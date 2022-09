Zukunft in den Sternen: Postbank Freising befindet sich auf Standortsuche

Von: Manuel Eser

Der Mietvertrag für das Gebäude gegenüber des Freisinger Bahnhofs endet im kommenden Jahr laut gutinformierter Kreise. Ob er verlängert wird, ist ungewiss. Die Postbank ist deshalb gerade auf der Suche nach einer anderen geeigneten Immobilie. © Lehmann

Zieht die Postbank in Freising um? Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt, dass man auf Standortsuche ist.

Freising – Sie ist eine Institution gegenüber des Freisinger Bahnhofs, und das seit vielen Jahren: die Postbank, die auch sämtliche Dienstleistungen der Deutschen Post anbietet. Doch ihre Zukunft steht in den Sternen, zumindest, was ihren Standort angeht. Wie aus informierten Kreisen zu hören war, endet der Mietvertrag im kommenden Jahr, und ob der verlängert wird, ist ungewiss.

Das bestätigte dem FT auf Nachfrage Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank. „Wir wollen in Freising mit unserer Filiale bleiben“, versichert er. „Um dieses Ziel zu erreichen, loten wir derzeit verschiedene Möglichkeiten aus. Dazu gehört auch, dass wir uns geeignete andere Immobilien anschauen, die infrage kommen.“ Entscheidungen seien noch nicht getroffen.

Der Umzug würde alle Post-Dienstleistungen betreffen

Sicher ist: Eine räumliche Trennung zwischen Postbank und anderen Postdienstleistungen, etwa der Aufgabe und Abholung von Paketen und Briefen, wird es nicht geben. Wenn die Postbank umzieht, dann gilt das auch für den Rest der Serviceangebote, wie Schlegel erklärt: „Die Postbank betreibt keine Filialen, in denen keine Postdienstleistungen angeboten werden. Jede Filiale der Postbank ist auch eine Partnerfiliale der Deutschen Post AG.“

Ein Wegzug der Postbank wäre für die Kreisstadt Freising ein herber Verlust, auch wenn die Deutsche Post erst im November 2021 eine Filiale in der Freisinger Innenstadt eröffnet hat, was für viel positives Feedback gesorgt hat. Denn ihre Vorgängerin, die allseits beliebte „Stadtpost“, hatte bereits um die Jahrtausendwende ihre Drehtüren geschlossen. Seitdem gab es in Freisings Zentrum keine eigenständige Post mehr.

Die „Stadtpost“ erhält tolle Bewertungen und hat doch einen Makel

Auf Google hat die Filiale bis dato nur Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten. Von einem „super Service“ ist dort die Rede. Aber die Filiale an der Oberen Hauptstraße hat nach wie vor nur in Teilzeit geöffnet: unter der Woche nachmittags von 13 bis 18 Uhr, und am Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr.