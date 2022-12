Die Oase nach dem Schicksalsschlag: Freisinger Verein plant einzigartiges Projekt für Menschen mit Hirnschäden

Von: Manuel Eser

Stellten das Projekt „Oase“ vor: Selma Beck (l.), Inge Thaler und Evangelos Skordou (r.) vom Verein Phoenix sowie Landrat Helmut Petz. © Lehmann

Seit Jahren kümmert sich Phoenix um Menschen, die nach einem Schicksalsschlag mit Hirnschäden leben müssen. Jetzt will der Verein einen großen Schritt gehen.

Freising – Treffen kann es jeden. Junge Erwachsene, Menschen in ihrer Lebensmitte oder Senioren, sie alle können Hirnschäden erleiden – bei einem Verkehrsunfall, Schlaganfall oder einem Reanimationsakt nach Herzstillstand. „Für die Betroffenen und ihre Angehörigen ändert sich von einem Tag auf den anderen das ganze Leben komplett“, erklärt Inge Thaler. „Sie werden vor völlig neue Herausforderungen gestellt.“

Inge Thaler ist Vorsitzende des Vereins Phoenix, der seit seiner Gründung im Jahr 2004 Menschen mit zerebralen Schäden, deren Familien und Freunden zur Seite steht. „Wir geben Informationen und beraten, organisieren Fachvorträge und Aktivitäten wie Kegelnachmittage, Theaterfahrten oder Biergarten-Besuche“, berichtet sie im Rahmen eines Pressegesprächs im Landratsamt. „Ziel ist es, den Betroffenen trotz ihrer Einschränkungen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, und dabei zu helfen, ihre Lebensfreude wiederzufinden und zu bewahren.“

Zu den physischen Schäden kommt die psychische Belastung

Thalers Mitstreiterin Selma Beck hat als Krankenschwester selbst oft mit Schlaganfall-Patienten zu tun gehabt. Sie berichtet, dass es inzwischen eine sehr gute medizinische Versorgung für Betroffene gebe. Doch nicht jeder Folgeschaden lasse sich durch Therapien beheben, oft sei die psychische Belastung sogar noch größer. „Die erlittenen Einschränkungen führen zu einem Gefühl von Ohnmacht bis hin zur Resignation.“

Seit zehn Jahren bietet der Verein regelmäßig Treffen an, wo sich Angehörige und Betroffene jeweils parallel in einer Gruppe treffen und stützen können – in Corona-Zeiten fand dieser Austausch sogar virtuell statt.

Ein solches Projekt gibt es bis dato nicht

Jetzt will der Verein einen großen Schritt weitergehen: Mit seinem neuen Projekt Oase plant Phoenix eine strukturierte Begegnungsstätte, die Menschen mit Hirnschäden von Montag bis Freitag tagsüber besuchen können. Hier haben sie die Möglichkeit, zusammen zu essen, Freizeitbeschäftigungen nachzugehen und Therapien zu absolvieren.

„Unsere Oase entlastet die ganze Familie, spart Plätze in der stationären Altenpflege und fördert den sozialen Zusammenhalt“, erklärt Projektleiter Evangelos Skordou. Er spricht von einem Leuchtturmprojekt, das es so bayernweit bisher noch nicht gebe, weil die Patienten im Gegensatz zu anderen Angeboten keine Vorleistung erbringen müssen, wie Inge Thaler betont. „Wir nehmen die Leute auf, egal wo sie in ihrer Entwicklung gerade stehen.“

Geplant ist, am 1. Juli kommenden Jahres einen Probebetrieb zu starten. Vorerst sollen in der Oase fünf Personen mit Hirnschäden gemeinsam betreut werden. Je nach Bedarf können diese Menschen mehrmals die Woche kommen oder auch nur einmal im Monat. Betreut werden sie von zwei Fachkräften und zwei Ehrenamtlichen.

Der Verein benötigt dringend Räume

Läuft der Probebetrieb erfolgreich, soll auf zehn Betreuungsplätze mit entsprechend zusätzlichem Personal aufgestockt werden. Je nachdem, wie oft der Einzelne einen Platz in der Oase in Anspruch nimmt, schätzt Skordou, dass der Bedarf von mindestens 50 Menschen gedeckt werden kann.

Zwar hat die „Oase“ gute Chancen auf staatliche Zuschüsse, und es winken auch Gelder aus einem anderen Fördertopf. Dennoch ist der Verein bei der Realisierung des Projekts auf Spender und Patenschaften angewiesen. Vor allem aber benötigt er geeignete Räumlichkeiten. Sie müssen barrierefrei sein, im Erdgeschoß liegen und insgesamt rund 200 Quadratmeter umfassen. Auch ein Garten dazu wäre schön. „Wir würden uns freuen, wenn uns jemand entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellt zur Miete“, sagt Skordou. und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wir haben aber auch nichts dagegen, wenn wir die Räume kostenlos bekommen.“

Zuschüsse stellen auch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Landrat Helmut Petz in Aussicht. Beide haben gemeinsam die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. „An dem Projekt berührt mich besonders, dass es Hoffnung spendet“, meint Petz. Wenn einen Menschen ein solcher Schicksalsschlag ereile, springe zunächst eine beeindruckende medizinische Maschinerie an. Doch irgendwann seien diese Leute sich selbst überlassen. „Dann kommt es darauf an, dass sie Perspektiven finden. Die Phoenix-Oase schließt hier eine Versorgungslücke.“

Gut zu wissen

Neue Unterstützer können sich bei Phoenix melden unter Tel. (01 76) 54 44 13 07 oder per E-Mail an phoenix-thaler@gmx.de.