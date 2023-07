Tragischer Unfall: Motorradfahrer (20) wird unter Auto eingeklemmt und stirbt

Teilen

Mit einem Hubschrauber kam der junge Mann in eine Klinik, wo er jedoch später starb (Symbolbild). © IMAGO/Marius Bulling

In Pfaffenhofen hat sich ein tragischer Unfall ereignet: Dabei kam ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Freising ums Leben.

Pfaffenhofen/Freising - Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Freising ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Pfaffenhofen schwerst verletzt worden. Er verstarb später in der Klinik. Der junge Mann war nach einem Sturz ohne fremde Beteiligung unter einem Auto eingeklemmt worden.

Motorradfahrer schlittert auf Gegenfahrbahn

Wie die Polizei Pfaffenhofen mitteilt, war der 20-Jährige auf seinem Motorrad auf der Kreisstraße 4 am Schönthaler Berg in Richtung Pfaffenhofen unterwegs, als er „plötzlich alleinbeteiligt zu Fall kam“, wie es im Pressebericht heißt. Dann schlitterte er auf die Gegenfahrbahn und wurde dort unter einem entgegenkommenden Auto eingeklemmt. Der Mann wurde dabei schwerst verletzt. Er wurde per Hubschrauber in ein Klinikum gebracht, dort erlag er jedoch später seinen schweren Verletzungen. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.