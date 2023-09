Poetische Bildwerke aus dem Kugelschreiber: Lars Herrmann entdeckt Seelenwelten des

Teilen

Der Freisinger Künstler Lars Herrmann wird sich im Jahr 2024 mit der Geschichte des Heiligen Korbinian beschäftigen. Er malt mit dem Kugelschreiber.

Der Künstler Lars Herrmann malt mit Herz und Seele – und dem Anspruch, die Schattenfugen des Seins begreifbar zu machen. © Lorenz

Freising – Seine Werke sind vielerlei gleichermaßen: Fantastische Weitwinkelaufnahmen von Seelenfugen, fragile Auseinandersetzungen mit dem Leben und dem Sterben, wie aber auch geheimnisvolle Kleinode voller flirrender Nahaufnahmen. Der Künstler Lars Herrmann malt so, wie Poeten ihre Gedichte schreiben: Immer mit Herz und Seele, und dem Anspruch, die Schattenfugen des Seins begreifbar zu machen. Seit sieben Jahren lebt der außergewöhnliche Maler schon in Freising. Für das Jubiläums-Jahr 2024 will er sich nun auch mit der Geschichte des Heiligen Korbinian und seiner Reise durch Europa auseinandersetzen.

Poetische Notizen mit dem Kugelschreiber

Es sind immer poetische Notizen, die sich in Herrmanns Bildern finden, in Text oder Subtext, verborgen oder ganz offensichtlich: Werke, die abseitig sind und doch zentral, voller traumwandlerischer Nuancen. Keinem anderem Künstler in Freising gelingt dieser magische Realismus derart gut wie Herrmann, der nicht umsonst schon lange Zeit von seinen Werken leben kann. Dabei arbeitet der 55-Jährige gerne und oft mit einem für die Szene sehr ungewöhnlichen Utensil: einem Kugelschreiber.

Lieblingsorte: Die Isar und der Domberg werden hier kombiniert – und auch chiffriert. © Lorenz

Der Vorteil zum Pinsel: Herrmann muss für eine Linie nie absetzen und kann damit Traum und Realität mit zarten Strichen verbinden, ohne dass es zum sichtbaren Bruch kommt. Natürlich sind seine Werke keine Kritzeleien, sondern feine und fragile Blickwinkel, bei denen erst beim genauen Hinschauen klar wird, mit was er sie erschaffen hat.

Mit 18 Jahren gab es erste Werke

Angefangen hat Herrmann bereits früh mit seinen Kugelschreiber-Bildern, vermutlich mit 18 Jahren, wie sich der Künstler im FT-Gespräch erinnert. Bereits deutlich früher sei allerdings sein großes Talent im Bereich der bildenden Kunst erkannt worden, weshalb der im Erzgebirge geborene Künstler eine Zeichenakademie in der ehemaligen DDR besuchen durfte – eine Art Hochbegabtenförderung. Wann es genau mit dem Malen und Zeichnen bei ihm angefangen hat, daran kann sich Herrmann nur vage erinnern oder wie er es formuliert: „Eigentlich immer schon.“ Seit 2004 kann der studierte Kunsthistoriker nun schon von seinen Arbeiten leben, in einer Phase um 2008 auch durch die Unterstützung eines Kunst-Mäzens.

Bruder Abbo nennt sich diese Studie, die Hermann – inspiriert vom Roman „Der Name der Rose“ – schuf. © Lorenz

Womit sich Herrmann in seinen Werken beschäftigt, ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wenngleich auch immer wieder mal Mythologie ein Thema ist, das ihn umtreibt – und das er dann mit seinen Werken auf ganz eigene Art ausformuliert. Doch es können auch schlichtweg die Bäume an der Isar sein, kurze Gedächtnis-Fotografien, denen er später dann Form und Farbe verleiht.

Der Blick in den Menschen

Eines ist aber deutlich zu bemerken: Herrmann blickt in die Menschen hinein und damit in die Seelen, gibt den Abseitigen ein Gesicht und den Verlorenen eine Hoffnung. Damit wird der Künstler auch ein Chronist von Schattenwürfen und dem Zwielicht per se, allerdings immer mit einem literarischen Grundton. Ein gutes Beispiel dafür: Seine Werke um die Protagonisten aus dem Roman „Der Name der Rose“ von Umberto Eco, die auf verschiedenen Erzählebenen funktionieren. Alles was ihn irgendwie berührt, ob nun ein Song von „The Cure“, eine Erzählung von Lovecraft oder einfach auch nur ein Blick aus dem Fenster, kann ihn inspirieren und in ein Werk einfließen. Wie eben auch gerade das anstehende Freisinger Korbiniansjahr 2024, denn hier will Herrmann sich erstmalig mit dem Heiligen und seinen Reisen durch Europa auseinandersetzen. Überhaupt gefällt ihm Freising als relativ neue Heimat außerordentlich gut, gerade weil eben die Domstadt auch viel im Bereich Kunsthistorie zu bieten hat.

Seine Lieblingsorte: Die Isar und der Domberg mit Mariendom und Krypta. Vieles davon fließt irgendwie und irgendwann in seine Werke ein, oftmals chiffriert und damit einer neuen Bedeutung zugeführt. Das gefällt Herrmann, denn für ihn sollen seine Bilder nur eines sein: Fenster in eine andere Welt, um die Menschen zu inspirieren. „Wenn das gelingt“, so Herrmann, „dann hätte ich schon viel erreicht.“

Gut zu wissen

Wer mehr über den Freisinger Künstler Lars Herrmann erfahren möchte, kann dies online unter www.lars-herrmann.net