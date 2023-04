Von einem Tag auf den anderen war er weg: Freisinger Polizeichef wechselt nach Ingolstadt - mit Wehmut

Von: Manuel Eser

Nächster Schritt: Der Freisinger Polizeichef Matthias Schäfer kann in Ingolstadt Polizeidirektor werden. © Polizeidirektion Oberbayern Nord

Freising braucht einen neuen Polizeichef: Der bisherige PI-Leiter Matthias Schäfer ist nach Ingolstadt gewechselt. Für ihn gibt es eine Interimslösung.

Freising – Sein Abschied kam am Ende schneller, als er es selbst erwartet hat – und für alle anderen überraschend: Freisings bisheriger Polizeichef Matthias Schäfer ist zum 1. April in die Polizeiinspektion Ingolstadt gewechselt. Dort fungiert er künftig als stellvertretender Leiter.

„Am Freitag habe ich erfahren, dass ich am Montag meine neue Arbeitsstelle antrete“, berichtete Schäfer dem FT. Dabei hatte er die Leitung der PI Freising erst im September 2021 übernommen. Fast entschuldigend sagt er daher: „Das Präsidium hat mir die Aufgabe als Wunschkandidat nahegelegt. Da kann ich nicht sagen: Das mache ich unter keinen Umständen.“

Ironie des Schicksals: Schäfer hatte schon von 2016 bis 2020 als stellvertretender PI-Chef in Ingolstadt fungiert, bevor er nach Freising gekommen war. Im Kreis dreht er sich mit der Rückkehr zu den Schanzern dennoch nicht. Vielmehr ist der alte, neue Posten für ihn „ein Schritt nach vorne“ wie der 49-Jährige sagt. Denn damals habe er den Posten abtreten müssen, weil dieser zu einer Direktorenstelle angehoben worden war. „Ich war damals noch zu jung für das Amt und nicht beförderungsfähig.“ Jetzt – auch mit der Erfahrung als Freisinger PI-Leiter im Rücken – sieht die Sache anders aus. „Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe in Ingolstadt.“

Er radelte 42 Kilometer nach Freising - nicht aus dienstlichen Gründen

Auch wenn der Polizeioberrat damit einen Schritt nach oben auf der Karriereleiter macht und die Möglichkeit hat, Polizeidirektor zu werden, und auch wenn seine Amtszeit in der Domstadt letztlich nur rund eineinhalb Jahre währte, fällt ihm der Weggang aus Freising nicht leicht. „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, weil ich von Anfang an willkommen war – und das, obwohl ich Franke bin.“ Das Schöne an Freising sei, dass die Stadt eine Größenordnung habe, wo man sich noch persönlich kennenlernen könne. „Das hat Spaß gemacht.“

Ein besonderes Anliegen ist es Schäfer, die „freundliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit allen Behörden und Rettungsorganisationen herauszustellen. Aber der scheidende Polizeichef kam nicht nur dienstlich nach Freising. „Im Sommer bin ich auch schon mal mit dem Radl zum Eisessen hergefahren.“ Von seinem Heimatort Schrobenhausen aus, 42 Kilometer weit.

Erfahrenes Duo: Ralf Schmidt (l.) ist Interimsleiter der PI Freising. Stellvertreter bleibt Hans-Jürgen Hintermeier. © Polizeidirektion Oberbayern Nord

Auf seinen neuen Stellvertreter freut sich der Chef der Ingolstädter Schutzpolizei, Polizeidirektor Tobias Uschold: „Ich bin froh, mit Matthias Schäfer einen so einsatzerfahrenen Beamten an meiner Seite zu haben“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Die PI Freising leitet derzeit Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt (52). „Ich darf das machen, bis ein Nachfolger gefunden ist“, sagt der Interimschef, der sich so im Rahmen des Personalentwicklungsprogramms für Spitzenämter der 3. Qualifikationsebene fortbilden kann. „Ich möchte den Menschen in der Domstadt als bürgernaher und zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“

Schmitt zur Seite steht Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Hintermeier, der auch schon als Schäfers Stellvertreter fungiert hatte. Ein neuer Polizeichef wird gesucht. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben.

