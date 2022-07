Krankheitswelle bei der Post: Kunden standen vor verschlossenen Türen

Von: Manuel Eser

Teilen

Vor verschlossenen Türen standen Kunden zumeist, wenn sie in dieser Woche zur Filiale am Freisinger Bahnhof kamen (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Vor verschlossenen Türen standen Freisinger Kunden der Postbank in dieser Woche zumeist. Ein Sprecher erklärt die Hintergründe.

Freising – Vor verschlossenen Türen standen viele Kunden der Postbank am Freisinger Bahnhof in dieser Woche. Die Öffnungszeiten dort waren drastisch eingeschränkt worden. An drei Tagen war sogar komplett geschlossen. Das FT klärt über die Hintergründe auf.

„Vorübergehend angepasste Öffnungszeiten“ stand auf dem Informationsschild, das an den zugesperrten Glasschiebetüren angeheftet war. Im Klartext hieß das: Von Montag bis Mittwoch war die Postbank gegenüber des Freisinger Bahnhofs komplett geschlossen. Und auch an den restlichen Werktagen der Woche war nur halbtags geöffnet.

Personalsituation im gesamten Filialgebiet angespannt

„Grund dafür waren und sind Personalausfälle, die wir nicht ausgleichen können“, teilte Oliver Rittmaier, Mediensprecher der Postbank, auf FT-Nachfrage mit. Corona hätte mit dieser Krankheitswelle nichts zu tun. Personalausfälle würden, wenn möglich, durch „Springer“ oder Mitarbeitende aus anderen Filialen aufgefangen. Derzeit sei die Personalsituation aber im gesamten Filialgebiet angespannt. Daher könne es eben auch zu temporären Schließungen kommen – gerade weil zur Sicherheit der Kundschaft das Vier-Augen-Prinzip eingehalten werden müsse.

Postbank-Sprecher entschuldigt sich „für alle Unannehmlichkeiten“

Am heutigen Samstag hat die Postbank von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In der kommenden Woche geht Rittmaier davon aus, dass man zu den normalen Öffnungszeiten zurückkehren könne, schränkt aber ein: „Eine genaue Prognose kann ich mit Blick auf kurzfristige Personalausfälle naturgemäß nicht geben.“ Für die Verärgerung von Kundinnen und Kunden über die kurzfristigen Schließungen der Filiale habe er natürlich Verständnis. „Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind und entstehen“, betont Rittmaier.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Unter www.postbank.de/filialen können sich Kundinnen und Kunden tagesaktuell informieren, ob und wie die Freisinger Filiale geöffnet ist. Abweichungen bei den Öffnungszeiten sind mit einem roten Ausrufungszeichen gekennzeichnet. Auf der Seite gibt es auch eine interaktive Karte, die den Weg zur nächsten Filiale zeigt. Markiert sind auch diejenigen Partner-Filialen der Deutschen Post, die Dienstleistungen der Postbank anbieten. Unter www.deutschepost.de/standorte finden Kundinnen und Kunden zudem alle Post-Standorte in der Nähe.