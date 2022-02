Parken in Freising wird teurer: Stadtrat stimmt für neues Konzept mit drastischen Maßnahmen

Von: Andreas Beschorner

Parken ist in vielen Kommunen ein heißes Eisen. Für die Stadt Freising gibt es nun ein neues Konzept. Symblbild © Pröhl/Archiv

Die Regeln für das Parken in Freising werden strenger: Der Stadtrat hat ein neues Bewirtschaftungskonzept gebilligt.

Freising – Parken ist im gesamten Stadtgebiet von Freising ein heißes Eisen. Jetzt mahnt ein Parkraumbewirtschaftungskonzept durchaus strenge und ziemlich drastische Maßnahmen an. Der Planungsausschuss hat das Konzept gebilligt, die Mehrheit der Stadträte war froh über die Initiative. Sogar von einem „Aufbruch für Freising“ war die Rede.

Ordnungsamtsleiter Stefan Klopfer berichtete, dass seit fünf Jahren der Parkdruck im Stadtgebiet zunehme: „Die Situation hat sich massiv geändert.“ Ein damals an das Büro IVAS aus Leipzig vergebener Auftrag zur Erarbeitung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts ist nun erfüllt. IVAS-Chef Dirk Ohm legte dem Planungsausschuss am Mittwoch die Ergebnisse der Untersuchung vor.

Die Resultate

In acht Gebiete war die Stadt unterteilt worden, wobei nicht nur öffentliche Parkflächen, sondern auch private Stellplätze betrachtet wurden. Erstes Ergebnis: Er kenne keine andere Stadt, in der es so viele private Tiefgaragen gebe wie in Freising, sagte Ohm. Dennoch: In fast allen Untersuchungsbereichen gebe es Defizite. In der Innenstadt etwa seien die Parkplätze an der Kammergasse stark ausgelastet, die Parkgebühren seien zu gering, um eine Steuerungsfunktion zu erfüllen, das Kontingent für Dauerparker sei in der Innenstadt ausgeschöpft.

Im Bereich des Bahnhofs und der Luitpoldanlage gebe es keine Reserven mehr. In Lerchenfeld sei der öffentliche Parkraum trotz eines großen Angebots an privaten Bewohnerparkgaragen stark ausgelastet – etwas, das auch für den Bereich der Gartenstraße gelte. Was das Areal rund um die Auenstraße betreffe, habe man eine besonders starke „Fehlnutzung“ privater Stellplätze festgestellt, was, so betonte Ohm, eigentlich verboten sei. Hier seien Kontrollen angezeigt. Die Klagen der Anwohner über zahlreiche „Flughafenparker“ habe die Untersuchung hingegen nicht bestätigt. Im Freisinger Norden wiederum seien „keine gravierenden Probleme erkennbar“, in Neustift gebe es lediglich an der Alten Poststraße eine sehr hohe Auslastung.

Die Ziele

Ziele eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts sollten beispielsweise die nach wie vor gute Erreichbarkeit und eine hohe Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen sein, aber auch die nachhaltige Förderung alternativer Mobilität sowie der Stadt- und Klimaverträglichkeit. Und, ganz wichtig: Ruhender Verkehr müsse für die Stadt kostenneutral sein. „Das darf die Stadt nichts kosten“, sagte Ohm. Würde man alles belassen, wie es derzeit sei, so werde sich keine Verbesserung einstellen, im Gegenteil. Um die Lage zu verbessern, müssten also Änderungen vorgenommen werden.

Mehrere solcher Maßnahmen empfiehlt nun das Konzept: die Vorhaltung dauerhaft nutzbarer Stellplatzflächen an der Peripherie, die Einschränkung der öffentlichen Nutzung der Domberg-Tiefgarage, die Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt und eine durchgängige Gebührenpflicht für Innenstadtparkplätze. Vorgeschlagen wird auch eine Ausweitung des gebührenpflichtigen Parkens, vor allem auf dem P+R-Platz am Bahnhof, aber auch eine Erweiterung der Parkplatzkapazitäten am Bahnhof und durch ein Parkhaus im westlichen Bereich der Altstadt.

Außerdem sollten für manche Bereiche Bewohnerausweise ausgestellt werden, die allerdings einen „angemessenen Preis“ haben müssten. 200 Euro aufwärts pro Jahr sei da durchaus im Rahmen, meinte Ohm.

Die Abstimmung

Planungsreferent Johann Hölzl (FSM) stimmte der Studie zu: „Wir müssen das angehen, die Situation ist so nicht mehr hinnehmbar.“ Emilia Kirner (ÖDP) fand die Initiative „super“, bezeichnete das Konzept als „Aufbruch“ für Freising. Dass zwei Drittel der öffentlichen Stellplätze in Freising kostenfrei und unbeschränkt seien, habe sie schon überrascht.

Während Werner Habermeyer (Grüne) und Manfred Drobny (Grüne) das Parkhaus West eher kritisch sahen, sah Robert Weller (FW) an dieser Stelle durchaus „Handlungsbedarf“. Und OB Tobias Eschenbacher betonte, um die Kaufkraftbindung für die Innenstadt zu stärken, benötige man diese Parkmöglichkeit im Westen. Rudolf Schwaiger (CSU) mahnte, man müsse, sollte man an manchen Stellen Parkplätze wegnehmen, an anderer Stelle Ersatz schaffen.

Gegen das Konzept votierte lediglich Nicolas Graßy (Linke): Er stimme nicht zu, weil er den Vorschlag, am P+R-Platz Gebühren einzuführen, nicht mittragen könne. Das mache die Nutzung der Bahn für Pendler nicht attraktiver.

