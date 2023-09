„Fahren Sie dem Radler hinterher!“ - Freisinger Parkplatzwächter bringt Volksfestgäste zum Lachen

Von: Manuel Eser

Für die gute Sache hat sich Günter Lanzinger nach vielen Jahren mal wieder aufs Fahrrad geschwungen. © forster

Während des Volksfests hat der Freisinger Günter Lanzinger Besuchern einen eigenwilligen Parkplatz-Service angeboten. Die Gäste brachte er damit zum Lachen.

Freising – „Ich bin hundsmiad“, sagt Günter Lanzinger und lacht. „Ich bin halt mal nicht mehr der Jüngste.“ Mit seinen 80 Jahren hat der Freisinger im Rahmen des Volksfests am Donnerstagabend einen besonderen Service angeboten, der etliche Autofahrer staunen ließ, und bei dem vielen das Herz aufging.

Volksfestbesucher, die an der Schranke zum Altstadt-Parkareal die Gebühr entrichtet hatten, erhielten immer dieselbe Anweisung: „Fahren Sie einfach dem Radler hinterher.“ Und das war Lanzinger, der mit Damenrad und Warnweste auf dem weitläufigen, stark frequentierten Gelände zur nächsten freien Parklücke eskortierte.

Er war seit acht Jahren auf keinem Fahrrad mehr gesessen

Seit vielen Jahren übernehmen in der Volksfestzeit Freisinger Vereine die Wache auf den umliegenden Parkplätzen. Der Erlös kommt ihnen zugute. Die SG Eichenfeld etwa, für die Lanzinger im Einsatz war, setzt das eingenommene Geld meist für die Jugend ein, kauft neue Bälle oder Trikots, finanziert damit Ausflüge oder Preise für die Tombola auf der Weihnachtsfeier. „Das ist einfach eine gute Sache“, sagt Lanzinger.

Das mit dem Fahrrad war seine Idee. „Ich wollte einfach nicht so viel laufen“, sagt er. Dabei ist er selbst, wie er berichtet, seit acht Jahren nicht mehr auf dem Sattel gesessen. „Und weil bei meinem eigenen Rad die Luft aus den Reifen draußen ist, habe ich mir das von meiner Frau genommen.“

Auch für seine Wehwehchen hat Lanzinger eine findige Lösung

Bei den Parkplatzsuchenden kam der Service bestens an. „Alle waren durchweg freundlich und haben gelacht“, berichtet Günter Lanzinger. „Ich hatte viele nette Gespräche mit fremden Leuten, die einfach anerkannt haben, dass wir uns sehr viel Mühe geben.“ So kam zum Beispiel ein US-Amerikaner angefahren, der keine Euro bei sich hatte. „Der hat dann bei uns mit Dollar bezahlt. Wir wollten die Leute ja nicht wieder wegschicken und ihnen den Spaß nehmen.“

Gehirnjogging war mit der Aufgabe für Lanzinger auch verbunden. „Man muss sich ja immer merken, wo genau sich Parkplatzlücken befinden, damit man die Leute nicht umsonst irgendwo hinführt.“ Die ersten zwei Stunden habe das gut geklappt. „Danach hat’s dann ein bisserl ausgesetzt. Da bin ich zur Schranke zurück und habe mich öfter gefragt: „Wo war die Parklücke noch gleich – vor der Brücke oder dahinter?“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Etwas Tribut musste Lanzinger für sein spätes Fahrrad-Comeback am Freitag schon zahlen. „Ich bin am Ende bestimmt 20 Kilometer geradelt“, sagt er am nächsten Tag und stöhnt. Obwohl der 80-Jährige immer noch als Tennisspieler und Fußballschiedsrichter aktiv ist, plagten ihn doch einige Wehwehchen. „Ich habe Muskeln gespürt, die ich bis dato überhaupt nicht gekannt habe“, sagt er lachend. Weil Lanzinger aber eben ein findiger Typ ist, hatte er auch dafür schnell eine Lösung. „Mein Bruder hat mir zum 80. Geburtstag ein Massagegerät geschenkt. Das habe ich gleich benutzt.“

