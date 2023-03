Kita: Personal-Debatte in Freising birgt sozialen Sprengstoff

Von: Manuel Eser

Wie viele Fachkräfte pro Kind dürfen es in der Kita sein? Darüber wird derzeit im Freisinger Rathaus diskutiert. © Uwe Anspach/ dpa

Die einen wollen Kita-Gruppen vergrößern, die anderen unbedingt verhindern: In Freising schwelt ein großer Personalkonflikt um Erziehungskräfte.

Freising – Während die Beschäftigten des Erziehungsdienstes am heutigen Donnerstag in Freising unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen streiken, wird im Freisinger Rathaus darum gerungen, ob die städtischen Kita-Gruppen vergrößert werden sollen.

Die Kämmerei befürwortet eine „moderate Anpassung des Personalschlüssels“, wie aus einer Stellungnahme hervorgeht. Das Amt 51, das für die Betreuung der Kinder zuständig ist, will das verhindern – mit Rückendeckung von Bürgermeisterin Eva Bönig, wie diese in der Sitzung des Bildungsausschusses am Dienstagabend klarstellte.

Das verheerende Dilemma, das dahinter steckt: Wenn der Schlüssel aufgeweicht und damit die Gruppen vergrößert werden, verschlechtert sich die Betreuungssituation. Auf der anderen Seite steht ein defizitärer Haushalt mit hoher Schuldenlast und eine nicht enden wollende Warteliste von Eltern, die um einen Platz für ihre Kinder kämpfen.

Die Finanzverwaltung will mit Blick auf den defizitären Haushalt Personal sparen

„Die Kämmerei macht finanzielle Bedenken geltend“, teilte Rathaussprecherin Christl Steinhart auf FT-Nachfrage mit. Würde man den Kindergarten-Personalschlüssel von aktuell 1:8 in der Fachkraft-Kind-Relation auf 1:9,3 aufweichen, wie vom Kämmerer befürwortet, könnten mehr Kinder in einer Gruppe betreut und damit die Anzahl der Gesamtgruppen reduziert werden. Ergo würde auch weniger Personal benötigt. Auf der anderen Seite könnte die Einnahmesituation durch die Mehraufnahme von Kindern verbessert werden.

Bürgermeisterin Bönig betonte aber im Ausschuss, dass sie selbst alles in die Waagschale werden werde, um den aktuellen Personalschlüssel beizubehalten. „Wenn wir mit dem Personalschlüssel hinaufgehen, ist das nicht zum Wohle des Kindes und des Personals.“ Das betonte auch FSM-Stadträtin Philomena Böhme, die selbst Erzieherin ist. „Das Praxishandbuch des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes, BayKiBiG, sieht eine hochwertige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit vor. Wenn die Gruppen vergrößert werden, bleibt nur noch eine reine Beaufsichtigung übrig.“

Die personellen Ausfälle in den Kitas wiegen schon jetzt schwer

Laut Stellungnahme von Helga Schöffmann, Leiterin des Amts 51, das für Kindertagesstätten zuständig ist, liegt der förderrelevante gesetztlich vorgeschriebene Mindestschlüssel in Bayern laut BayKiBiG bei 1:11 in Kindergärten, der empfohlene Schlüssel bei 1:10. Die Stadt hält sich aktuell an die wissenschaftliche Empfehlung: 1:8 in Kindergarten-Gruppen und 1:4 im Krippen-Gruppen.

Dass der ohnehin in der Praxis kaum einzuhalten ist, zeigt die prekäre Realität. Personalausfälle sind an der Tagesordnung, betonte Schöffmann und listete auf: Im Jahr 2020/21 hatten 32 pädagogisch Beschäftigte über 30 Tage eine Arbeitsausfall-Bescheinigung. 2021/22 gab es 13 schwangere Mitarbeiterinnen, die aufgrund der Corona-Bestimmungen von einem Tag auf den anderen aus dem Dienst ausschieden.

Hunderte von Kindern bleiben aktuell außen vor

„Aktuell haben wir 35 Schwangere beziehungsweise Beschäftigte in Elternzeit, und weitere drei in Elternzeit haben gekündigt“, berichtete sie im Ausschuss. „Sie werden keine Kindergarten-Leitung finden, die nur im Büro sitzt, um ihre Führungsaufgaben zu erfüllen, weil sie als Springer fungieren, um Krankheitsausfälle auszugleichen.“ Dadurch liege der Personalschlüssel schon jetzt bei 1:9 und höher. Bönig ist sich sicher: „Wenn wir den Personalschlüssel aufweichen, bekommen wir noch mehr Personalausfälle.“

Was aber auch zur Wahrheit gehört: Auf den Wartelisten im Amt 51 stehen Hunderte von Eltern, die noch keinen Kita-Platz (Krippe/Kindergarten) für ihr Kind haben. Das ging aus einer Nachfrage von Teresa Degelmann (SPD) hervor. Belastbare Zahlen kann Helga Schöffmann allerdings erst im April nennen.

Dennoch: „Es wird sehr deutlich, wie schwierig die Situation ist“, betonte Degelmann. „Auf der einen Seite sollten wir als Stadt den Anspruch haben, verantwortungsvoll mit unserem Personal umzugehen. Auf der anderen Seite gibt es etliche verzweifelte Eltern, die dringend auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind angewiesen sind.“ Wie Degelmann forderte auch Susanne Günther (Grüne) die Landesregierung auf, etwas gegen die „hausgemachte desaströse Personallage“ zu unternehmen.

