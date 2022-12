Freisinger Patchwork-Künstlerinnen gestalten witzig-intelligente Zeitreise

Freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher (v.l.) Barbara Lange, Heidi Hombsch, Margit Hettler, Eva Wöhrl, Andrea Löffler, Tatjana Czekalla, Gonhild Murmann, Angelika Henrichs, Birgit Schrader und Gabi Fischer. Nicht auf dem © Fumiko Kitagawa. Foto: Martin

Künstlerisch gestaltete Quilts und andere Textilarbeiten zeigen die Freisinger „Schnipsis“ im Alten Gefängnis Freising.

Freising – Was es da alles zu entdecken gibt: Ein großes Spektrum künstlerisch gestalteter Quilts und anderer Textilarbeiten zeigen die Freisinger „Schnipsis“ in ihrer aktuellen Ausstellung, die am morgigen Donnerstag in den Räumen des Alten Gefängnisses eröffnet wird. „Schrift – Gegensätze – Zeitreise“: Unter dieses Motto haben die Frauen ihre künstlerische Annäherung an das Thema Textil heuer gestellt.

Alte Schriftzeichen

Auf ein Muster aus rechteckigen Ornamenten, grafisch streng angeordnet, hat Heidi Hombsch alte Schriftzeichen gestickt: Runen, die von unseren Vorfahren auf Steindenkmälern überliefert sind. Wie ein Vorhang, hinter dem sich Geheimnisvolles verbirgt, wirkt eine Patchwork-Arbeit von Gabi Fischer. Das Märchen um „Dornröschen“ hat sie in ihre Arbeit eingewebt. Fast dreidimensional steht das „Bücherregal“ da, mit dem Tatjana Czekalla die Gäste im Eingangsbereich begrüßt.

Die Haptik in der großformatigen Textil-Arbeit ist verblüffend. Der Betrachter fühlt sich, wie wenn er im Wohnzimmer der Künstlerin steht. Ironisch, kritisch, aber auch voll von philosophischen Aspekten kommt die „Schriftrolle“ von Barbara Lange daher, eine vier Meter lange Stoffbahn, die, ähnlich wie bei einer Tora-Rolle, auf- und abgewickelt werden kann. Das Witzige: 150 „original“-bayerische Schimpfwörter sind darauf zu lesen. Dipfescheissa, Noagalzuzla, Krisperl, Breznsoiza oder Koirawiapostl (Öko-Freak und Veganer), um nur einige zu nennen. Beim Auf- und Abrollen der Stoffbahn taucht immer wieder Neues auf, das was vorher sichtbar war, verschwindet. Gemäß einer fernöstlichen Weisheit: „Für alles, was man gewinnt, muss man etwas weggeben“, meint Lange mit Augenzwinkern.

Technik verfeinert

Ihre Technik verfeinert und erweitert hat auch Eva Wöhrl in den fast 40 Jahren, in denen sie sich mit textiler Kunst auseinandersetzt. Ihre Quilts verschönert sie auch gerne mit aufwändigen handgestickten Accessoires. „Da vergesse ich Zeit und Raum beim Arbeiten“, meint sie.

Bei den „spitzen Bleistiften“, die gleich im ersten Raum hinter dem Eingang platziert wurden, erhält Verpackungsabfall eine neue Wertigkeit. Witzig, wie diese überdimensional groß gestaltet wurden und in Reih und Glied nebeneinander stehen. Witzig auch, was man aus leeren Papprollen gestalten kann.

Internationale Erfahrung haben die Frauen übrigens auch. Regelmäßig bilde man sich auf Workshops weiter. An Ausstellungen in der Schweiz habe man sich ebenfalls schon beteiligt, betonen die Künstlerinnen. Ihre magischen Arbeiten sind auch heuer wieder in einem Kalender für 2023 zusammengefasst worden. Erworben werden kann dieser während der Ausstellung. Wie immer, ein ganz besonderer Geheimtipp. Maria Martin

Gut zu wissen

Öffnungszeiten: Fr. 14 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr.