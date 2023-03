Palmdult und Verkaufsoffener Sonntag: Freisinger Marktwochenende lockt Tausende in die Innenstadt

Teilen

Kleine Kunstwerke: Mit enorm filigranem Geschick wurden die hochdekorativen Ostereier gefertigt, die es bei der Palmdult am Samstag in Freising zu kaufen gab. © Lehmann

Von der warmen Fußbekleidung bis zur Oster-Deko: Das Freisinger Markt-Wochenende hat Tausende von Bummlern begeistert.

Freising – Bemalte Ostereier, süße Holzhasen, köstliche Schmankerl und warme Socken für die kalten Tage: Bei der Palmdult mit Ostereiermarkt und Verkaufsoffenem Sonntag war für jeden Flaneur etwas dabei. Zahlreiche Freisinger nutzten das zeitweise frühlingshafte Wetter, um sich nach Geschenken umzusehen, alte Bekannte zu treffen oder schlichtweg, um sich mittags eine Bratwurstsemmel zu holen. Denn wie gewohnt war die Schlange vor dem Imbissstand am längsten, während das Karussellfahren bei den Kids angesagt war. Und auch dort hieß es: Warten.

„Was mich anspringt, das kaufe ich“: Edith Berthold aus Allershausen hatte am Schluss einiges im Korb. © Lehmann

Einen ganz anderen Wunsch hatte Edith Berthold, die auf der Suche nach passenden Socken für ihren Mann war, und zwar am Traditionsstand Socken-Schmidt. „Ich kauf’ die Socken nur hier“, erklärte die Allershausenerin, die inzwischen fündig geworden war und gleich drei Paar mitnahm. „Ansonsten schau ich einfach, was mich anspringt, das kaufe ich dann – eine Splitterbombe und gebrannte Mandeln hab ich schon“, erklärte Edith Berthold. Der Sockenstand, am Wochenende wieder betreut von Hildegard Schmidt, feiert übrigens heuer sein 50-jähriges Bestehen.

Gleich nebenan gab es dann Pfannen, Kochlöffel, einen Thermomix und natürlich allerlei Köstlichkeiten für Zwischendurch – wie etwa Crêpes. Einen Run erlebten auch die diversen Buden mit Palmzweigen in allen Größen und Variationen im Angebot – stilecht, um die wunderschön angemalten Eier, die es zuhauf am Ostereiermarkt zu kaufen gab, dort dranzuhängen. Ganz besondere Kunstwerke fand der Oster-Fan etwa bei Eva-Maria Kisslinger: Ostereier, auf denen sie in stundenlanger Arbeit Freisinger Motive, wie etwa den Dom, gemalt hatte.

„Kleben“ blieben Enrico und Melanie Dallago mit Töchterchen Mia bei den süßen Holzhasen. © Lehmann

„Stimmt, Ostereier brauchen wir ja auch noch“, fiel es Enrico und Melanie Dallago am Kunsthandwerkstand von Willi Wenleder ein. Zusammen mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter Mia waren sie allerdings bei den süßen Holzhasen „kleben“ geblieben. Ihr Plan zu Ostern: „Zusammen mit der Familie feiern und einige Nester für die Kinder der Familie verstecken“. Ihr Plan zum Dult-Wochenende: „Gebrannte Mandeln kaufen, ein bisschen rumschauen und die Sonne genießen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Es ist sehr schön, dass sich jetzt alles mit Leben füllt“, betonte Wirtschaftsreferentin Teresa Degelmann, während Max-Josef Kirchmaier „unendlich glücklich“ war, dass die Baustellen in der Oberen Hauptstraße zurückgebaut worden waren, und so die Leute richtig flanieren konnten. 2024 soll der Ostereiermarkt übrigens wieder im Asam-Innenhof stattfinden, wie Kirchmaier verriet.

Trotz nieselnden Wetters kamen auch am Verkaufsoffenen Sonntag viele Bummlerinnen und Bummler in die Innenstadt. Sie erlebten bei akzeptablen Temperaturen ein buntes Programm mit. © Lehmann

Leicht nieselndes Wetter bei akzeptablen Temperaturen trugen dann am Sonntag zu einem entspannten Verkaufsoffenen Sonntag bei. Die Aktive City bot ein buntes Programm für einen vergnüglichen Einkaufsbummel. Sonderverlosungen und spezielle Vorführungen lockten letztlich doch einige Tausend Besucher in die Innenstadt. Mit dabei: die Isar Shanties mit ihren maritimen Gesängen in der Unteren Hauptstraße. Im Bereich des Kriegerdenkmals trat die Jugendgarde aus Langenbach auf. (Richard Lorenz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.