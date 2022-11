Süße Sachen sind ihre Passion: Freisinger Plätzchen-Königin verrät ihre Geheimnisse

Von: Magdalena Höcherl

Es weihnachtet sehr: Nina Teubner liebt die Adventszeit und kennt alle Tricks und Kniffe rund ums Plätzchenbacken. Damit auch einfache Ausstechplätzchen ein echter Hingucker werden, empfiehlt sie Teigrollen mit Motiven. Lehmann © Lehmann

Backen ist Nina Teubners Leidenschaft. Online inspiriert sie Tausende – nicht nur mit ihren Plätzchenrezepten. Dem FT verriet sie ihre heißen Tipps.

Freising – Wenn an diesem Wochenende der Advent beginnt, hat die Vorweihnachtszeit bei Nina Teubner in Freising schon längst Einzug gehalten: „Ich bin der größte Weihnachtsfan, den man sich vorstellen kann“, sagt die 31-Jährige. „Dekorieren, Christkindlmärkte, Treffen mit der Familie, sich Zeit nehmen für schöne Sachen und bewusst entschleunigen – das ist einfach schön.“

Und natürlich darf die richtige Verpflegung nicht fehlen. Teubner, die mit Leib und Seele Hobbybäckerin ist, hat einige gute Tipps für die Weihnachtsbäckerei parat.

„Backen ist meditativ für mich“

„Bei uns daheim wurde immer gekocht und gebacken, und ich durfte schon als kleines Kind mitmischen“, erinnert sich Teubner, die im Januar selbst Mama geworden ist. Als sie von zu Hause auszog, tobte sie sich in ihrer eigenen Küche aus. Bald stellte sich heraus, dass ihr das Backen noch mehr liegt als das Kochen. „Süße Sachen sind einfach meine Passion. Und Backen ist meditativ für mich.“

Vor sechs Jahren startete sie den Internetblog „ninastrada“, auf dem sie seitdem nicht nur Rezepte für süße Kreationen veröffentlicht, sondern auch Geschenkideen aus der Küche teilt und Backtipps gibt. Zum Beispiel, dass Lebkuchen mit einem Eisportionierer schön gleichmäßig werden, oder dass auch einfache Ausstechplätzchen mit einer Motivteigrolle zum Hingucker werden.

Schon im September suchen die ersten Rezepte

Wenn das Jahr aufs Ende zugeht, häufen sich die Besuche auf ihrer Webseite. „Schon im September suchen die ersten nach Weihnachtsrezepten“, sagt Teubner. Woche für Woche würden die Seitenaufrufe zunehmen. Denn fündig wird bei der Freisingerin wohl jeder – gibt es doch allein über 20 Plätzenrezepte. Dabei stammt jedes einzelne aus ihrer Hand – x Mal getestet und verfeinert.

Da ist für jeden Geschmack was dabei. Ihre Lieblinge sind zum einen Pistazien-Plätzchen mit Zitrone. „Die sind schön frisch und leicht, eine willkommene Abwechslung auf dem Plätzchenteller.“ Zum anderen backt sie jedes Jahr auch die Schoko-Nuss-Makronen gerne. „Die sind nicht teuer und gehen total schnell und einfach.“

Zwei Faktoren sind beim Backen enorm wichtig

Und damit auch alle anderen Platzerl gelingen, sind laut Teubner zwei Faktoren enorm wichtig. Erstens: Zeit und Geduld mitbringen. „Lieber eine Sorte weniger machen und dafür in Ruhe.“ Denn Kühl- oder Ruhezeiten, zum Beispiel bei Lebkuchen, sollte man wirklich einhalten. „Sonst hat man keine Freude mit dem Teig.“

Das führt zu Punkt Nummer zwei: „Wenn man nicht total erfahren und im Experimentieren geübt ist, sollte man sich immer zu 100 Prozent an das Rezept halten. Sonst geht’s schief!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Denn anders als beim Kochen funktioniere die Devise „ein bisschen hiervon, ein bisschen davon“ beim Backen nicht. „Allerdings kommt ganz gewiss etwas Gutes raus, wenn man sich eben an die Vorgaben hält.“ Selbst startet Nina Teubner übrigens erst jetzt mit der Weihnachtsbäckerei. „Das zieht sich dann bis Weihnachten. Denn wenn die ersten weg sind, muss noch einmal Nachschub her“, sagt sie und lacht. Auch das gehört für Nina Teubner selbstverständlich zur Vorweihnachtszeit dazu.

Die Lieblingsrezepte von Nina Teubner:

Pistazien-Plätzchen mit Zitrone

Müssen nur acht Minuten ins Rohr: die Pistazien-Plätzchen von Nina Teubner. © Teubner

Zutaten: Für den Teig: 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Puderzucker, 1 Prise Salz, 150 Gramm Butter (kalt), 1 Teelöffel Vanilleextrakt (oder etwas Vanillezucker), ½ Zitrone (Schalenabrieb), 3 Eigelb, 100 Gramm Pistazien (ganz/gemahlen). Für die Deko: 100 Gramm Puderzucker, Zitronensaft, 20 Gramm Pistazien (ganz). Ergibt 60 Stück.

Zubereitung: Mehl, Backpulver und Puderzucker sieben und mit einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben. Pistazien fein mahlen. Kalte Butter in Stücke würfeln und mit den restlichen Zutaten in die Schüssel geben. Nun alles mit Küchenmaschine oder Händen zu einem Teig kneten. Dann in Frischhaltefolie gewickelt für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Danach kleine Kugeln formen und mit etwas Abstand auf das Blech setzen.

Für etwa acht Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze backen. Während die Plätzchen abkühlen, aus Puderzucker und Zitronensaft zähflüssigen Zuckerguss anrühren. Den Zitronensaft tröpfchenweise zuführen, bis eine zähe Masse entsteht. Dann die obere Seite der Plätzchen in den Zitronenzuckerguss tunken und eine Pistazie auf die Spitze legen.

Nussmakronen mit Schokolade

Die Schokoschlieren runden das Plätzchen ab: Die Nussmakronen gehören zu Nina Teubners Lieblingsplätzchen. © Teubner

Zutaten: 3 Eiweiß, Prise Salz, 180 Gramm Zucker, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 3 Esslöffel Backkakao, 100 Gramm Zartbitterkuvertüre. Ergibt vier Bleche.

Zubereitung: Die Eier trennen und das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Vorsichtig den Zucker dazugeben und mit dem Eiweiß verrühren. Anschließend die Haselnüsse und den Kakao dazugeben und mit einem Schneebesen vorsichtig unterheben, bis alles gut verteilt ist und ein gleichmäßiger Teig entstanden ist. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Dabei genügend Abstand lassen, denn die Nussmakronen gehen noch etwas auseinander.

Bei 150 Grad Umluft kommen die Plätzchen dann für etwa 15 Minuten in den Ofen. Die Zeit kann nach Größe der Plätzchen etwas variieren. Während die Nussmakronen abkühlen, wird die Kuvertüre klein gehackt und über einem Wasserbad geschmolzen. Mit einem Teelöffel in die Schokolade tunken und den tropfenden Löffel über die ausgelegten Nussmakronen schwenken. So entstehen die Schokoladenschlieren und Tröpfchen.

Für weitere Informationen und Anregungen geht es hier direkt auf die Inspirationsquelle. Nina Teubners Kreationen finden sich zudem auf Instagram (@nina.strada).