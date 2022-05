Begeistertes Publikum: Gerhard Polt und die Well-Brüder bringen Luitpoldhalle zum Brodeln

Kabarett-Abend vor 800 Gästen

Zwei Jahre lang musste der Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern in Freising verschoben werden. Doch nun brachten die Künstler die Luitpoldhalle zum Brodeln.

Freising – Eine Analyse von Gerhard Polt, welche die randvolle Luitpoldhalle am vergangenen Dienstag zu einem von vielen Zwischenapplause hinriss, war kurz und bündig: „Der Mensch is an und für sich ja guad – nur de Leid sand halt a Gsindl“. Nachdem der Abend zwei Jahre lang immer wieder verschoben worden war, gastierte Polt nun endlich zusammen mit den Well-Brüdern in der Domstadt. Zwar nicht wie ursprünglich geplant im Uferlos-Zelt, dafür aber in der Halle vor rund 800 Zuschauern. Das FT hat die Programm-Pause genutzt, um sich mit Polt und den Brüdern Well über Schauspieler Karl Obermayr und Volkssänger Roider Jackl zu unterhalten – zwei Freisinger, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben.

„Wenn ich jetzt zu dem Karl was sage, ist das immer ungenügend – weil einem danach immer noch mehr einfällt“, so Polt hinter der Bühne auf die Frage, was ihn mit Karl Obermayr verbinde. „Wir waren halt auf einer Wellenlänge“, erzählte Polt. Und dabei war auch zu spüren, dass der Freisinger Schauspieler eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat.

Für das Stück „Kehraus“ an den Münchner Kammerspielen hat ihn Polt in den späten 1970 Jahren auf die Bühne geholt, wie dann auch für die gleichnamige Verfilmung. Bei der Erinnerung an das letzte gemeinsame Spielen bei „Die Exoten“ im Jahr 1985, dem Todesjahr von Obermayr, wird Polt still. „Ja, schon, wir waren Freunde, das kann man sagen“, so Polt.

Auch Michael Well erinnert sich ganz deutlich an das Unglücksjahr: „Es war ein Schock für uns alle, als wir das gehört haben. Wir haben dann ja auch mit der Biermösl Blosn auf seiner Beerdigung gespielt“. „Der Karl war der König der Pausen, der hat immer gewusst, wann was wie wirkt – solche Schauspieler gibt es heute nicht mehr“, erinnerte sich Polt. Weil Obermayr einen „ganz normalen“ Beruf gelernt hat, habe er laut Polt einfach die Menschen mit sämtlichen „Defiziten“ gekannt. „Er war ein Charakterschauspieler –vor allem, weil er einfach einen Charakter hatte“, so Polts Einschätzung.

„Wir waren halt auf einer Wellenlänge": So beschrieb Gerhard Polt (r.) im Gespräch mit FT-Reporter Richard Lorenz sein Verhältnis zu Karl Obermayr.

Für die Biermösl Blosn war hingegen der Gstanzl-Rebell Roider Jackl ein prägendes Vorbild. Gelernt haben sie vom Roider laut Stofferl Well folgendes: Sich vor dem Konzert bei den Leuten informieren, was in den Gemeinden so los ist und das dann in die Stücke einbauen. „Der hat sich einfach nix gschiss´n - und das zu einer Zeit, als es nur die CSU gab“, sagte Stofferl noch schnell, bevor es zum zweiten Teil wieder auf die Bühne ging.

Und dort verneigten sich die Well-Brüder mit ihrem eigenen Gstanzl charmant vor dem Freisinger Vorbild, denn unter anderem bekam diesbezüglich der selbst ernannte Volkssänger Andreas Gabalier sein Fett ab mit der Prognose: „Der Kraudn Sepp dreht sich um Grab um!“ –wie auch die Baustellenflut in der Domstadt, die eben nur mit einer „Unendlichkeit“ bemessen werden könne. Dabei arbeiten sich die Well-Brüder nach wie vor an den bekannten Themen ab, die leider nie „alt“ werden: Umwelt-Ausbeutung, Vereinsmeierei und die Abgründe der katholischen Kirche, um nur wenige zu nennen.

Dazwischen glänzte Polt mit seinen Kleinoden menschlicher Abgründe, seinen beinahe valentinesken Skizzierungen, die eben nur Polt kann, frei nach dem philosophischen Motto: „Wenn ein Nichtschwimmer ersäuft, dann ist das nur eines: konsequent“. Sicherlich ein Highlight: Polts Blickwinkel auf die Tiroler, denen Ski-Unfallopfer vom Helikopter aus weggeschnappt und nach Amsterdam ausgeflogen werden. Tosender Beifall, Verneigung und der bekannte Rausschmeißer „Mambele“ – so endete der wohl schönste Event des Jahres.

Richard Lorenz

