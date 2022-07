Freisinger Orgelsommer startet mit einem Konzert wie ein Paukenschlag

Mit dem international erfolgreichen Organisten Edgar Krapp (Foto) verbindet Matthias Egger viel mehr als nur die Liebe zur Musik: „Ich durfte damals in seiner Orgelklasse studieren.“ © Lehmann

Neustart für den Freisinger Orgelsommer: Die erste Veranstaltung mit dem Organisten Edgar Krapp war ein voller Erfolg.

Freising – Nach der Corona-Zwangspause ist er endlich wieder zurück: der beliebte Freisinger Orgelsommer. Um den Neustart ordentlich zu feiern, hat Dommusikdirektor Matthias Egger keine Mühen gescheut und den renommierten und bekannten Organisten Edgar Krapp nach Freising geladen. Dass allerdings das Freisinger Orgelpublikum künstlerisch derart ausgehungert ist, dass sogar die Programmhefte ausgingen – damit hatte auch Egger nicht gerechnet.

„Orgel zur vollen Entfaltung bringen“

Um die 160 Orgel-Freunde dürften es jüngst schon gewesen sein, die auf den Freisinger Domberg gepilgert waren, um den Orgelwochen-Neustart mit Krapp ordentlich zu feiern. „Krapp wird unsere Orgel zur vollen Entfaltung bringen mit einem energiegeladenen Spiel“, so Egger in der Einleitung.

Mit dem international erfolgreichen Organisten verbinde Egger aber viel mehr als nur die Liebe zur Musik: „Ich durfte damals in seiner Orgelklasse studieren“, erinnerte sich der Dommusikdirektor. Krapp sei für ihn ein „prägender Lehrer“ gewesen und sei weiterhin ein „Vorbild in Tun und Denken“. Was noch dazukommt: auch der Freisinger Domorganist Benedikt Celler sei ein Schüler des Ausnahme-Musikers, weshalb das Wirken von Krapp immer auch in die Dom-Musik hinein strahle, wie Egger betonte. Mit so viel Ansturm allerdings hatte dann trotzdem wohl niemand gerechnet: „Jetzt sind uns tatsächlich die Programmhefte ausgegangen“, wie Egger zugeben musste.

Wie sehr der Dommusikdirektor recht hatte mit „energiegeladenes Spiel“, das zeigte sich bereits bei den ersten Tönen zu Bachs „Präludium und Fuge D-Dur“, das traumhaft überging in „An Wasserflüssen Babylon“.

Dynamisch und mit hoher dramatischer Dichte ließ Krapp die Domfenster erzittern, der Klang wuchtig und doch fragil – mit feinsten Nuancen und perfekt temperiert. Angemerkt muss auch eines werden: die Auswahl der Stücke war ein Ohrenschmaus auf sehr hohem Niveau, nicht immer leichte Kost – aber immer eine herzerfüllende.

Geburtstagshommage für César Franck

Mit der „Orgelsonate Nr. 6 d-Moll über den Choral Vater unser im Himmelreich“ von Mendelssohn-Bartholdy über Max Regers „Gloria in excelsius“, „Benedictus“ und „Te Deum“ ging es schließlich zu einer Geburtstagshommage für César Franck mit dessen letztem Werk „Choral Nr. 3 in a-Moll“.

Strahlend und flirrend präsentierte Krapp die Werkschau, scheinbar mühelos und doch bis auf den hintersten Platz deutlich spürbar, wie sich oben im Orgelraum der Organist bis auf den letzten Ton verausgabte. Ein Konzert wie ein Paukenschlag – ein Konzert, das wundervolle Erinnerungen hinterlassen wird.

Richard Lorenz

