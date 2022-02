Omikron im Kreis Freising: 900 Neuinfektionen an einem Tag – aber auch eine gute Nachricht

Im Fokus: die Omikron-Variante des Coronavirus. © IMAGO / Christian Ohde

Die Neuinfektionen steigen im Kreis Freising kontinuierlich. Neben Negativrekorden gibt es allerdings auch eine gute Nachricht.

Landkreis – Mit Wucht rollt die Omikron-Welle seit Wochen über ganz Deutschland hinweg. Auch im Landkreis Freising klettern die Infektionszahlen in Höhen, die in vorherigen Wellen noch unvorstellbar waren. Im Zusammenhang mit immer neuen Negativrekorden gibt es aber auch eine gute Nachricht.

„Schon seit einigen Tagen liegt die 7-Tage-Inzidenz über einem Wert von 2000. Zum Teil wurden dem Gesundheitsamt Freising mehr als 500 Neuinfektionen pro Tag gemeldet, einmal sogar 900“, berichtet Landratsamtssprecher Robert Stangl. „Über 7000 Landkreisbürgerinnen und -bürger sind aktuell nach einem positiven Test in Isolation. Da bleibt es nicht aus, dass auch Pflegeheime und Asylbewerberunterkünfte betroffen sind.“

149 Infektionen in Senioren- und Behinderteneinrichtungen

Aktuell meldet das Landratsamt 81 Corona-positive Personen, die in 18 verschiedenen Asylbewerberunterkünften wohnen. Insgesamt sind 218 Bewohner als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Senioren- und Behindertenheime im Landkreis melden aktuell 71 infizierte Bewohner und 78 infizierte Mitarbeiter.

„Sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass fast alle betroffenen Bewohner ohne oder mit leichten Symptomen durch die Infektion kommen“, betonte Landrat Helmut Petz bei der jüngsten Lagebesprechung der Führungsgruppe Katastrophenschutz, bei der alle am Kampf gegen die Pandemie beteiligten Organisationen am Tisch sitzen. „Das zeigt, dass unsere Impfstrategie aufgeht.“ ft

