„Situation eskaliert“: Freisinger (32) bedroht Polizisten mit Messer

Mehrere Kräfte der Polizei mussten am Montag anrücken, um einen Freisinger (32) zu überwältigen. © Symbolfoto / dpa

Bei einem Polizeieinsatz ist am Montagmorgen „die Situation eskaliert“, wie die Polizei berichtet: Ein Freisinger (32) hat mehrere Beamte mit einem Messer bedroht.

Freising - Mit einem Messer hat ein Freisinger (32) am Montagmorgen mehrere Polizeibeamte bedroht. Zu dem Vorfall kam es, als Beamten den 32-Jährigen in dessen Wohnung in Freising aufsuchten, um ihn mittels Unterbringungsbefehl in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Der 32-Jährige verhielt sich von Anfang an unkooperativ. „Gegen 8.10 Uhr eskalierte die Situation“, berichtet die Polizei.

„Er zog ein Messer, mit dem er die eingesetzten Beamten bedrohte. Danach sperrte sich der Freisinger in seiner Wohnung ein.“ Angeforderte Spezialkräften konnten gegen 11.50 Uhr in die Wohnung des Mannes gelangen und diesen festnehmen. Verletzt wurde niemand.

