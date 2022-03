„Wie lange soll das noch so gehen?“: Permanenter Katastropheneinsatz - THW-Leiter schlägt Alarm

Von: Manuel Eser

„Jede Schraube lässt sich so lange drehen, bis sie abreißt“, schreibt THW-Leiter Michael Wüst zur Überlastung seiner Arbeitskräfte, die sich, wie hier beim Bau einer Behelfsbrücke im Ahrtal 2021, im permanenten Katastropheneinsatz befinden. © THW Freising

Seit Jahren befindet sich das Technische Hilfswerk Freising im permanenten Katastropheneinsatz. Jetzt schlägt der THW-Leiter Alarm. Die Resonanz ist enorm.

Freising – Flüchtlingskrise, Naturkatastrophen, Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine: Seit sieben Jahren befindet sich das THW Freising im permanenten Katastropheneinsatz. Jetzt hat der Leiter des Technischen Hilfswerks via Facebook einen leidenschaftlichen Brandbrief veröffentlicht – mit immensen Reaktionen.

„Wie lange soll das eigentlich noch so gehen?“ Mit diesen Worten beginnt Wüsts schriftliches SOS und zählt auf, was seine Einsatzkräfte seit sieben Jahren bewältigt haben: 2015/16 die Flüchtlingskrise, 2019 die Schneekatastrophe im Bayerischen Oberland, 2020/21 die Corona-Krise, 2021 die Unwetterkatastrophe im Ahrtal, 2022 jetzt die Ukraine-Flüchtlingskrise.

„In jeder dieser Krisen wäre der Staat ohne den massiven Einsatz ehrenamtlicher Einsatzkräfte des Zivil- und Katastrophenschutzes völlig blank gewesen“, stellt Wüst klar. „Wir haben jedes Mal alles zurückgestellt, um Menschen in Not zu helfen. Wir haben immer wieder geliefert und tun das auch im Moment.“

THW-Chef Michael Wüst: „Ich hätte nie gedacht, dass es so Fahrt aufnimmt.“ © THW Freising

Das THW sei jederzeit bereit, weltweit zu helfen – zielorientiert, pflichtbewusst verantwortungsvoll und mit Stolz. „Nebenbei lassen wir zudem immer wieder alles stehen und liegen, um in ,normalen’ Notlagen zu helfen.“, berichtet Wüst. Jetzt aber würden sich immer mehr Einsatzkräfte oberhalb der maximalen Belastungsgrenze befinden. „Von dem, was man Ehrenamtlichen eigentlich zumuten kann, will ich gar nicht mehr reden.“

Seine Worte treffen einen Nerv

Die zentrale Frage, die der THW-Chef an die Politik stellt: „Wäre es nicht jetzt endlich an der Zeit, dass der Staat, statt nur laufend zu fordern und mit warmen Worten Danke zu sagen, den aktiven Einsatzkräften im Zivil- und Katastrophenschutz, egal, ob deren Autos nun blau, rot, weiß oder quietschlila sind, greifbare Anerkennung zukommen lässt?“

Wüst schlägt daher vor, Einsatzkräfte im Blaulicht-Metier mit zusätzlichen Rentenpunkten zu würdigen. „Damit ließe sich die Einbuße, die wir alle durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit in den Einsatzorganisationen hinnehmen, etwas kompensieren. Es wäre ein greifbarer Dank und vor allem greifbare Motivation!“

Enormes Feedback überrascht THW-Leiter

Mit diesen Worten hat Wüst offenbar einen Nerv getroffen. Sein Beitrag wurde bis Dienstagnachmittag über 900 Mal geteilt und 82 Mal kommentiert – fast ausschließlich positiv. Tenor: „Auf den Punkt gebracht!!!“ „Besser kann man es nicht schreiben.“ „Volle Zustimmung.“

Von dem enormen Feedback ist Wüst überrascht. „Ich hätte nie gedacht, dass es so Fahrt aufnimmt“, verrät er im Gespräch mit dem FT. „Ich bin einfach daheim gesessen und habe mir in Anbetracht der Situation in der Ukraine, wo keiner weiß, wie lange das noch geht, gedacht: Wie sollen wir das noch schaffen? Wie lange geht das noch gut? Und dann habe ich meinen Gedanken eben freien Raum gelassen.“ Die Reaktion zeige ihm, dass er mit seiner subjektiven Wahrnehmung offenbar nicht allein dasteht.

Es geht nicht um Geld, sondern Wertschätzung

Gegenüber dem FT ist es dem THW-Chef wichtig, zweierlei zu betonten. Erstens: „Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr helfen wollen. Selbstverständlich wollen wir helfen.“ Und zweitens: „Es geht mir nicht ums Monetäre. Ich möchte nicht für soundsoviel Euro in der Stunde Dienst schieben, denn dann ist es kein Ehrenamt mehr.“ Daher sein Vorschlag mit den Rentenpunkten. „Das wäre auch eine Attraktion, die wir draufpacken könnten, um neue Kräfte zu gewinnen.“ Denn auch das ist ein Problem für das THW: „Angesichts des demografischen Wandels wird der Pool, aus dem wir schöpfen können, immer kleiner.“