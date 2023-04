Opfer von „Todesmärschen“ soll in Freising ein Denkmal gesetzt werden - Bürger können mitwirken

Von: Manuel Eser

Ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Tüntenhausen ist bis dato der einzige Hinweis auf die sogenannten „Todesmärsche“, die vielen KZ-Häftlingen das Leben gekostet haben. © Zenker

Den Opfern der sogenannten „Todesmärsche Ende des Zweiten Weltkriegs soll jetzt in Freising ein Denkmal gesetzt werden. Bürger können sich dafür engagieren.

Freising – Es war eine letzte große Spur des Todes, die das NS-Regime am Ende des Zweiten Weltkriegs zog: Rund 25 000 bis 30 000 Insassen von Konzentrationslagern aus den von den Alliierten eroberten Teilen Deutschlands wurden im April 1945 in das noch nicht befreite Bayern getrieben.

Die sogenannten „Todesmärsche“, die das KZ Dachau zum Ziel hatten, führten auch durch Freisinger Stadtgebiet. „Auch bei uns etliche Opfer des NS-Regimes ermordet worden“, berichtete Florian Notter, Leiter des Stadtarchivs im Rahmen eines Pressegesprächs im Freisinger Rathaus. Gefangene brachten entlang des Weges entkräftet und vor Hunger tot zusammen oder wurden von ihren Bewachern erschossen oder erschlagen. Auch nach der Befreiung starben noch zahlreiche NS-Opfer an den Folgen von Haft, Hunger und Misshandlungen.

Einer der Häftlinge wurde mitten in Freising erschossen

Wie der Historiker Karl-Heinz Zenker aus Hallbergmoos recherchiert haben, starben insgesamt 79 Menschen bei den Todesmärschen, deren Namen unbekannt sind. 14 von ihnen wurden in einem anonymen Massengrab auf dem Neustifter Friedhof bestattet. Einer der Häftlinge wurde auf der General-von-Nagel-Straße – mitten in Freising – erschossen.

Florian Notter, Leiter des Stadtarchivs: „Bürger dürfen sich gerne integrieren.“ © Lehmann

Bis dato erinnert nur ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Tüntenhausen an diese Greueltaten. Das jedoch soll sich ändern. Auf Anträge von Zenker und Geschichtsreferent Guido Hoyer sowie des inzwischen verstorbenen Kulturreferenten Hubert Hierl soll in der Stadt Freising selbst ein Mahnmal für die Opfer der Todesmärsche entstehen. Wie genau das aussehen soll, und an welchem Standort es entstehen könnte, darüber können auch interessierte Freisingerinnen und Freisinger mitentscheiden.

„Wir gehen bei der Diskussion um die Errichtung des Mahnmals bewusst offen rein“, betonte Notter. „Bürger, die interessiert daran sind, dürfen sich gerne integrieren.“ Zu den bereits terminierten Treffen sind der Oberbürgermeister und eine Vertretung jeder Stadtratsfraktion, Geschichtsreferent Hoyer und Fachleute aus der Stadtverwaltung und dem Stadtarchiv eingeladen.

Bis Herbst soll ein Vorschlag für den Finanzausschuss stehen

Die temporäre Arbeitsgruppe trifft sich erstmals am Dienstag, 11. April, im Rathaussaal, berichtete Notter. „Ziel ist es, dass nach dem dritten Treffen ein Vorschlag mit einer groben Kostenschätzung steht, die wir im Herbst dann dem Finanzausschuss zur Vorlage geben können.“

Gut zu wissen: Die Arbeitsgruppe für den Gedenkstein trifft sich am Dienstag, 11. April, Donnerstag, 29. Juni und Dienstag, 12. September, jeweils um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

