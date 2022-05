Im Westen tut sich etwas: Freisinger Altstadt wird umgestaltet

Von: Andreas Beschorner

Der Umbau der Karlwirtkreuzung ist eine der drei Maßnahmen, für die der Planungsausschuss am Mittwoch Grünes Licht gegeben hat. © zz

Die westliche Altstadt von Freising wird sich in den kommenden Jahren verändern. Der Planungsausschuss gab Grünes Licht für drei größere Umbaumaßnahmen.

Freising – Im Westen was Neues: In den kommenden Jahren wird die westliche Altstadt von Freising ihr Aussehen wesentlich verändern. Der Planungsausschuss hat am Mittwoch Grünes Licht für die Umgestaltung des Johannisparks samt Errichtung einer Touristenbus-Haltestelle, für den Umbau der Karlwirtkreuzung sowie für die Aufwertung des Platzbereichs am Fuße des Lindenkellers gegeben. Genau: Das waren ja gleich drei Beschlüsse auf einmal. Aber keiner fiel einstimmig. Man könne die drei Teilaspekte, die aus dem Innenstadtentwicklungskonzept 2011, aus dem Mobilitätskonzept und aus dem REACT-EU-Programm stammten, nicht messerscharf voneinander trennen, hatte Stadtbaumeisterin Barbara Schelle betont, weshalb man alle drei Planungen gemeinsam vorstelle.

Johannispark

Da war zunächst die Umgestaltung des Johannisparks, die mit dem Ein- und Ausstiegshalt für Touristenbusse und einer ÖPNV-Haltestelle einhergeht. Man habe, so Planer Tobias Kramer, auf die Kritik aus der Bevölkerung reagiert und die Versiegelung auf das „absolut Notwendige“ beschränkt. So soll es nur für die Touristenbusse eine Haltebucht geben, die Stadtbus-Haltestelle werde auf der Straße angeordnet. Aus diesem Grund wird auch die Linksabbiegespur vom Bahnhof kommend Richtung Vötting um rund 40 Meter verkürzt, im Süden des Johannisparks soll eine Brunnenanlage installiert werden, man orientiere sich an den vorhandenen Wegeführungen, kein einziger Baum werde gefällt. Über eine Million Euro wird das alles kosten, die Realisierung ist im Sommer 2024 vorgesehen, 60 Prozent Zuschüsse dürften aus der Städtebauförderung kommen. Abstimmungsergebnis: 9:4. Manfred Drobny (Grüne) votierte – neben Emilia Kirner (ÖDP), Guido Hoyer (Linke) und Rudolf Schwaiger (CSU) – dagegen, weil er zwar die Bemühungen anerkenne, die Anregungen der Bürger zu berücksichtigen und die Versiegelung zu minimieren, er aber den Platz für einen Touristenbus-Halt nach wie vor für falsch finde.

Karlwirtkreuzung

Freisings Mobilitätsbeauftragter Dominik Fuchs präsentierte dann die Planungen, wie die Karlwirtkreuzung im Sinne der Fahrradfreundlichkeit umgestaltet werden soll. Vor allem, so der zentrale Ansatz, soll für den motorisierten Individualverkehr ein Abbiegen in die Innenstadt nicht mehr möglich sein. Der dadurch bedingte Entfall von Abbiegespuren Richtung Innenstadt bringe den Vorteil, dass man mehr Platz für den Radverkehr habe. Und weil die Wippenhauser Straße sowie die Karlwirtkreuzung selbst unbedingt eine neue Fahrbahndecke benötigen, soll das alles auch noch heuer umgesetzt werden, so Fuchs. Lediglich die Johannisstraße soll erst dann angepackt werden, wenn man sich an die Touristenbus-Haltestelle macht. Geschätzte Kosten: 370 000 Euro. Die schnelle Umsetzung war auch Hans Hölzl (FSM) wichtig, schließlich sei man wegen der Westtangente jetzt dazu in der Lage. Abstimmungsergebnis: 12:1. Ein Nein kam lediglich von Rudolf Schwaiger.

Lindenkeller-Platz

Zum Dritten ging es um den Platz am Fuße des Lindenkellers und um die künstlerische Aufwertung des Aufgangs: Das bereits im Juli 2021 erarbeitete Lichtkonzept für den Aufgang (wir haben berichtet) wurde nun durch Entwürfe des Planungsbüros Gute3 aus Freising für das Areal am Aufgang zum Berg ergänzt. Dabei sollen beispielsweise die drei – im Übrigen nie offiziell genehmigten – Parkplätze an der Eisdiele entfallen, entlang der Straße sollen Bäume gepflanzt werden.

Weil die EU-Mittel nur dann fließen, wenn die insgesamt auf 285 000 Euro geschätzte Maßnahme im ersten Quartal 2023 abgeschlossen ist, drängt die Zeit: Für den Herbst 2022 sei ein „Teilbaubeginn“ vorgesehen. Während Benno Zierer (FW) den Entfall der drei Stellplätze kritisierte, fand Guido Hoyer (Linke) das Konzept „richtig so“. Schließlich sei in der westlichen Altstadt ja auch der Bau eines Parkhauses geplant, da könne man auf drei Stellplätze gut verzichten. Abstimmungsergebnis: 11:2. Zierer und seine Fraktionskollegin Johanna Hiergeist votierten dagegen.

