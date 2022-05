„Wir sind chronisch unterbesetzt“: Personal am Klinikum Freising appelliert am „Tag der Pflegenden“ an Politik

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Wollen ein Zeichen setzen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Freising machen zum Tag der Pflegenden an diesem Donnerstag einmal mehr auf den Personalmangel in der Pflege aufmerksam. © Lehmann

Mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen fordern Beschäftigte in Krankenhäusern. Auch das Klinikum Freising macht zum „Tag der Pflegenden“ mobil.

Freising – Im ersten Jahr der Corona-Pandemie wurde von den Balkonen für sie geklatscht, um Dank auszudrücken. Doch das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon weitaus länger fordern, haben sie jetzt, zwei Jahre später, noch immer nicht bekommen: mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Zum „Tag der Pflegenden“, der an diesem Donnerstag begangen wird, hat daher auch das Pflegepersonal am Klinikum Freising gemeinsam mit Verdi eine Aktion initiiert, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen.

Nicht nur Beschäftigte leiden, sondern auch Patienten

„Schluss mit den Ausreden! Wir brauchen mehr Personal“, macht Manfred Rinke-Ludwig, Betriebsrat am Klinikum und Verdi-Mitglied, bei dem Treffen am Mittwochnachmittag deutlich. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und Verdi hätten schon vor über zwei Jahren ein Instrument für eine bedarfsgerechte Personalbemessung in der Krankenpflege vorgelegt – die PPR 2.0. „Die fand der damalige Bundesgesundheitsminister Spahn aber offenbar nicht gut. Aber wir brauchen sie dringend“, fordert Rinke-Ludwig.

„Die Qualität in der Pflege leidet seit vielen Jahren, denn es gibt zu wenig Personal“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Christian Reischl. Daher müsse es zwingend einen gesetzlichen Schlüssel für alle Gesundheitsberufe im Krankenhaus geben. „In Freising schießt der Landkreis jährlich ein bis zwei Millionen Euro zu. Das dürfte nicht sein.“ Aufgrund der Sparmaßnahmen würden nicht nur die Beschäftigten leiden, sondern auch die Patienten.

„Wir haben eine große Verantwortung“

Dabei sei ein grundsätzlicher Fachkräftemangel nicht das Problem. Die jüngste Studie vom Forschungsinstitut des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeige, dass bis zu 300 000 ausgebildete Pflegekräfte, die sich aus Unzufriedenheit umorientiert haben, wieder zurückkehren würden – wenn sie mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen bekommen. „Die Potenziale, die man hat, müssen auch genutzt werden“, fordert Reischl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir sind chronisch unterbesetzt“, berichtet Klinikumsmitarbeiterin Lisa, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ausfälle wegen Corona-Infektionen beim Personal seien schwierig zu kompensieren. „Nach einer Nacht, in der man nur zu zweit mehr als 30 Patienten versorgt hat, ist man echt kaputt.“ Eine Kollegin pflichtet ihr bei: „Die Arbeit ist körperlich anstrengend und stressig. Dazu kommt die große Verantwortung, die wir haben.“ Beide sagen: „Wer diesen Job nicht selbst einmal gemacht hat, kann sich nicht vorstellen, wir anspruchsvoll er ist.“

Was Lisa vor allem ärgert: „Gerade als Corona kam, wurde viel über unsere Situation geredet. Aber geändert hat sich trotzdem nix.“ Allerdings möchte sie nicht missverstanden werden: „Ich arbeite wirklich gern. Es ist schön, Kontakt zu Leuten zu haben und helfen zu können“, erzählt sie – betont jedoch gleichzeitig: „Um unsere Arbeit wirklich gut machen zu können, brauchen wir dringend mehr Unterstützung.“

„Tag der Pflegenden“ in Erinnerung an Florence Nightingale

Der „Tag der Pflegenden“ findet jährlich am 12. Mai statt, am Geburtstag von Florence Nightingale. Die britische Krankenschwester lebte im 19. Jahrhundert und gilt als Pionierin der modernen Krankenpflege.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.