtige Menschen, die Angst haben, sich jetzt mit dem Virus anzustecken, einen Verlust an Freiheit.

Siebtes Argument: „Wenn die Masken wegfallen, wird das den Umsatz im Einzelhandel ankurbeln.“

Das ist ungewiss. Die Geschäfte sind bisher trotz Maske schon nicht schlecht gelaufen. Fraglich aber ist, ob um ihre Gesundheit besorgte Bürger sich jetzt nicht zweimal überlegen, in ein Geschäft zu gehen, wo sie dann mit anderen Kunden ohne Maske konfrontiert werden.

Fazit: Man hätte den Basisschutz jederzeit noch ein paar Wochen beibehalten können.

