Nicht nur der Hase bringt Eier: Aktion der Freisinger Orcas begeistert Kinder – und hoffentlich auch Sponsoren

Osterhase bei den Orcas: Einige Mädchen und Buben hatten sich nach erfolgreicher Suche für ein Gruppenfoto eingefunden – zusammen mit Abteilungsleiterin Anna Becker (rechts hinten) und Jürgen Mieskes, Sportreferent der Stadt Freising (links daneben). © Spanrad

Die Freisinger Orcas haben dem Osterhasen unter die Arme gegriffen und eine Ostereier-Suchaktion für Kinder veranstaltet. So will man auch neue Sponsoren anwerben.

Freising – Der Osterhase war auf Einladung der Freisinger Orcas, die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Jahn Freising, persönlich gekommen und hatte Hunderte von Eiern auf dem Gelände der Jahn-Bogenschützen versteckt. Die Kinder hatten viel Freude, bereits am Karsamstag auf Eiersuche gehen zu können. „Das ist cool, dass so viele gekommen sind“, zeigte sich Abteilungsleiterin Anna Becker über die sehr große Resonanz auf die „1. Eiersuche der Orcas“ überrascht.

Eröffnung mit der Trillerpfeife

Rund 250 Mädchen, Buben, Mamas und Papas hatten sich trotz nasskalten Wetters vormittags auf dem Gelände eingefunden. Die Kleinen konnten es kaum erwarten, bis Jahn-Spartenchefin Anna Becker mit Trillerpfeife die Eiersuche eröffnete. Dann gab es kein Halten mehr. Die Eier konnten sie sich dann beim Osterhasen gegen eine Tüte mit Osterüberraschungen eintauschen. „Diese Osteraktion der Orcas ist eine super Idee“, freuten sich alle.

Sie wurden fündig: Laura und Paulina waren die Ersten, die auf dem Geländer der Jahn-Bogenschützen ein Osterei entdeckten. © Spanrad

Die Schwimmabteilung des TSV Jahn kommt nicht nur wegen dieser Osteraktion gut an. Laura (3) und Pauline (5) haben das Seepferdchen gemacht und sind in der Abteilung aktiv. „Pauline bewegt sich beeindruckend gut im Wasser“, sagt Mama Anna Kühnle. „Schwimmen ist sehr wichtig und macht Spaß.“

Auch Freisings Sportreferent Jürgen Mieskes schaute bei der Ostereiersuche vorbei: „Ich bin ganz begeistert von der Idee und völlig überrascht, dass so viele der Einladung gefolgt sind.“ Er hofft, dass diese Aktion der „finanziell arg gebeutelten Schwimmabteilung“ helfe, ihr Image weiter zu verbessern und vor allem weitere Sponsoren zu motivieren. Für Mieskes ist schon außergewöhnlich, dass in der Jahn-Abteilung so viele – laut Anna Becker aktuell 250 – aktiv Schwimmsport betreiben.

Los geht’s: Abteilungsleiterin Anna Becker begrüßte am Karsamstag um 10 Uhr die ersten Gäste. Am Ende waren rund 250 zur Ostereiersuchaktion gekommen. © Spanrad

Die Idee zu dieser ersten Ostereisuchaktion hatte Astrid Mokesch-Michalovic. „Das war vor zwei Wochen“, verriet Spartenchefin Anna Becker. Dass trotz der kurzen Vorlaufzeit so viele gekommen sind, habe wohl an der der guten Mund-zu-Mund-Propaganda und an Social Media gelegen, vermutete Becker. „Dann musste alles sehr schnell gehen. Zuerst wollten wir die Aktion im fresch machen, im Freien. Aber da in den Becken noch kein Wasser ist, wäre das viel zu gefährlich gewesen. Das Gelände unserer Bogenschützen neben dem Bahnhof ist ideal.“ Dann galt es innerhalb weniger Tage, Hunderte von Eiern zu beschriften, die Pakete herzurichten und Osterhasen aus Pappe auszuschneiden. Anna Becker bedankte sich bei den Sponsoren, die die Ostereiaktion unterstützt hatten, und auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern aus der Abteilung. „Obwohl viele im Osterurlaub sind, war es kein Problem, im Vorfeld und dann am Karsamstag genügend Helfer zu mobilisieren“, zeigte sich Becker vom Zusammenhalt und vom Engagement in ihrer Abteilung sehr angetan.

Dass am Karsamstag bereits Ostereier gesucht werden, entspricht natürlich nicht der Tradition. Denn normalerweise begeben sich die Kinder erst nach der Osternacht, in der an die Auferstehung Christi erinnert wird und in der dann die Speisen – und auch die Eier als Symbol neuen Lebens – geweiht werden, auf die Suche. „Das Problem ist uns natürlich bewusst“, so Becker. „Aber der Ostersonntag gehört der Familie, deshalb haben wir die Aktion vorverlegt.“ Den Kindern bereitete es auf alle Fälle große Freude, nach jeder Suchrunde das gefundene Plastik-Ei gegen ein Überraschungspaket eintauschen zu können.

„Wir sind nicht so attraktiv wie ein Fußballclub“

Anna Becker hofft, dass die Aktion ein klein wenig dazu beitragen kann, weitere Sponsoren zu gewinnen. „Wir haben vor Kurzem einen Förderverein gegründet. Aber es ist nicht ganz einfach, finanzielle Unterstützer zu finden. Wir sind nicht so attraktiv für Sponsoren wie ein Fußballclub, der jedes Wochenende Spiele austrägt.“

Der Osterhase hatte auf alle Fälle Freude, dass so viele Kinder gekommen waren, und hofft, dass die Orcas die Aktion nächstes Jahr wiederholen – und ihn zu diesem Anlass auch wieder einladen.

