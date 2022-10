„Wir lassen niemanden allein“: Pflegestützpunkt des Landkreises Freising ist jetzt in Betrieb

Von: Andreas Beschorner

Über die Einweihung des neuen Stützpunkts freuten sich (v. l.) Werner Wagensonner und Dr. Isabel Altmeyer (beide Landratsamt), Daniel Schiller-Schützsack (Pflegekoordination), Rainer Schneider (Vize-Bezirkstagspräsident), Landrat Helmut Petz, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Rainer Kratzl (AOK), Bezirksrat Simon Schindlmayr, Bezirksrätin Marianne Heigl und Rita Schwaiger (Vorsitzende Seniorenbeirat). © Lehmann

Es war ein langer Weg: Der Pflegestützpunkt des Landkreises Freising wurde nun eingeweiht. Ein „Megathema“, denn die demografische Entwicklung sei „dramatisch“.

Freising – Es ist „ein langer Weg“ gewesen, sagte Landrat Helmut Petz. Aber dieser Weg hat ein glückliches Ende gefunden: Der Pflegestützpunkt Freising wurde vergangene Woche eingeweiht. Und das ist wichtig. Denn: „Jetzt „braucht niemand mehr Angst haben“, ohne Hilfe dazustehen, sollte er selbst oder ein Angehöriger zum Pflegefall werden. „Wir lassen niemanden allein“, versicherte Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der zu diesem Anlass ebenfalls nach Freising gekommen war.

Zweigstellen in Moosburg, Au und Neufahrn

Oft, so wusste Petz bei der Eröffnung der Zentrale in der Münchner Straße 4 zu berichten, sei es dem Gesetzgeber ja gar nicht so recht, wenn alle Bürger alle möglichen Leistungen in Anspruch nehmen. Wenn es um Pflege geht, sei das aber anders. Der Pflegestützpunkt im Landkreis Freising, von dem es Zweigstellen in Moosburg, Au und Neufahrn gibt, ist genau dazu da, um im Falle des Pflegefalles allumfassend zu informieren und weiterzuhelfen – und zwar „unabhängig, neutral und kompetent“, wie Mederer betonte.

Und das sei wichtig, so der Landrat, schließlich müsse es oft schnell gehen, sei man selbst oder als Angehöriger mit der Situation, den Regularien, den Vorschriften und der Palette an Möglichkeiten oft einfach überfordert. Eine solche Beratungsstelle sei gerade auch deshalb von großer Bedeutung, weil die demografische Entwicklung im Landkreis Freising „dramatisch“ sei, der Anteil der älteren Bevölkerung immer größer werde.

Pflegestützpunkt als „Gemeinschaftsprojekt“

Dessen ist sich auch der Landkreis bewusst, der bereits 2019 als eine Art Pilotprojekt eine Pflegeberatung eingerichtet hat, wie Petz in Erinnerung rief. Im November hatte dann der zuständige Sozialausschuss den einstimmigen Beschluss gefasst, einen solchen Pflegestützpunkt zu installieren, im März dieses Jahres wurde der Vertrag mit den Kooperationspartnern unterschrieben, nachdem man im Jahr 2021 ein Betriebskonzept erarbeitet hatte.

Denn bei dem Pflegestützpunkt handelt es sich um ein „Gemeinschaftsprojekt“, betonte Mederer. Im Klartext: Je ein Drittel der Kosten übernehmen die Kranken- und die Pflegekassen, das restliche Drittel teilen sich Landkreis und Bezirk. Gut und effektiv angelegtes Geld, sei Pflege doch „ein Megathema“, sagte der Bezirkstagspräsident. Fazit: Die Eröffnung des 17. Pflegestützpunktes in Oberbayern sei „ein guter, wichtiger und schöner Tag“ für die Menschen im Landkreis Freising.

