Polizei Freising verzeichnet die wenigsten Verkehrstoten seit zehn Jahren - eine Zahl „besorgniserregend“

Unfallstatistik: 4733 Mal hat’s gekracht

Im Landkreis Freising ist die Zahl der Verkehrsunfälle stark zurückgegangen. Eine andere Zahl ist für die Polizei allerdings „besorgniserregend“.

Landkreis – Erfreuliche Jahresbilanz 2021: Im Landkreis Freising ist die Anzahl der tödlichen Verkehrsunfälle stark zurückgegangen. Wie aus der Verkehrsbilanz der Polizeiinspektion Freising hervorgeht, ereignete sich im vergangenen Jahr lediglich ein tödlicher Verkehrsunfall, wobei ein Mensch ums Leben kam. „Dies ist der niedrigste Wert seit zehn Jahren“, betonte am Montag Polizeioberkommissar Patrick Lauf.

„2012 verunglückten beispielsweise noch bei acht Unfällen acht Menschen tödlich. Im Jahr 2019 ereigneten sich vier tödliche Verkehrsunfälle, vier Menschen starben.“

Die Gesamtzahl

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl der Unfälle im Landkreis Freising, „sicherlich wieder coronabedingt“ ähnlich niedrig geblieben wie 2020, heißt es in der Statistik weiter. Die Polizei habe im Jahr 2021 insgesamt 4733 Unfälle registriert. 2020 waren es 4743 Karambolagen. Allerdings: „In all diesen Zahlen sind die Unfälle auf den beiden Autobahnen (A 9, A 92) nicht berücksichtigt“, betont Lauff.

Verletzte

Einen „leichten Anstieg“ verzeichnet die Freisinger Polizei bei der Anzahl der Verletzten – um acht Prozent. 2020 wurden 597 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt. Im Jahr 2021 gab es 618 Verletzte im Straßenverkehr. Mit 528 leicht verletzten Personen im Jahr 2021 (508 im Jahr 2020) registriert die Polizei zum Vorjahr einen Anstieg um vier Prozent. Für das Jahr 2019 – vor Corona – wurden 623 Personen bei Unfällen leicht verletzt.

„Die Anzahl der Schwerverletzten ist nahezu gleichgeblieben“, erklärt Lauff außerdem. Zum Vergleich: 2020 zogen sich 89 Menschen im Straßenverkehr schwere Verletzungen zu. 2021 wurden 90 Personen schwer verletzt.

Hauptunfallursachen

„Fehler beim Abbiegen, Wendemanöver, Vorfahrtsmissachtungen und überhöhte Geschwindigkeit waren die Hauptunfallursachen bei den Unfällen im vergangenen Jahr“, resümiert die Freisinger Polizei. Gestiegen – um gut 28 Prozent – ist laut Statistik vor allem die Anzahl der sogenannten Geschwindigkeitsunfälle im Landkreis Freising. Patrick Lauf resümiert: „2020 war bei 118 Unfällen nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Im vergangenen Jahr waren 152 Raser unterwegs, die mit ihrem Fahrzeug einen Unfall verursachten.“

Junge Erwachsene

Äußerst positiv sieht die Polizei im Landkreis Freising auch die relativ geringe Beteiligung der jungen Erwachsenen, der 18- bis 24-Jährigen, an Verkehrsunfällen. Laut Bilanz ist ein Rückgang von fast 23 Prozent zu verzeichnen. 2021 waren bei 304 Verkehrsunfällen junge Erwachsene beteiligt. 2020 lag die Zahl bei 315 Unfällen. Im Jahr 2012 waren die Fahranfänger noch in 445 Unfälle verwickelt.

Alkoholunfälle

Die Anzahl der Alkoholunfälle im Landkreis Freising ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr gleich. 2020 waren bei 56 Unfällen alkoholisierte Verkehrsteilnehmer beteiligt. 2021 hatten Autofahrer ebenfalls bei 56 Karambolagen „zu tief ins Glas“ geschaut.

Unfallfluchten

Ein Rückgang von knapp sechs Prozent ist laut Statistik bei den Verkehrsunfallfluchten zu verzeichnen. 733 Unfälle kamen 2021 bei den Polizeidienststellen im Landkreis Freising zur Anzeige. Im Vorjahr 2020 machten sich 777 Unfallverursacher aus dem Staub. Die Aufklärungsquote von 37,38 Prozent wird von der Polizei als gut bewertet. 274 Unfallfluchten konnte die Polizei klären.

Schulwegunfälle

„Sehr erfreulich“ seien laut Patrick Lauff „die kontinuierlich niedrigen Zahlen bei den Schulwegunfällen“: Im gesamten Landkreis Freising ereigneten sich im vergangenen Jahr acht Schulwegunfälle mit sechs Leichtverletzten, während im Jahr 2020 insgesamt fünf Schulwegunfälle mit noch acht verletzten Schülern registriert wurden. Lauffs „große Anerkennung“ gilt den vielen ehrenamtlichen Schulweghelfern.

Problem Wildunfälle

„Besorgniserregend“, so Lauff, sei indes nach wie vor die hohe Anzahl der Wildunfälle, die 36,8 Prozent an der Gesamtunfallzahl (4744) ausmachen. Die Polizei musste 1741 Wildunfälle (Vorjahr: 1688) aufnehmen. In 1538 Fällen kollidierten Rehe mit Fahrzeugen, gefolgt von 94 Hasen, 28 Füchsen und 22 Wildschweinen. Bei fünf Wildunfällen wurden zwei Personen schwer und drei leicht verletzt. (ft)